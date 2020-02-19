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13-я Русско-Турецкая. Заварушки не избежать, - "СП"
17:03 20.02.2020

13-я русско-турецкая: Эрдоган всерьез грозит Кремлю войной

Что стоит за угрозами дружественной Москве Анкары? Обычный шантаж перерос в кое-что посерьезнее

Антон Чаблин
Материал комментируют:
Михаил Рощин

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что скоро в сирийской провинции Идлиб может начаться новая военная операция. Официальная Анкара намерена восстановить контроль над мятежной провинцией, чтобы не оставить ее сирийскому президенту Башару Асаду, которого Турция не считает легитимным главой государства.

Скандальное заявление Эрдоган сделал на следующий день после турецко-российских переговоров, прошедших в Москве. Переговоры по судьбе Идлиба, как и несколько предыдущих раундов, оказались провальными, заявил Эрдоган.

Идлиб - не единственное место, где могут столкнуться российские и турецкие войска. Вполне вероятна угроза начала полномасштабной войны в Ливии, где Москва и Анкара поддерживают различные стороны гражданской войны.

Заявлениям Эрдогана предшествовали еще несколько точек напряжения между Россией и Турцией. В частности, "Газпром" отчитался о рекордном падении поставок в Турцию, которые оказались самыми низкими за 15 лет. Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил об угрозах в свой адрес, которые поступают ему из-за позиции Москвы относительно Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в привычном успокоительном тоне заявил, что Кремль все равно будет контактировать с Турцией, чтобы не допустить "дальнейшего нагнетания". О том, что происходит на Ближнем Востоке, "Свободная пресса" обсудила со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН профессором Михаилом Рощиным

"СП": - Михаил Юрьевич, мы ввели в строй "Турецкий поток", и тут же Стамбул принялся высказывать всевозможные обвинения в наш адрес. Не есть ли это попытка Эрдогана шантажировать Москву, вымогая скидки на газ или иные преференции на энергетическом рынке?

- То, что газа в Турции меньше купили, это потому что там тоже очень тепло. В Москве и в центральном регионе тоже настоящей зимы не было, всего несколько холодных дней. Но есть, конечно, и внешнеполитический фактор: скорее всего, начался торг среди партнеров, у которых есть совпадающие и не совпадающие интересы. Именно поэтому так важна Ливия, именно там идет борьба за раздел сфер влияния в области энергоресурсов. Эрдоган увидел там плацдарм для улучшения в этом смысле своих позиций.

"СП": - А что сегодня происходит вокруг Ливии? Турция очевидно рассматривает ее как плацдарм для наращивания мощи на Ближнем Востоке. Как вы полагаете, реальна ли сегодня угроза прямого военного столкновения наших стран?

- Думаю, в Ливии в итоге может начаться настоящая война. Поэтому торг вокруг этой страны продолжится. Поскольку страна и так фактически разделена на две части: Западную Ливию (Триполитанию) и Восточную (Киренаику), разумный компромисс мог бы привести к определению соответствующих зон влияния со стороны главных политических игроков, прежде всего России и Турции. Именно этого, и добивался в начале января Эрдоган, когда проводил через парламент о вводе турецких военных в Ливию, а на практике в район триполийского мегаполиса.

Однако, контролируя зону триполийского мегаполиса, трудно претендовать на контроль над всей территорией Ливии, четвертой по площади страной Африки.

Можно сколько угодно говорить о том, что правительство Фаиза Сарраджа является законным правительством Ливии, но если вспомнить, что в отличие от Восточной Ливии оно не имеет регулярной армии и контролирует примерно 10% территории страны, то этот аргумент выглядит достаточно нелепо.

"СП": - А вероятны ли наши военные столкновения в Идлибе?

- Главное, что Сирия дала понять, что твердо намерена вернуть себе Идлиб. Очевидно, что Россия Асада поддерживает. Он-то, в отличие от Эрдогана - один из наших ближайших союзников. Переговоры на уровне экспертов результата не дали. Теперь поэтому опять предстоит встреча Путина и Эрдогана. В конце концов, если бы Эрдоган хотел добиться нормального урегулирования по Идлибу, ему следовало официально признать законность правительства Асада. Но я думаю, его и без этого постепенно из Идлиба выдавят.

"СП": - Сейчас, очевидно, мы переживаем очередное ухудшение отношений России и Турции. Насколько вероятен сценарий повторения событий 2015 года, когда мы ввели санкции против турецкой туриндустрии и АПК?

- Мне кажется, сценарий 2015 года маловероятен. Сотрудничество двух стран, России и Турции, очень сильно продвинулось за это время при том, что отношения Турции с США и Евросоюзом постоянно осложнялись. Я не вижу причин у турецкого руководства для резкого разворота, а значит, неизбежно придется договариваться и искать подходящие условия для компромисса.

"СП": - Недавно российский посол Ерхов заявил об угрозах в свой адрес из-за событий в Идлибе. Стоит ли бояться?

- Про посла Ерхова не думаю, что надо серьезно опасаться. Мстить за Идлиб могут и, вероятно будут пытаться, но, скорее всего, за пределами Турции. После убийства посла Андрея Карлова, думаю, в Анкаре усилена охрана посольства.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582207380
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