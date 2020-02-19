В круге третьем: Москва готова договариваться с Анкарой о судьбе Идлиба

00:46 21.02.2020

В Турции еще верят в возможность решить кризис дипломатическим путем



Эльнар Байназаров



Москва призывает Анкару вернуться к урегулированию ситуации в Идлибе дипломатическими методами, силовой сценарий лишь усугубит ситуацию. Об этом "Известиям" заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, от прямого столкновения сирийской и турецкой армий выиграют только террористы. В парламенте Турции "Известиям" рассказали, что готовы продолжить диалог с Россией по этому вопросу, но времени очень мало. Скоро состоится третья встреча делегаций двух стран, возможно, именно после нее станет окончательно ясно - быть военному решению или нет.



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Угрозы много не бывает



19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Анкара не удовлетворена переговорами с Москвой по разрешению ситуации в Идлибе и готова начать военную операцию в любую минуту. Это не первая угроза из уст турецкого лидера: 15 февраля Эрдоган потребовал немедленного вывода сирийских военных за пределы зоны деэскалации. В противном случае турки сами "сделают эту работу", не дожидаясь конца февраля - 1 марта было установлено как дедлайн для отвода сил Дамаска.



- Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе, что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял, - отметил турецкий лидер.



Заявление прозвучало на следующий день после того, как в Москве завершился второй раунд встреч на уровне межведомственных делегаций. Турция, судя по заявлению пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына, не приняла карту границ зоны деэскалации, предложенную Россией.



Как писал Middle East Monitor со ссылкой на турецкие источники, участвовавшие в переговорах в Москве, во время встречи Россия предложила Турции передать 60% провинции Идлиб под контроль сирийской армии, передвинув границу к северу от трасс М-4 и М-5 и передислоцировав наблюдательные пункты. Фактически сейчас вся эта территория контролируется Дамаском, так что туркам просто предложили признать то, что уже случилось. Турция не согласилась.



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И это уже второй раз - первые переговоры проходили в Анкаре 8–10 февраля и также завершились безрезультатно.



Россия продолжает призывать Турцию решить проблему путем переговоров, заявил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.



- В регионе имеются соглашения между нашими странами, которые действуют, пусть и с небольшими отклонениями. То, что сейчас турецкое руководство заявило о силовом способе по захвату территории, где находятся военные сирийской и российской армии, - это непродуманный и недальновидный шаг с их стороны, - подчеркнул политик. - Разногласия сторон следует обсудить за столом переговоров. Тем более что у нас налажен канал коммуникаций и по линии МИД, и по линии минобороны.



По словам депутата, от военного решения кризиса выиграют исключительно террористы, которые захотят воспользоваться хаосом.



Если Турция начнет операцию против легитимных сирийских вооруженных сил, это будет наихудший сценарий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



- Если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то, безусловно, будут действия в русле сочинских договоренностей, ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, - это обязанность турецкой стороны, - подчеркнул он.



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Он также признал, что планов провести телефонный разговор между российским и турецким лидерами пока нет.



Россия не выдвигала новых требований к Турции по Идлибу на переговорах в Москве, нужно выполнять имеющийся меморандум, ответил на слова Эрдогана глава МИД РФ Сергей Лавров. Сирийские военные своими действиями отреагировали на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу, подчеркнул министр.



Третий не лишний



Турция все еще верит в возможность решить "идлибский цугцванг" дипломатическим путем, Анкара готова продолжить переговоры с Москвой, прежде чем начинать военную операцию. Об этом "Известиям" заявил депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.



- Но провести переговоры нужно в самое ближайшее время - атмосфера в стране накалена из-за гибели турецких военнослужащих в Идлибе. Сирийская армия продолжает наступление вглубь провинции, поэтому медлить дальше с военным отпором Турция не станет, - заверил политик. - Но сначала все же должны пройти переговоры с российской стороной, чтобы исключить прямое столкновение военных двух стран.



Вряд ли военная операция начнется до проведения третьего раунда переговоров делегаций, считает эксперт турецкого аналитического агентства SETA Энес Байраклы. Однако российской стороне не следует недооценивать серьезность ситуации - Анкара не может принять еще больше беженцев из Идлиба. С начала сирийского конфликта страна и так разместила свыше 3 млн сирийцев.



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- Думаю, что стороны в итоге достигнут соглашения. Турецкая внешняя политика подразумевает, что военные методы применяются, только если дипломатия исчерпала все возможности. Я думаю, Анкара не будет торопиться с операцией, дождется итогов третьего раунда переговоров. А потом, скорее всего, последует двусторонняя встреча президентов, - рассказал эксперт "Известиям". - Если и тогда не будет подписано новое соглашение, то начнется масштабная эскалация вдоль всей границы - турецкий лидер уже пообещал, что его действия не ограничатся одним Идлибом.



По мнению руководителя Центра изучения новой Турции Юрия Мавашева, ситуация сейчас намного острее, нежели была в октябре прошлого года, когда Анкара начала военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии.



- Кризис может разрешиться следующим образом: Анкаре позволят деблокировать наблюдательные пункты либо позволят остаться на тех позициях, которые она сегодня занимает. Она продолжит наращивать присутствие, но не будет предпринимать никаких опасных вылазок, - сказал эксперт "Известиям".



По его словам, Россия может стать буфером между Турцией и САР - сирийцы уйдут от наблюдательных пунктов, спорные позиции будут заняты российскими военными. Тогда Турция сможет показать своей аудитории, что заставила отойти Башара Асада от границ.



Опасность заключается в том, продолжает эксперт, что в Анкаре набирают силу радикальные политики, которые даже на тот максимум, который может предложить Россия, не согласятся. Их устроит только полный контроль идлибской зоны, как это было раньше. Но такая сдача всех завоеванных большими усилиями позиций никак не устроит ни Дамаск, ни Москву. Поэтому следует ждать третьего раунда переговоров, которые, как все надеются, прояснят ситуацию и помогут выбраться из цугцванга.