Эрдоган вильнул в сторону Запада, - А.Асалыоглу

22:56 20.02.2020

Эрдоган вильнул в сторону Запада



За последние недели правительство, находящееся у власти в Турции, создает видимость сближения с Западом, а также периодически делает антироссийские заявления. Однако Россия еще не сделала свой ход. Кроме того, известно, что развитием событий недовольны в армии.



АРИФ АСАЛЫОГЛУ



За последние недели правительство, находящееся у власти в Турции, создает видимость сближения с Западом, а также периодически делает антироссийские заявления. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, резюмировав переговоры турецкой делегации, находящейся в России, словами, что "мы отклонили и карту, и соглашение, предложенные Россией", тем самым показал: дела обстоят хуже, чем ожидалось, что вызвало резкую критику проправительственных изданий в адрес России.



Так, газета Yeni Akit в ответ на заявление министерства обороны России о том, что с начала 2020 года, направляемые США из Ирака на север Сирии оружие и бронетехника использовались против турецких военнослужащих, отметила: "Лицемерие России, не выполняющей договоренности: США использовали оружие против Турции". В новостном сообщении газеты отмечалось, что "это заявление, последовавшее от России, пытавшейся выиграть время посредством договоренностей, было расценено как "лицемерие".



Олег Журавлев, руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, подчиняющегося министерству обороны России, тем временем отметил: "С начала 2020 года с севера Ирака на север Сирии были доставлены 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, а также более 80 единиц бронетехники, принадлежащих США. Это поставляемое США оружие было использовано террористическими группировками против гражданских лиц и турецких солдат". Газета Akit и другие проправительственные издания обвинили Россию в бездействии в связи с атаками Дамаска на турецких солдат и в несоблюдении сочинских соглашений.



По сообщению NTV, президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции сообщил о целях в Идлибе. В новостях с энтузиазмом и победными возгласами были преподнесены слова Эрдогана: "Мы делаем наше последнее предупреждение. К сожалению, до сих пор нам не удалось достичь желаемых результатов как в нашей стране, так и с Россией. Турция полностью готова к Идлибу. Мы можем внезапно прийти однажды ночью. Операция в Идлибе - это лишь вопрос времени. Мы решительно настроены превратить любой ценой Идлиб в безопасное место как для Турции, так и для жителей региона".



Анкара, в течение последних трех лет переживавшая напряженные отношения с США, на прошлой неделе обратилась за помощью в НАТО и Вашингтон. Безусловно, Сирия важна для американцев по нескольким причинам. Они нам известны. Во-первых, это сдерживание сил любых джихадистских группировок в Сирии. Во-вторых, чтобы помешать России остаться в Сирии на постоянной основе. В-третьих, исходя из второй причины, добиться отставки правительства Асада. В-четвертых, не дать Сирии занять позицию на Ближнем Востоке, идущую вразрез с интересами США. Эти важные для Вашингтона моменты были известны. То есть так было и два года назад.



Вывод американских войск с севера Сирии и предоставление курдов на милость Турции и Асада, расценивался экспертами как послабление со стороны Белого дома, либо связывался с внутриполитическим уравнением. Но разве это не могло быть стратегическим ходом? С точки зрения сложившейся сегодня ситуации, можно ли расценивать оставление Америкой курдов в одиночестве в качестве шага, чтобы снова привлечь к себе турок? Думаю, что можно. США, свернув свое военное присутствие, оставили сирийских курдов, которых они обеспечивали военными, боеприпасами и разведданными, одних на севере Сирии. И тем самым избавились от критики правительства в Анкаре, утверждавшего, что "Рабочая партия Курдистана - это сепаратисты, поддерживаемые США". Благодаря этому Вашингтон предоставил Анкаре удобный случай, которого то так долго ждала, преподнес на золотом блюдечке удобный казус для начала военной операции против курдов. Эта ситуация изменила баланс в Сирии. Курды обратились к режиму Асада и России.



Американцы снова пытаются склонить Анкару на свою сторону. Делаются вбросы, способные коренным образом изменить внутреннюю и внешнюю политику Турции. Последние шаги оказали влияние на режим Эрдогана, имевший хорошие отношения с Россией, началось разделение выступающих на стороне России и евразийства сил с "прагматичным" Эрдоганом. На Партию националистического движения (ПНД), обладающую "золотой акцией" во внутренней политике, также, похоже, оказал влияние Вашингтон. Евразийская группа в США поддерживает Эрдогана, понимая, что необходимо дать ему какой-то важный козырь, которым он "сходит" против евразийско-российской группы.



Иными словами, на заднем плане сирийского кризиса - Эрдоган и переживания США относительно внутренней политики Турции. В последнюю минуту Эрдоган захочет спасти свое кресло, а американцы - предотвратить геополитический оползень. Для президента избавление от евразийцев является очень важным с точки зрения политического будущего. Но последующий после этого шаг может привести Эрдогана к потере президентского поста. По всей вероятности, от стресса, вызванного началом обратного отсчета, он планирует спрыгнуть с российского корабля посредством создания военного кризиса в Сирии. Именно с этой точки зрения необходимо расценивать его заявления во время визита на Украину.



В ближайшие дни в связи с сирийской проблемой, скорее всего, представители турецкого режима начнут сводить счеты друг с другом. В настоящее время в этой психологической войне Эрдоган сохраняет преимущество. Он частично преуспел в игре на выживание, одаривает сейчас Запад своими улыбками. Из-за конъюнктурных потребностей ЕС и США Эрдоган взял игру под контроль. Однако Россия еще не сделала свой ход. Кроме того, известно, что развитием событий недовольны как лица в составе турецких вооруженных сил, а также и "Эргенеконовского канала". В ближайшие дни можно ожидать движения внутри армии. Посмотрим, как поступят военные, разделенные на фракции. В Турции уже виден накал страстей.