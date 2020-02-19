Туркменистан. Предпринимателям пятый месяц отказывают в конвертации валюты

17:27 20.02.2020

Индивидуальные предприниматели пятый месяц лишены возможности конвертировать свои средства в банках, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В течение последних четырех лет разрешалось конвертировать по госкурсу 2% в месяц от имеющихся на счетах средств. По словам предпринимателей, перебои случались и ранее, но длились не более двух месяцев.



Последние пять месяцев ведущие мелкий и средний бизнес предприниматели ежедневно обивают пороги банков, но безрезультатно. Недавно им заявили, что вопрос с конвертацией может быть решен только в Центробанке. Однако там им ничем не помогли.



Люди жалуются, что если они не произведут оплату по контрактам с поставщиками, им набегут пени и штрафы. Но и штрафы иностранным партнерам они заплатить не могут.



Соответственно, прибыли тоже нет. В то же время в налоговые службы люди обязаны оплачивать стоимость патентов, которая составляет 720 манатов в год.