Убийц егеря Нургалиева приговорили к пожизненному заключению в Караганде

08:48 21.02.2020

Амир Жанузаков

Суд в Караганде вынес приговор обвиняемым в убийстве инспектора производственного объединения "Охотзоопром" Ерлана Нургалиева.



Также подсудимым инкриминировано покушение на убийство коллеги Нургалиева - Петра Ницыка и незаконная охота. На скамье подсудимых оказались семеро жителей Кызылординской области, сообщает tengrinews.kz.



13 января фигуранты застрелили 17 сайгаков в Нуринском районе Карагандинской области, после чего автомобиль подсудимых был остановлен инспекторами "Охотзоопрома". Произошла стычка, в результате которой Нургалиев и Ницык были жестоко избиты.

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Фигуранты забрали у пострадавших ключи от служебной машины и оборудование для спутниковой навигации. В связи с этим помощь прибыла к пострадавшим лишь спустя несколько часов. Нургалиев скончался в больнице.

Троих подсудимых, имевших непосредственное отношение к гибели Нургалиева, приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Остальные отделались шестью годами в колонии общего режима.

По выходе из колонии осужденные не вправе охотиться в течение пяти лет. Кроме того, они должны выплатить государству ущерб от отстрела охраняемых животных в размере свыше 89 млн тенге.