Брат Назарбаева выступил сватом у дочери депутата Бишкек-кенеша Эргешова

17:29 20.02.2020

Депутат Б.Эргешов выдал свою дочь замуж. Делегацию сватов возглавил брат Н.Назарбаева



Депутат Бишкекского горкенеша Байсалбек Эргешов ("Республика-Ата-Журт") выдал свою дочь замуж за казахстанца.

Как сообщили источники, делегацию сватов из Казахстана возглавил Болат Назарбаев, младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

На церемонии проводов дочки депутата, которая прошла в одном из ресторанов Бишкека, присутствовали Омурбек Бабанов, Медеткан Шеримкулов, ряд депутатов Жогорку Кенеша и другие.