АмерСпорт в ауте: трансгендеры выигрывают все соревнования в женских видах

22:58 20.02.2020

В США школьницы просят запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях



Теперь об иске, который может перевернуть весь спортивный мир. В США три школьницы из Коннектикута просят суд запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Уже несколько лет все местные старты выигрывают две девочки, которые раньше были мальчиками. Речь идет о школьном спорте, но проблема гораздо шире. Правила участия в соревнованиях для тех, кто решил сменить пол, обсуждает Международный Олимпийский Комитет.



– Мы больше не можем не считаться с тем, что участие мужчин в женских соревнованиях – это конец женского спорта как такового, – выступила юрист Кристина Холькомб.



Поэтому адвокат Кристина Холькомб решила помочь школьницам из штата Коннектикут. Три старшеклассницы подали в суд, требуя запретить участвовать в женских соревнованиях спортсменкам-трансгендерам. То есть тем, кто решил сменить пол с мужского на женский. Уже третий год все региональные старты по легкой атлетике выигрывают Терри Миллер и Андрайя Йервуд. Темнокожие красотки еще недавно были красавцами.



– Когда вы решили, что хотите быть в команде девочек и соревноваться с другими девочками?



– Я решила летом, перед девятым классом.



Андрайя вместе с другом, ну или подругой, начала принимать гормоны, носить женскую одежду, делать макияж. Неизвестно, как в школе решают бытовые вопросы, например, с туалетами и раздевалкой для неожиданно сменивших пол, но на соревнованиях трансгендеры-женщины соревнуются с обычными спортсменками, доводя последних до отчаяния.



– Выходя на стартовые позиции, мы уже знаем, как закончится гонка. Мы не можем победить, – говорит Селена Соул.



Суд как последняя надежда. Этот необычный процесс для США – прецедент. Ведущая телеканала FOX интересуется у школьниц, поддержало ли их американское общество?



– Я получила свою порцию поддержки и свою порцию ненависти. Но я не хочу зацикливаться на этом, – ответила Селена Соул.



Среди ответчиков по иску школьная спортивная федерация Коннектикута. Именно там три года назад разрешили спортсменам с мужской анатомией участвовать в женских соревнованиях. С тех пор в штате спортивная война полов. Пока школьницы судятся, родители пишут в газеты: "Нам, родителям, невыносимо осознавать, что не важно, как бы тяжело ни трудилась наша дочь, чтобы достичь своей цели, она все равно будет проигрывать из-за пагубной гендерной идеологии. Как мы это уже наблюдаем в штате Коннектикут, субъективное понимание своего пола у юноши не отменяет его физических преимуществ перед девушками".



Законы США не регулируют участие в соревнованиях спортсменов-трансгендеров. Этот вопрос остается на усмотрение штатов. Некоторые из них, как Техас, в отличие от Коннетикута признают лишь биологический пол атлетов, то есть тот, что в свидетельстве о рождении. Но и это приводит к казусам. 17-летняя Мэк Бэггс принимает тестостерон и считает себя мужчиной-трансгендером. При этом она в женской команде по вольной борьбе. Когда стала чемпионкой штата, в зале не аплодировали, а освистывали.



Если не знать, что Мэг принимает гормоны, и не догадаешься, что перед тобой девочка. Она, ну или он, и рад бы соревноваться с мальчиками: "Надо что-то делать, я не один такой".



Но регламент спортивной федерации Техаса это запрещает, при этом одновременно не возражая против гормональных экспериментов с телом. Такая толерантность с двойным дном всех окончательно запутала, кого официально считать трансгендером, а кого нет? Ведь есть еще такие, как Уолт Хейер, он когда-то пытался сменить пол, а потом вернулся к биологическому: "Мы не должны разрешать мужчинам соревноваться наравне с женщинами. Просто потому, что они считают себя женщинами. Я сам принимал женские гормоны около 14 лет. И могу сказать, что они не сделали из меня женщину. Мужчина остается мужчиной, и ему нет места в женском спорте. Учитывая масштаб проблемы, вероятно, нам пора создавать отдельный вид соревнований для трансгендеров".



По данным прессы США, примерно 150 тысяч американских подростков не ассоциируют себя с биологическим полом. Среди них и будущие кандидаты в олимпийскую сборную.



Перед играми в Токио МОК планировал разработать правила участия спортсменов-трансгендеров. Олимпиада через полгода, отборочные соревнования в странах-участницах уже вовсю идут, а спортивные эксперты до сих спорят, какими эти новые правила должны быть.



Юлия Ольховская