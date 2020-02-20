В Турции вновь арестован как "госзаговорщик" олигарх-филантроп Кавала

08:02 21.02.2020

Bloomberg (США): Турция снова арестовывает оправданного филантропа после резкой реакции Эрдогана



Филантроп и бизнесмен Осман Кавала (Osman Kavala), во вторник оправданный по обвинению в попытке свергнуть правительство Турции, был снова арестован, пишет Bloomberg. На сей раз он обвиняется в участии в провалившемся перевороте 2016 года. Ранее президент Реджеп Тайим Эрдоган резко раскритиковал его оправдание.

Кавала, провел более двух лет. Его обвиняли в организации протестов 2013 года в парке Гези. После неожиданного оправдания его не освободили, так как прокурор тут же распорядился взять его под стражу за предполагаемую причастность к попытке переворота.



После оправдания Кавалы Эрдоган заявил, что протесты 2013 года нельзя считать безобидным явлением, что за ними стояли такие фигуры, как миллиардер Джордж Сорос (George Soros), и что теперь сторонники Сороса сумели оправдать его подручного. Совет судей и прокуроров Турции начал расследование против судей, оправдавших Кавалу и еще восемь обвиняемых. Европейский суд по правам человека считает, что продолжающееся содержание Кавалы под нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.



20.02.2020