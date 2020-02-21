Путин все долдонит об общности России и Украины. Съездил бы в Луганск..

10:54 21.02.2020

Путин призвал не забывать об общности россиян и украинцев

21 февраля 2020,



Нельзя забывать об исторических и культурных корнях, которые объединяют Россию и Украину. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

"Многое разъединяет (Россию и Украину. - Ред.). Нужно не забывать о том, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть", - рассказал он агентству.



Глава государства подчеркнул, что в современном мире объединение усилий дает конкурентные преимущества, а разобщенность делает слабее. Также он добавил, что "отцы-основатели" украинского национализма никогда не говорили о том, что нужно ссориться с Россией.

Путин рассказал, что в их фундаментальных трудах ХIХ века написано, что Украина многонациональна и должна быть федеративным государством и что стране необходимо выстроить "хорошие отношения" с Россией.



Кроме того, российский лидер отметил, что любое российско-украинское объединение создаст "глобального конкурента" в Европе и в мире, однако другие страны этого не хотят, поэтому они "будут делать все, чтобы нас растаскивать". Также глава государства призвал уважать национальное самосознание украинцев.



C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект "20 вопросов Владимиру Путину". Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России.

"Это первый проект такого рода не только для ТАСС, но и для Рунета в целом", - рассказал генеральный директор агентства Сергей Михайлов. Он отметил, что интервью было сделано специально для интернета и по законам интернета. "Картинка" отличается высоким качеством. Кроме того, для каждой серии была использована дополнительная графика, добавлены цифры, факты, цитаты и графики.

Эпизоды будут выходить несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. А 26 марта будет доступна полная версия фильма.