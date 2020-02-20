Таможни Евразии присмотрят друг за другом, - Т.Едовина

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.02.2020
18:17  Тюркские Газневиды и их Забытая империя (история)
18:16  Верните Бишкеку планетарий! Кто украл его современное оборудование?
18:13  Синяя Орда: куда делось государство Чингизидов
18:09  Борьба жузов и растущая радикальная исламизация страны. Тайная война в степях и городах Казахстана, - В.Мальцев
18:01  Ни слова, Боже: во Франции намерены противостоять ползучему исламизму
17:57  Киев отважно "кидает" китайских инвесторов "Мотор Сич", ради американских. Улетели сладкие галушки...
17:56  Россия как держава статус-кво. Защита институционального наследия в эпоху транзита, - И.Истомин

17:54  Жалоба Кыргызстана на Казахстан: что было на заседании ВТО
17:51  Сергей Лукьяненко: "Сталин - это.. адреналин"
16:22  РосДума готова одобрить закон о радикальном упрощении получения гражданства экс-казахстанцам
12:38  Казахстан: между казахской нацией и казахской этнократией, - Петр Своик
12:35  От "прожектов" к административной реформе в Кыргызстане? - С.Масаулов
12:24  В Курдских горах найден цельный скелет неандертальца с сохранившейся ДНК! Чей предок?
11:54  Ганимый фарс. "Совет кандидатов в президенты Афганистана" призвал аннулировать результаты выборов
11:48  В городе Ош по трем адресам прописаны 700, 900 и 1000 человек... Мало-тихо размножаемся
11:27  Яйце-кладущие. Сынуля экс-главы КазМЧС Божко ссорится с КазМинсельхозом, отстаивая свой бизнес
11:19  В Баткене начались кыргызско-таджикские переговоры по границе на уровне вице-премьеров
11:10  Председатель суда таджикского Истаравшана Содикжон Ваххобзода погиб в автокатастрофе
10:54  Путин все долдонит об общности России и Украины. Съездил бы в Луганск..
10:48  Сколько стоит мир в Афганистане, - В.Щербаков
10:44  Анкара закроет Босфор для "Сирийского экспресса" ВМФ России, - Вл.Мухин
10:31  В Казвласти сегодня нет сильных экспертов.., - Д.Ашимбаев
08:48  Убийц егеря Нургалиева приговорили к пожизненному заключению в Караганде
08:40  Таможни Евразии присмотрят друг за другом, - Т.Едовина
08:37  Из зарплат туркмен принудительно отчисляют деньги на озеленение барханов
08:20  КазГоршокКадры-2. 34-леток Кайрат Рахимов назначен вице-министром энергетики Казахстана
08:10  В иранские выборы вмешалась Америка, - С.Строкань
08:02  В Турции вновь арестован как "госзаговорщик" олигарх-филантроп Кавала
07:42  Идлиб готовят к операции. Эрдоган сам анонсировал новое турк-наступление в Сирии, - "Къ"
07:01  Лидер афганских узбеков и действующий 1-й вице-президент Дустум отказался признать победу на выборах пуштун-президента Гани
00:56  Запад опять обиделся на Путина. За что, - А.Халдей
00:54  Иранская рулетка: приведет ли победа оппозиции к краху ядерной сделки
00:47  Выборы, выборы, депутаты -... Рос-алко-исполнить Шнур подался в политику
00:46  В круге третьем: Москва готова договариваться с Анкарой о судьбе Идлиба
00:21  Китай начинает информационную контратаку на США, - В.Скосырев
Четверг, 20.02.2020
22:58  АмерСпорт в ауте: трансгендеры выигрывают все соревнования в женских видах
22:56  Эрдоган вильнул в сторону Запада, - А.Асалыоглу
22:02  Шесть кыргызстанцев арестованы в Москве за создание экстремистской организации
21:34  КазГоршокКадры. Менее 3 лет проболтавшийся на госслужбе 30-леток Шаяхметов стал замакима Павлодарской области
21:20  Дикая дичь. Украинцы не хотят принимать прилетевших из Китая сограждан
20:03  РосАвиация утюжит турецкую артиллерию под Идлибом
19:36  Подельник сидящего дома Павлодарского акима Кабикенов переполз на службу в канцелярию Казпремьера
17:41  Мораль и реализм внешней политики. Россия в эпоху международной анархии, - Т.Бордачев
17:31  Почему таджикские домохозяйки стали больше заражаться ВИЧ, - Тахмина Хайдарова
17:29  Брат Назарбаева выступил сватом у дочери депутата Бишкек-кенеша Эргешова
17:28  Доминик Ливен: Империя (и имперскость) – часть российской истории и идентичности
17:27  Туркменистан. Предпринимателям пятый месяц отказывают в конвертации валюты
17:03  13-я Русско-Турецкая. Заварушки не избежать, - "СП"
09:33  Государственная идеология: ненужный инструмент или духовный фундамент? - Нургозель Байрамова
09:14  Ведущий университет Венгрии откроет филиал в Ташкенте
09:09  Зайсанцы (восток Казахстана) вырываются из карантина. Вирус корона-глупости
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Таможни Евразии присмотрят друг за другом, - Т.Едовина
08:40 21.02.2020

