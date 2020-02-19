Выборы, выборы, депутаты -... Рос-алко-исполнить Шнур подался в политику

00:47 21.02.2020 Шнур официально начал политическую карьеру



Алексей Иванов



Новый творческий дуэт - Борис Титов и Сергей Шнуров - взорвал медиапространство.



46-летний основатель групп "Ленинград" и "Рубль", телеведущий, киноактер, художник-брендреалист, ресторатор, мультимиллионер, член Общественного совета при Комитете Госдумы РФ по культуре и член Совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы Сергей "Шнур" Шнуров стал членом праволиберальной Партии Роста.



Мало того: автор "Лабутенов" и рингтона из "Бумера" возглавит список Партии Роста на выборах в Государственную Думу. Получается, что он спел песню "Выборы, выборы, кандидаты - ****** (представители сексуальных меньшинств)" про самого себя?



Затейники со Старой площади изначально намеревались создать под Шнура персональный политпроект, но в конце концов решили использовать готовую площадку в виде ПР.



Г-н Шнуров, правда, поспешил заявить, что не консультировался с АП перед тем, как вступить в Партию Роста ("Иногда что-то происходит и без их воли"). Звучит забавно, ибо лидер ПР - действующий чиновник той самой АП.









Партия Роста сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь, "Правое дело" создано в 2008 году в результате объединения Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". Председателем Партии Роста является Уполномоченный при Президенте России РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов (миллиардер, "шампанский олигарх", хозяин компании "Абрау-Дюрсо", председатель Совета основателей "Деловой России", бывший кандидат "от бизнеса" на пост Президента РФ). Вторым по значимости лицом в партии можно назвать депутата Законодательного собрания СПб Оксану Дмитриеву (Розенберг), экс-депутата от партий "Справедливая Россия" и "Яблоко", экс-учредителя Партии профессионалов, партии "Сильная Россия" и "Блока Оксаны Дмитриевой". Должность федерального секретаря занимает президент телекомпании "ВИDgital", вице-президент Академии российского телевидения, мажор-"взглядовец" Александр Любимов. За международные вопросы в партии отвечает болтливый демократ первой волны Сергей Станкевич, когда-то объявлявшийся в международный розыск. В партийной программе под названием "Капитализм для всех" записано, что ПР выступает за "безусловное сохранение Конституции 1993 года", и что "Россия должна следовать европейскому пути развития. В нашей внешней политике мы должны исходить из базового принципа отсутствия военной угрозы со стороны Запада".



Весной 2013-го в интервью "Аргументам и фактам" Сергей Шнуров говорил: "Я на общество влияю всю свою дорогу своими песнями, хотя и не знаю, к чему это приведет. Но этого никто не знает. Как слово наше отзовется. А политикой я заниматься никогда не собираюсь. Придерживаюсь здесь точки зрения Чарльза Буковски, который говорил, что заниматься политикой, это все равно, что заниматься оральным сексом с кошкой".



В январе 2019-го в ходе Студенческого фестиваля предпринимательства во дворце спорта "Мегаспорт" Шнуров ответил на соответствующий вопрос РИА Новости: "Мне кажется, я еще не определился, иду я куда-то, не иду... Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику - только при этом условии". Он подчеркнул, что депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.



Сегодня бизнес-омбудсмен Титов отметил, что давно лично знаком со Шнуровым, "который не только внешне может изменить нашу партию, но и привнести в нее новые смыслы". "Я надеюсь, Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень хотим послать", - сказала Дмитриева. "Дождались? Я думаю, что с биографией моей вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула меня вот таким вот странным поворотом, помаячила мне Партией Роста. Мне кажется, я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей", - пообещал Шнур, приветствовав зал жестом, напоминающим зигу.



В беседе с "Фонтанкой" он пояснил, что только в Партии Роста нашел "нормальные лица в политике", добавив: "Все остальные - дальше многоточие". На себя он собирается взять партийную культурную повестку. Компанию в этом Шнуру составят Леонид Ярмольник, Павел Лунгин и Николай Фоменко, также членствующие в ПР.



