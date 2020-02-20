 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дикая дичь. Украинцы не хотят принимать прилетевших из Китая сограждан
21:20 20.02.2020

Население перекрывает дороги и строит блокпосты
Татьяна Ивженко
Cобственный корреспондент "НГ" в Украине
20.02.2020

Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, покружив в небе несколько часов, приземлился на родине.
Процесс эвакуации украинских граждан из КНР показал, что у команды президента Владимира Зеленского есть серьезная проблема. Граждане не верят в способность госорганов справиться с кризисными ситуациями, в первую очередь в сфере медицины. И требуют от власти прекратить эксперименты с медицинской реформой.
В четверг из КНР спецрейсом прибыли 45 украинцев и 27 иностранцев. Эвакуация готовилась долго, вылет переносился. Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая пояснила, что Киев советовался с экспертами ВОЗ о подготовке к приему лиц, которые могут быть вирусоносителями. По ее словам, требовалось разработать план, позволяющий "исключить все возможные риски занесения болезни на территорию страны".
Сообщалось, что самолет, отправившийся в провинцию Хубей, обслуживали три экипажа, сменявшие друг друга. Салон разделили на две зоны – для эвакуированных и для сотрудников авиакомпании, бригады медиков. Между двумя зонами был установлен карантинный блок, входя в который сопровождающие лица надевали защитную одежду, очки, маски. По прилете, как сообщалось, все его участники (украинские и иностранные граждане, а также члены экипажа и сопровождающие лица), не заходя в здание аэропорта, должны были на спецтранспорте отправиться в карантинную зону, где будут находиться не менее 14 суток. Медучреждение, в котором эвакуированные должны проходить так называемую обсервацию, чиновники не называли, ссылаясь на "соображения безопасности".
Секретность оказалась не случайной: еще на прошлой неделе в украинских областях начались протесты против размещения на их территории "карантинного лагеря". Сначала выступили жители Обуховского района в пригороде Киева. Поскольку протестов не было в конце января, когда в Украину вернулась первая группа эвакуированных, у власти возникло подозрение, что протесты в феврале спровоцированы некоторыми политическими силами. Об этом в понедельник сказал на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны президент Владимир Зеленский. Напомнив, что в элитных поселках на территории Обуховского района живут многие украинские политики, он пообещал подстрекателям протестов, что лично привезет эвакуированных граждан в их особняки.

Но протесты вспыхнули в других регионах. На этой неделе в Тернопольской области несколько сотен жителей перекрыли пути к санаторию "Медоборы" в селе Конопковка. Местные жители соорудили "народные блокпосты", на которых дежурят круглосуточно. В среду журналисты заметили в этом районе военную технику. По сообщению УНИАН, согласно официальной информации, "у армейцев Тернопольской артиллерийской бригады проводятся плановые занятия по боевой подготовке".

В то же время протесты начались во Львовской области, недовольства нарастало и в Ровенской области. Там тоже перекрывали подъездные дороги к военному госпиталю. Участники акций, среди которых, по сообщениям СМИ, были и местные медики, построили баррикады из покрышек, грозясь, что подожгут их, если власть отправит эвакуированных во Львовскую область. Прозвучали заявления о намерении умышленно заразить коронавирусом жителей тех областей, которые на президентских выборах поддержали Петра Порошенко, а не Владимира Зеленского. Быший губернатор Львовской области, сейчас депутат Верховной рады от партии Порошенко "Европейская солидарность" Олег Синютка высказал подобное подозрение.

Следом начались протесты в Полтавской области: в среду стало известно, что двухнедельная обсервация всех эвакуированных запланирована в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" (Полтавская область). На подъездах к медучреждению стали собираться местные жители, они подожгли покрышки. Утром полиция задержала десяток зачинщиков – для проведения бесед. Но к полудню стало известно, что между участниками акции протеста и правоохранителями начались столкновения. К точкам противостояния отправилась военная техника…

Владимир Зеленский снова обратился к украинцам, напомнив, что в других странах, эвакуировавших свои граждан, соотечественники радовались их возвращению. В Украине попытки перекрыть дороги и заблокировать въезд в госпитали продемонстрировали, по словам Зеленского, не лучшие черты национального характера. Президент подчеркнул: "Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, – где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика – я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества – я на это очень надеюсь".

Тем временем самолет с эвакуированными, который должен был приземлиться рано утром в Харькове (за 180 км от "Новых Санжар"), несколько часов кружил в небе. Около 10 утра ему дали техническую посадку для дозаправки в киевском аэропорту Борисполь. Там в салон передали еду и воду. Затем самолет отправился в Харьков, где приземлился около полудня. После обеда планировалось отправить пассажиров и экипаж в медцентр Нацгвардии.

В Харькове к прибытию эвакуированных уже находилось руководство МВД. Министр Арсен Аваков обратился к местным жителям: "Не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что на борту самолета все здоровы, хорошо себя чувствуют".
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил: "Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план, и мы его выполняем. К приему людей готовы… Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции". По словам замминистра, еще в Китае медики не разрешили вылет четырем зарегистрированным на эвакуационный рейс – трем гражданам Украины и гражданину Казахстана. Они остались под наблюдением китайских врачей.

В украинских СМИ резонанс получила история юной украинки Анастасии Зинченко, которая не смогла улететь на родину, поскольку отказалась бросить на произвол свою собаку. Она рассказала в соцсети, как с трудом собирала необходимые документы, добывала контейнер для перевозки животных, обращалась в посольство с просьбой о помощи: "Мое сообщение и вопросы о собаке игнорировали. После чего сотрудник (посольства Украины) мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу".
Пока одна часть украинского общества интересовалась судьбой девушки и переживала о будущем эвакуированных, другая требовала не пускать в страну "переносчиков заразы". Блогер Марина Данилюк-Ярмолаева, которую цитирует "Цензор.Нет", выразила распространенное мнение: "Медики, которые отказываются лечить. Политики, которые говорят, что размещение эвакуированных из Китая на территории их округа – это политическая месть власти. Население, протестующее против 73 эвакуированных. Самолет, наматывающий круги… Культ тупых и триумф выскочек. Культ дремучего средневековья – хорошо, эвакуированных хоть на кострах не собираются жечь".
Политолог, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в своем блоге отметил, что украинцы протестуют, "потому что они рационально и иррационально понимают, что государство не имеет ни малейшего шанса при столкновении с коронавирусом оказать эффективную помощь". В СМИ много писали о том, что из страны уезжают лучшие врачи, медучреждения будут закрываться, медицинская помощь становится дорогим и недоступным для многих удовольствием.

Участники заседания СНБО поручили Минздраву и Центру общественного здоровья в недельный срок разработать и внести предложения о восстановлении деятельности Санэпидстанции на территории Украины. А также рекомендовали ответственным ведомствам в кратчайшие сроки создать мобильный карантинный госпиталь на 50–100 мест.
Киев

Источник - ng.ru
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