В ЕАЭС задумались о совместном контроле движения товаров

В ЕАЭС по инициативе Киргизии началось обсуждение проведения таможенного контроля с участием представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и таможен других стран "пятерки". Пока эта компетенция закреплена исключительно за национальными контрольными органами. Предполагается, что совместные проверки в пунктах пропуска на границе или в местах декларирования и выпуска товаров могут снять претензии таможен друг к другу, однако неясно, как будут использоваться результаты такого совместного контроля.
Киргизия предложила проводить таможенный контроль на границах ЕАЭС совместно со службами всех стран-членов. По данным "Ъ", этот вопрос обсуждался представителями стран "пятерки" на совещании в ЕЭК в конце января. По мнению авторов инициативы, совместный контроль должен обеспечить "прозрачность и объективность" проводимых процедур. Пока, однако, сторонами не решено, будут ли в проверках одномоментно участвовать представители всех стран или выборочно нескольких, где именно будет проводиться такой контроль (в местах совершения таможенных операций, связанных с декларированием и выпуском товаров, или на пунктах пропуска через границу ЕАЭС), что именно будет проверяться (качество таможенных досмотров, контроль таможенной стоимости и классификации товаров и т. д.).

По итогам совещания Армения предложила уточнить периодичность и другие параметры такого контроля, а также предоставить представителям других таможенных служб право присутствовать в согласованных случаях, но не проводить сами операции. В Белоруссии также заинтересовались тем, как будут использоваться полученные при совместном контроле сведения. В российской ФТС предложили для координации проверок использовать площадку объединенной коллегии таможенных служб и попутно указали на необходимость выравнивания ставок таможенных пошлин (наибольшие расхождения в союзе сейчас с Казахстаном, вступившим в ВТО на других условиях) и снятия проблем в функционировании единой системы транзита, гармонизации ответственности за нарушение норм права ЕАЭС и информационного обмена.

Отметим, у членов ЕАЭС есть давние претензии друг к другу в том, что касается таможенного контроля. В частности, российская сторона ранее высказывала недовольство занижением таможенной стоимости товаров при ввозе через казахстанскую границу, а также недостаточно активным пресечением транзита санкционных товаров через Белоруссию, в Казахстане же опасались за качество контроля при пересечении границы Киргизии и Китая, из-за чего вводили дополнительные досмотры на казахстанско-киргизской границе. В 2017 году Бишкек даже собирался обратиться в ВТО с жалобой на эти ограничения.

При этом сама по себе идея координированного контроля не нова - в ее поддержку еще в начале 2018 года высказывался тогда первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он предлагал обеспечить таможенным службам союза взаимный доступ к пунктам пропуска по определенному регламенту, "не вмешиваясь в процесс таможенного оформления, но имея возможность наблюдать". Для РФ эта инициатива укладывалась в концепцию полной прослеживаемости движения товаров. Соглашение о механизме прослеживаемости в ЕАЭС в итоге было подписано в мае 2019 года - предполагается, что страны будут собирать данные на основе сопроводительных документов и обмениваться ими для контроля за движением отдельных групп товаров. Однако этот документ носит лишь рамочный характер и не обязывает стороны автоматически делиться информацией.

Татьяна Едовина
Газета "Коммерсантъ" №31 от 20.02.2020, стр. 2

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582263600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Д. Назарбаева встретилась с представителями системы профессионально-технического образования специалистов для АПК
- Нурлан Нигматулин: Мажилис учитывает весь спектр мнений по законопроекту о туризме
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства спортивной и культурной инфраструктуры столицы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2020 года №64
- Кадровые перестановки
- После вмешательства "Ак жола" за ненадлежащее оказание услуг предпринимателю к дисциплинарной ответственности привлечены 5 сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан"
- В Минфине РК обсудили предложения бизнеса по совершенствованию законодательства госзакупок
- МСХ РК: сообщения о резком скачке цен на мясо некорректны
- Зайсанские села взбудоражены слухами о коронавирусе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  