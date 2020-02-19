Почему таджикские домохозяйки стали больше заражаться ВИЧ, - Тахмина Хайдарова

17:31 20.02.2020

Тахмина Хайдарова о том, почему таджикские домохозяйки стали больше заражаться ВИЧ



Махпора Киромова, Парвиз Турсунов, Asia-Plus



Она одна из первых в Таджикистане, кто открыто заявил о своем положительном статусе ВИЧ, несмотря на явную стигматизацию и дискриминацию в обществе. Теперь не боясь, она говорит о проблемах таджичек, зараженных вирусом иммунодефицита, и активно борется за их права.



Очередной гостьей проекта " В чем сила, сестра?" стала Тахмина Хайдарова, директор Таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ. В интервью она нам рассказала, почему нынче именно домохозяйки стали больше заражаться ВИЧ, с чем им приходится сталкиваться внутри семьи и вне ее.



Также эксперт рассказала о том, почему мы должны отказаться от 125 статьи Уголовного кодекса РТ, по которой в прошлом году за решеткой оказались, по меньшей мере, 50 людей, живущих с ВИЧ.





