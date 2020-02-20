Таможни Евразии присмотрят друг за другом, - Т.Едовина

08:40 21.02.2020

В ЕАЭС задумались о совместном контроле движения товаров



В ЕАЭС по инициативе Киргизии началось обсуждение проведения таможенного контроля с участием представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и таможен других стран "пятерки". Пока эта компетенция закреплена исключительно за национальными контрольными органами. Предполагается, что совместные проверки в пунктах пропуска на границе или в местах декларирования и выпуска товаров могут снять претензии таможен друг к другу, однако неясно, как будут использоваться результаты такого совместного контроля.

Киргизия предложила проводить таможенный контроль на границах ЕАЭС совместно со службами всех стран-членов. По данным "Ъ", этот вопрос обсуждался представителями стран "пятерки" на совещании в ЕЭК в конце января. По мнению авторов инициативы, совместный контроль должен обеспечить "прозрачность и объективность" проводимых процедур. Пока, однако, сторонами не решено, будут ли в проверках одномоментно участвовать представители всех стран или выборочно нескольких, где именно будет проводиться такой контроль (в местах совершения таможенных операций, связанных с декларированием и выпуском товаров, или на пунктах пропуска через границу ЕАЭС), что именно будет проверяться (качество таможенных досмотров, контроль таможенной стоимости и классификации товаров и т. д.).



По итогам совещания Армения предложила уточнить периодичность и другие параметры такого контроля, а также предоставить представителям других таможенных служб право присутствовать в согласованных случаях, но не проводить сами операции. В Белоруссии также заинтересовались тем, как будут использоваться полученные при совместном контроле сведения. В российской ФТС предложили для координации проверок использовать площадку объединенной коллегии таможенных служб и попутно указали на необходимость выравнивания ставок таможенных пошлин (наибольшие расхождения в союзе сейчас с Казахстаном, вступившим в ВТО на других условиях) и снятия проблем в функционировании единой системы транзита, гармонизации ответственности за нарушение норм права ЕАЭС и информационного обмена.



Отметим, у членов ЕАЭС есть давние претензии друг к другу в том, что касается таможенного контроля. В частности, российская сторона ранее высказывала недовольство занижением таможенной стоимости товаров при ввозе через казахстанскую границу, а также недостаточно активным пресечением транзита санкционных товаров через Белоруссию, в Казахстане же опасались за качество контроля при пересечении границы Киргизии и Китая, из-за чего вводили дополнительные досмотры на казахстанско-киргизской границе. В 2017 году Бишкек даже собирался обратиться в ВТО с жалобой на эти ограничения.



При этом сама по себе идея координированного контроля не нова - в ее поддержку еще в начале 2018 года высказывался тогда первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он предлагал обеспечить таможенным службам союза взаимный доступ к пунктам пропуска по определенному регламенту, "не вмешиваясь в процесс таможенного оформления, но имея возможность наблюдать". Для РФ эта инициатива укладывалась в концепцию полной прослеживаемости движения товаров. Соглашение о механизме прослеживаемости в ЕАЭС в итоге было подписано в мае 2019 года - предполагается, что страны будут собирать данные на основе сопроводительных документов и обмениваться ими для контроля за движением отдельных групп товаров. Однако этот документ носит лишь рамочный характер и не обязывает стороны автоматически делиться информацией.



Татьяна Едовина

Газета "Коммерсантъ" №31 от 20.02.2020, стр. 2