Председатель суда таджикского Истаравшана Содикжон Ваххобзода погиб в автокатастрофе

11:10 21.02.2020

В автокастрофе на трассе Душанбе-Чанак погиб председатель суда города Истаравшан



Манзума Фируз, Asia-Plus



Председатель суда города Истаравшан Согдинской области Содикжон Вахобзода погиб в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Душанбе-Чанак.

Согласно источнику, инцидент произошел на 185 км возле села Фирдавси Шахристанского района в ночь на 20 февраля. "Джамшед Гасанов - водитель "Опеля", в котрой находился Ваходзода, не смог остановить свою машину и врезался в стоящий на обочине "Дулан", сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ.

В результате аварии два пассажира "Опеля", в том числе и судья, погибли. Еще двое были госпитализированы с серьезными травмами в Истаравшанскую больницу. Врачи оценивают их состояние тяжелым.

Содикжон Ваххобзода 12 декабря 2017 года был освобожден от должности председателя районного суда Джаббор Расуловского Согдийской области и был назначен председателем городского суда Истаравшана.