КазГоршокКадры. Менее 3 лет проболтавшийся на госслужбе 30-леток Шаяхметов стал замакима Павлодарской области

21:34 20.02.2020

Назначен замакима Павлодарской области

Сакен Шаяхметов входит в топ-3 Президентского молодежного кадрового резерва.



Заместителем акима Павлодарской области назначен Сакен Шаяхметов, передает zakon.kz.

Сакен Шаяхметов родился 2 мая 1990 года в Алматы. Окончил Техасский университет, США (The University of Texas) по специальностям "Нефтегазовое дело" и "Экономика", является магистром делового администрирования (Китайско-Европейская международная школа бизнеса, КНР (China Europe International Business School) и магистром гуманитарных наук в области права и дипломатии (Университет Тафтса, США (The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University).

Во время обучения Сакен Шаяхметов ежегодно проходил специализированную оплачиваемую практику – в таких компаниях, как Chevron (США), J.P. Morgan (Великобритания), Citibank (Алматы) и World Bank (США).

Сакен Шаяхметов начал трудовую деятельность в 2011 году помощником механика на заводе "Болашак" в Атырауской области, в 2012-2014 гг. работал экономистом по разработке в компании Caspi Meruerty Operating Company B.V. Впоследствии, до 2017 года, Шаяхметов проходил обучение в магистратуре.

В 2017 году Сакен Шаяхметов поступил на государственную службу. В 2017-2018 гг. занимал должность советника Премьер-Министра РК, с декабря 2018-го – заместителя руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.



Сакен Шаяхметов входит в топ-3 Президентского молодежного кадрового резерва.



Назначенный заместитель акима области будет курировать вопросы инвестиций, развития предпринимательства и СЭЗ.