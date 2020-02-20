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Сколько стоит мир в Афганистане, - В.Щербаков
10:48 21.02.2020

Попытка восстановления и стабилизации страны уже обошлась в тысячи человеческих жизней

Владимир Щербаков
Заместитель ответственного редактора НВО
20/02/2020

Sayed Khodaberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images
В рамках совещания министров обороны стран – членов НАТО, проходившего 12–13 февраля с.г. в Брюсселе, одной из наиболее важных тем для обсуждения наряду с Ираком и Россией стал Афганистан. Возможно, в результате принятых на министерской встрече решений ситуацию в сфере безопасности в этой стране удастся кардинально улучшить в будущем, но пока повода для оптимизма нет. По крайней мере именно такой вывод можно сделать на основе тех документов, которые были обнародованы накануне указанного мероприятия американцами.

В период с 17 апреля 2002 года по 31 декабря 2018 года в ходе реализации масштабной международной программы восстановления и стабилизации Афганистана в общей сложности погибли 2214 человек, 2921 человек были ранены, а еще 1182 – похищены и пропали без вести. Пик потерь пришелся на 2010 год (1062 убитых, раненых, похищенных или пропавших без вести), после чего ситуация стала в целом улучшаться (правда, некоторый всплеск наблюдался в 2014 году), но в 2018 году потери в два с лишним раза превысили показатель 2017 года: 325 случаев против 150.

Такие неутешительные цифры приводятся в докладе Джона Сопко – специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction – SIGAR), датированном февралем 2020 года. Он озаглавлен The Human Cost of Reconstruction in Afghanistan и является первым официальным документом, дающим оценку, во что же с точки зрения человеческих жизней обходится попытка построить мирную жизнь в далекой стране.

"На протяжении многих лет SIGAR прилагает значительные усилия для отслеживания финансовых затрат на восстановление и стабилизацию в Афганистане. Однако до сих пор не было предпринято почти никаких действий с целью подсчета человеческих потерь – количества убитых, раненых или похищенных людей – в рамках осуществления этой деятельности, – подчеркивает Джон Сопко. – Это не дает политикам полной картины истинной стоимости наших усилий в Афганистане. Насколько нам известно, настоящий доклад является первым официальным правительственным документом, подготовленным независимым генеральным инспектором".

В приведенные в докладе расчеты были включены только те потери, которые отвечали следующим критериям: работа (служба) пострадавшего на момент учитываемого события "была непосредственно связана с проведением восстановительных или стабилизационных мероприятий", либо же пострадавший в момент гибели, ранения или похищения оказался "на месте проведения этих мероприятий". В перечень таких мероприятий входят собственно работы по восстановлению страны, а также операции по борьбе с наркотиками, разминирование, гуманитарные операции, обеспечение работы органов власти и пр. В то же время в потери не включались случаи, имевшие место в ходе боевых или контртеррористических операций, которые были классифицированы как несчастные случаи либо наступившие в результате естественных причин, обычных уголовных преступлений, а также ряда иных обстоятельств.

Самым опасным видом работ, согласно приведенной статистике, стали дорожные – на них пришлось почти 30% всех убитых и раненых (1527 человек). Различные иные строительные работы унесли еще 395 жизней плюс 410 человек получили ранения. В ходе строительных и дорожных работ чаще всего также и похищают людей: 648 человек, или около 54,8% от общего числа похищенных. В то же время для американцев наиболее опасным видом деятельности стало обеспечение безопасности, где из 346 убитых – 195 американцев, в том числе 154 силовика и 41 гражданский и контрактник.

Большие потери несут все, кто стремится наладить жизнь в Афганистане и в ходе обеспечения работы различных органов власти и управления страной в целом: 341 убитый, 497 раненых, 157 похищенных. Самый серьезный случай для американцев здесь имел место в 2013 году, когда при атаке смертника на группу специалистов, доставлявших в одну из афганских школ в подарок учебники, погибли три американских солдата, один американский госслужащий и работавший по контракту с Пентагоном афганский переводчик. Еще семь американских военных и девять афганцев тогда получили ранения.

Серьезную цену приходится платить и за избавление Афганистана от мин: в ходе этих операций за 16 с лишним лет погибли 114 человек, 128 получили ранения и еще 201 был похищен. Среди них всего один силовик, остальные – гражданские и контрактники, подавляющее большинство – афганцы. Однако свободное волеизъявление обходится еще дороже: при обеспечении выборов в стране погибли 189 человек, 399 были ранены, а 104 – похищены, причем и здесь почти все тоже афганцы.

Согласно представленным в указанном документе данным, в означенный период в ходе выполнения своих служебных обязанностей, связанных с "восстановительными и стабилизационными мероприятиями", на территории Афганистана погибли 284 американца, в том числе 216 военнослужащих и 68 гражданских специалистов (государственные служащие, контрактники и "те, чей статус неизвестен"). Еще 245 американских силовиков и 76 гражданских специалистов получили ранения, а один гражданский специалист был похищен. Для сравнения: потери среди афганских военных здесь составили 369 человек убитыми и ранеными плюс один был похищен.
Среди силовиков, представляющих страны – союзницы Америки по коалиции, потери за указанный период составили 100 человек убитыми и 105 ранеными. Кроме того, среди представителей третьих стран, занятых в мероприятиях по восстановлению и стабилизации Афганистана, погибли 124 человека, 87 получили ранения различной степени тяжести, а еще 59 человек были похищены.

Однако наибольшая доля потерь пришлась все же на афганцев: 1578 человек были убиты, 2246 – ранены, а 1004 человека – похищены. Причем 65 из них, что называется, просто оказались "не в том месте и не в то время". Впрочем, еще больше местных жителей погибло в ходе боевых действий с участием сил западной коалиции, афганских армии и спецслужб с одной стороны и различных террористов и повстанцев – с другой.

В частности, в обнародованном недавно Пентагоном очередном докладе Enhancing Security and Stability In Afghanistan, посвященном анализу ситуации в сфере безопасности и правопорядка в Афганистане, указывается: только в период с 1 июня по 31 октября 2019 года погибли 1413 мирных афганцев и еще 4023 получили ранения. Причем не все они погибли и получили ранения от рук террористов и повстанцев, хотя таковых и подавляющее большинство: 1268 убитых и 3755 раненых. В результате действий американских и натовских войск погиб 31 человек и 25 получили ранения, тогда как афганские военные стали причиной гибели 51 человека и ранения еще 82. Остальные – 63 убитых и 161 раненый – это жертвы "других или неизвестных сторон".

Источник - ng.ru
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