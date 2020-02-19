Подельник сидящего дома Павлодарского акима Кабикенов переполз на службу в канцелярию Казпремьера

19:36 20.02.2020

Бывший заместитель Бакауова назначен в канцелярию премьер-министра

Он занял должность заместителя руководителя канцелярии.



Распоряжением премьер-министра Кабикенов Арыстан назначен на должность заместителя руководителя канцелярии премьер-министра, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Кабикенов Арыстан Кенжетаевич родился 11 октября 1980 года в г. Жезказган.

В 2002 году окончил Жезказганский университет им. Байконурова, в 2004 году - КИМЭП, в 2012 году - Университет Ноттингема (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2001 году в частном секторе.

В 2004-2006 годах работал на различных должностях в Министерстве финансов.

В 2006-2008 годах занимал должность заведующего сектором отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга канцелярии премьер-министра РК.

В 2008-2011 годах работал в Администрации Президента РК.

В 2011-2015 годах работал в Центре стратегических разработок и анализа Президента РК, Министерстве регионального развития, а также в Министерстве национальной экономики.

В 2015-2016 годах был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК.

С октября 2016 года по январь 2018 года занимал должность советника посольства Казахстана в Японии.

В 2018-2019 годах. работал вице-министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С марта 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.