"Проект "Партия Роста" на позитиве. К выборам его собираются задействовать, а это значит будут деньги и посты для первых в списках. Все как в классической финансовой пирамиде. Как можно видеть на фото, счастлив Борис Титов, счастлива, видимо, Оксана Дмитриева (не факт, что у нее выбор был) и более чем счастлив Сергей Шнуров. Он теперь лицо партии, ее голос и манера поведения. Остается только порадоваться за тех, кому удается до сих пор проталкивать к выборам вот такую вот разовую ботву", - замечает питерский журналист и блогер Николай Камнев.



Telegram-канал "Номенклатура": "Клоунский образ партии будет окончательно оформлен и закреплен в массовом сознании. Как все-таки недолог путь от образа команды по обеспечению экономического рывка до команды, которую возглавит Шнуров... Сложно представить какую-то лучшую кандидатуру для создания инфошума, чем Шнуров. Партия явно чем-то смогла очень заинтересовать музыканта. Наверняка аналогичные предложение ему поступали и из других квази-партий, которые будут заниматься тем же".



Telegram-канал "Знахарь": "По нашим данным, в Управлении по внутренней политике АП сейчас активно качается тема реанимации Партии Роста с последующим ее активным включением на предстоящих выборах в ГД. Для Титова это пред-звездный час. Чем больше инфоповодов даст, тем больше шансов на успех. А заход со Шнуром реально удачный. Системная и парламентская партия для "креативного и среднего класса". Может и зайти".



Руководитель интернет-холдинга Pravda.ru Вадим Горшенин: "Очевидно же, что сознательный выбор гражданами политических программ тех или иных сил администраторы пытаются заменить хайпом. А хайп хорош как кратковременная затея, не как основа госстроительства или законодательной деятельности. Ну и потом, в связи с возможным выдвижением Шнура в депутаты через Партию Роста, полагаю, имеет смысл пересмотреть законодательство в части использования ненормативной лексики в СМИ. А то ведь это форменная дискриминация - кандидату в депутаты, депутату можно материться, а СМИ - нет".



Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов: "Сергей Шнуров, конечно, чудесный вариант, чтобы привлечь внимание к "Партии Роста", но давайте смотреть правде в глаза - принципиально он ничем не отличается от многочисленных артистов и спортсменов, которых уже и так в Госдуме переизбыток и за которых регулярно упрекают "Единую Россию". В чем разница для законотворческого процесса между Шипулиным и Шнуровым? Да ни в чем! Оба одинаково бесполезны для реальной работы. Госдума - не телешоу, где поднимают рейтинг медийными лицами. Если что и нужно нашей Госдуме, так это как раз мораторий на звезд".



Бизнесмен и функционер ОНФ Роман Алехин: "Решение, в очередной раз, завести во власть звезд, говорит о том, что кадры растили-растили, да не вырастили... "Партия Роста" - партия предпринимателей. Я уже говорил о том, что не вариант такой партии на честных выборах получить мандаты, так как не было и нет в нашей стране большой поддержки предпринимателей. Кто будет голосовать за предпринимательскую партию? Малый бизнес? Так не хватит голосов. А весь средний и крупный бизнес возглавляют те, кто или сам уже депутат от "Единой России", или обязан им сочувствовать. Кроме этого, предприниматели - не какая-то серая масса, а все же люди, которые умеют анализировать и они принимают решение не во время просмотра первого и второго каналов, и им будет сложно понять логику захода и выдвижения Шнурова от партии. А если нет цели сплотить предпринимателей, то есть какие-то другие - или окончательно превратить политику в шоу, или сменить позиционирование партии и, соответственно, целевую аудиторию партии, что скорее всего. Теперь остается самый интересный вопрос - куда пойдет Дудь".



