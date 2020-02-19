РосАвиация утюжит турецкую артиллерию под Идлибом

20:03 20.02.2020

Кровавый провал: Турция начала наступление в Идлибе, авиация уничтожила атакующие силы (ВИДЕО)



В Идлибской зоне деэскалации резко обострилась обстановка в результате атак боевиков при поддержке турецких войск на позиции правительственных сил.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии выпустили экстренное заявление.

"20 февраля 2020 г. террористические бандформирования осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения Сирийской Арабской Армии в направлении Кминас-Найраб.



Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии.

Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Ими уничтожены 1 танк, 6 бмп и 5 пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.



По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии. В результате чего 4 сирийских военнослужащих получили ранения. После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен.

Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции.

Призываем турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения", - говорится в заявлении ЦПВС.

В соцсетях пропагандисты бандформирований публикуют кадры совместного продвижения военнослужащих ВС Турции и членов террористических группировок.



Ответный удар по туркам



В это же время арабские телеканалы сообщили, что российская авиация нанесла удары по незаконно возведенным в провинции Идлиб укрепленным артиллерийским позициям турецкий войск, возведенных совместно с военными объектами боевиков.

После этого в Миннацобороны Турции заявили, что в Сирии авиация уничтожила турецкие позиции и военных.

А боевики опубликовали кадры, на которых бомбардировщик Су-24 ушел от зенитно-ракетного удара с земли.