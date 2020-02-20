Китай начинает информационную контратаку на США, - В.Скосырев

00:21 21.02.2020

По мнению Пекина, американская пресса перешла красную линию



Владимир Скосырев

20/02/2020



Глава МИДа Ван И пытался успокоить участников форума в Лаосе: Китай победит коронавирус. Фото Reuters

В Лаосе прошел первый международный форум по борьбе с коронавирусом. Представители 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и КНР договорились координировать работу. Сопредседатель конференции – министр иностранных дел Филиппин – назвал меры, принятые Китаем, беспрецедентными. Но в отличие от соседей, которые не критикуют усилия китайского руководства, в США пишут, что разрастание эпидемии – это следствие отсутствия гласности и свободы слова. При этом Wall Street Journal уязвила национальную гордость китайцев, назвав их страну "больным человеком Азии".



Лаос, небольшое государство с населением около 7 млн человек, которое сильно зависит от внешней помощи, редко попадает в фокус иностранных медиа. Но в четверг оно было у многих на слуху. Ведь в столице Лаоса Вьентьяне прошла конференция, направленная на то, чтобы выработать общий ответ на инфекцию, поразившую не только Китай, но и многие другие страны.

Сопредседателями встречи были министры иностранных дел КНР и Филиппин Ван И и Теодоро Локсин. Открывая форум, Локсин сказал, что болезнь Covid-19, как ее называют специалисты, не только угрожает жизни людей, но и оказывает чрезвычайно негативное воздействие на торговлю, туризм и глобальную экономику. По словам министра, меры, принятые Китаем, были беспрецедентными и быстрыми. Тем не менее нужны консолидированные действия государств.



Небольшая толпа, собравшаяся в зале заседаний, скандировала: "Будь сильным, Ухань, будь сильным, Китай, будь сильным, АСЕАН!" Ван И в своей речи выразил уверенность в том, что Китай победит вирус, указав, что число выздоровевших пациентов увеличивается. В то же время, как передала газета South China Morning Post, министр подверг критике ограничения или запреты на въезд китайцев, введенные рядом государств, охарактеризовав их как чрезмерную реакцию, порождающую панику. Ранее Пекин объявил, что выделит 1,4 млн долл. на совместную с АСЕАН программу борьбы с вирусом.

Но вдали от Вьентьяна на фронте китайско-американского соперничества атмосфера продолжает сгущаться. На первый взгляд все выглядит как обмен ударами в новом раунде информационной войны.



Вашингтон приравнял агентство "Синьхуа" и четыре других китайских СМИ, работающих в Америке, к ведомствам китайского правительства. Соответственно на них распространяются правила, касающиеся иностранных посольств. Они должны зарегистрировать свой персонал, имущество, подвергнуться многим другим бюрократическим ограничениям. Иными словами, журналисты и другие сотрудники китайских медиа попали в положение иностранных агентов.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан осудил этот шаг, сказав, что США без всякой причины мешают нормальной работе китайских СМИ.



Не прошло и нескольких дней с тех пор, как Вашингтон объявил о рестрикциях, как Пекин аннулировал аккредитации трех репортеров Wall Street Journal в Китае. CNN назвал это самым большим изгнанием иностранных медиа из Китая за последние три десятилетия. Главный редактор газеты Мэт Марри назвал решение Пекина жестким и беспрецедентным. К хору голосов, осуждающих Пекин, присоединился и госсекретарь США Майкл Помпео.

Но, как видно из пояснений Гэн Шуана, корреспонденты американского издания поплатились не за свои репортажи, а за статью под рубрикой "Мнение", напечатанную еще 3 февраля и озаглавленную "Китай и есть настоящий больной Азии". Это расистский заголовок. К сожалению, подчеркнул представитель МИД КНР, Wall Street Journal "не принесла извинений и не сообщила, как намерена поступить (с автором. – "НГ")".



В беседе с "НГ" профессор ВШЭ(У) Алексей Маслов отметил: "Китай отреагировал на серьезное оскорбление. В последние недели на Китай обрушились обвинения в том, что он скрывает реальные данные по коронавирусу, манипулирует общественным мнением. Китай никак на это не реагировал. Как бы пропускал мимо ушей. Отреагировал только на фразу о больном человеке Азии. Это, наверное, самое мерзкое оскорбление, которое может слышать китайское ухо. Оно напоминает об издевательствах колонизаторов над Китаем в конце XIX – начале ХХ века. Японцы, жившие в Шанхае и других крупных городах Китая, тогда называли китайцев больными азиатами. Это для китайцев унижение. Это все равно как для россиян читать заявления, отвергающие роль Советского Союза в победе над Германией".



По мнению эксперта, Китай долго терпел нападки, а теперь перешел в контрнаступление в информационной войне.

Но клуб иностранных корреспондентов в Китае вступился за своих коллег. "Члены клуба и их коллеги в Китае все чаще подвергаются давлению, слежке и запугиванию. Высылка трех репортеров – это последняя и самая тревожная мера, принятая властями", – говорится в заявлении клуба.

Стоит напомнить, что в первой половине XIX века больным человеком Европы называли дряхлевшую Оттоманскую империю.