Telegram-канал "Кремлевский безБашенник": "Те, кто в курсе трендов во внутриполитическом блоке, прекрасно знают, что Шнур попал в обойму молодежных фронтменов в команде Сергея Кириенко не вчера и не позавчера, а 2,5 года назад. В конце 2017 года тогдашний начальник Управления общественных проектов Президента, 39-летний Павел Зенькович предлагает СВК провести эксперимент и пригласить в кремлевскую обойму ряд молодежных кумиров. Кроме Шнурова, там были уже погруженные в повестку Тимати и Ксения Собчак, молодые начинающие исполнители (ставшие позже популярными Мот, "Хлеб"), а также Ольга Бузова, группа "Серебро", Тина Канделаки и т. д. Все они были вовлечены в работу по линии УОП и интегрированы в повестку работы с молодым электоратом. Возвращаясь к Шнуру, - его введение в новый образ Зенькович реализовал на своем следующем месте работы в качестве замминистра просвещения. Думаем, многие помнят публичные встречи и диалоги экс-министра Ольги Васильевой (также выходца из УОП) со Шнуром. Проверка была пройдена (новый образ лидера "Ленинграда" не вызвал отторжения у его фанатов), что стало причиной приглашения его в "Партию Роста" уже командой УОП Сергея Новикова. И да, Шнуров пойдет в Госдуму. Как и Канделаки, как (возможно) Дудь и многие другие".



"На самом деле, с электоральной точки зрения, не очень понятно, зачем тащить в партии и в одномандатники селебритис типа Шнурова или, прости господи, Бузовой. Хайповать на них день-два, от силы - три, можно, но голосовать за них люди не будут. Потому что Шнуров и Бузова протерли уже все дыры в телеэкране и новизной не отличаются. Замусоривание партийных рядов всевозможными селебритис - попытка скрыть вопиющий кадровый голод на федеральной политсцене и в регионах и нежелание хоть сколько-нибудь длительно выращивать новые лица. Работать с общественниками, "лидерами мнений" в регионах - дело трудное, финансово накладное, да и быстро не отчитаться. А вот на селебритис бюджет взял, "попилил", быстро отчитался и забыл. Поэтому всерьез о перспективах в политике людей типа Шнура рассуждать совершенно бессмысленно", - считает политолог Максим Жаров.



Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков: "Помню, что утечка про Шнура шла еще раньше, где-то в середине января. Тогда говорили, что в АП решили разбавить выборы "партией Дудя" и "партией Шнура". Я тогда еще подумал, что оба об этом решении пока не знают. Но вот, в итоге, партии не получилось, запихнули к "простатиту". (Выборы, выборы, кандидаты - ...... ©?, вот уж поистине ирония судьбы). Понятно, что все проекты в данном поле - борьба за голоса т. н. "больного электората", который в сумме своей 20-30 % от общедемократического, но на этом поле очень большая конкуренция. От Яблока до ППД, а также эта аудитория очень зависит от Навального и его УГ (которое вряд ли ляжет под Титова). А вот удастся ли преобразовать узнаваемость Шнура в политический рейтинг - это уже технологическая задача. Считать, что он уже есть - большая ошибка".



Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убежден, что Партии Роста хайп в виде Шнура никак не поможет. "На мой взгляд, сколько в труп ни вливай крови, труп от этого живее не станет. Это как был мертворожденный проект, так и остается. Попытка сделать чудовище Франкенштейна и заставить его двигаться уместна для художественного фильма с элементом хоррора, но не для реальной жизни", - сказал он в комментарии для ИА REGNUM.



"Сергей Шнуров, как фронтмен "Партии Роста" Бориса Титова - ничто иное, как "замер общественного запроса на популизм и новую искренность" в духе Зеленского, чей "кейс" активно обсуждался российскими политтехнологами. Таким образом сценарий выборов в Госдуму2021 при котором к процессу будут допущено большое число малых партий (утвержденный в АП еще в конце 2019 года) постепенно реализовывается", - заключает Telegram-канал "Постправда". Источник - Завтра

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