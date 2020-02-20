В Баткене начались кыргызско-таджикские переговоры по границе на уровне вице-премьеров

11:19 21.02.2020

В Баткене в пятницу проходят кыргызско-таджикские переговоры по границе по уровне вице-премьеров двух стран. Сообщает "Азаттык".



Переговорные группы с кыргызской стороны возглавляет вице-премьер Акрам Мадумаров, с таджикской – вице-премьер Азим Иброхим.

Как уже сообщалось, стороны пришли к решению взаимообмена равнозначными участками территорий анклавов и эксклавов. Варианты обмена должны представить топографические группы.



Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет более 970 км, из которых делимитированы и демаркированы лишь 60%.