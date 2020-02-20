Яйце-кладущие. Сынуля экс-главы КазМЧС Божко ссорится с КазМинсельхозом, отстаивая свой бизнес

11:27 21.02.2020

Скляр вмешался в спор сына Божко и министра



Мейирим Смайыл



Спор вокруг количества проданных за границу яиц возник на коллегии Министерства сельского хозяйства между министром Сапаханом Омаровым и главой Ассоциации яичных производителей, сыном вице-спикера Мажилиса Максимом Божко, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Максим Божко возмутился изменениями в госполитике по поддержке агропромышленного комплекса и отменой некоторых субсидий в яйцепроизводстве. Он заявил, что правительству передают неправильные цифры о развитии этой отрасли.



"Вчера было объявлено в министерстве, что мы отправили на экспорт 1,4 миллиарда яиц. Это не соответствует действительности. Цифры взяты из Комитета по статистике - там просто бардак с цифрами. Мы собрали все данные со всех птицефабрик и можем сказать официально, что экспорт составил всего 500 миллионов яиц. То есть в три раза меньше, чем сейчас говорилось", - заявил Божко.



Он уточнил, что официальные данные Минсельхоза о том, что личные подсобные хозяйства Казахстана производят 1,2 миллиона яиц, также не верны.

"Мы завышаем цены, мы говорим, что у нас все замечательно в яичном птицеводстве, но кто спросил, есть ли рентабельность? Надо ли поддерживать птицеводство? Решение МСХ принимает кулуарно. Я хочу официально заявить: рентабельность у нашего бизнеса отрицательная без господдержки. Говорили, что мы вместо прямых субсидий получим льготное кредитование. Инвестсубсидий на яичное производство нет, льготных кредитов нет вообще, везде стоит запрет, потому что якобы у нас перепроизводство. Экспорт в Китай мы просим открыть второй год. Все занимались открытием экспорта в Китай - на мясо КРС открыли, на свинину открыли, на другие продукты, на яйцо - воз и ныне там", - перечислил Максим Божко потери от неверных статданных.

Также среди проблем он отметил высокие накрутки посредников и конкуренцию с Россией и Беларусью, где производители получаю гораздо большие субсидии.

"Давайте тогда закроем границу, если не можем поддерживать. А если не можем закрыть границу, давайте поддерживать. Или, если хотите отменять субсидии, отменяйте всем. И посмотрим, кто сколько будет производить. А не так, что кто-то решил - кому-то надо давать субсидии, а кому-то не надо", - обратился к министру Божко.



Сапархан Омаров

Министр Сапархан Омаров заверил, что изменений нет. Все нормы по отмене субсидий в животноводстве в 2020 году были прописаны в госпрограмме по развитию АПК еще три года назад.

"Вы говорите, что изменения принимаются без обсуждения. Я с этим не соглашусь. Эта программа в свое время была согласована с вами. (...) По статистике. Если вы не верите статистике, мы верим. По статистике каждая птицефабрика отчитывается сама. Не мы придумываем эти цифры", - ответил Омаров.

"Там ошибка. Надо перепроверить", - перебил его Божко.

"Если ошибка, то ошибка ваша, не статистики", - указал министр.

Омаров отметил, что государство субсидировало птицеводство 10 лет и большинство субсидий сохранилось. Были отменены только субсидии на удешевление стоимости производства пищевого яйца.

"Мы с вами обсуждали, я сказал, что это направление сегодня не будет субсидироваться, но дайте другие направления, чтобы ваше производство поддержали. Вы сказали, что принесете и после этого я вас не видел. Мы готовы поддержать, но приводите другие доводы и направления. Давайте будем переходить на глубокую переработку. Нам нужно новую технологию внедрять", - сказал Омаров.

"Я согласен полностью, но давайте сделаем это через два года. Давайте сначала разовьем, а потом отменим действующие программы", - вновь перебил министра Божко.

"Когда вы выступали, я вас не перебивал. Давайте перебивать не будем", - высказался Омаров.



Роман Скляр

"Наверное, раз бизнес такие вопросы ставит, необходимо еще несколько обсуждений провести", - вмешался в спор заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Он сообщил Максиму Божко, что в стране существует отдельная программа по поддержке экспортеров, администратором которой является Министерство торговли и интеграции.



"Есть не только МСХ, есть другие госорганы и направления. Но если вы, Максим Владимирович, поднимаете этот вопрос, его можно в дальнейшем обсудить. Касательно политики правительства, вы тоже должны понимать, субсидировать бесконечно одно и то же направление невозможно. Вы достигли показателей 200-процентного обеспечения внутреннего рынка, теперь давайте посмотрим другие меры поддержки. Может частично вы перейдете на мясное птицеводство, если необходимы субсидии на экспорт и научные исследования, мы готовы рассматривать. Никто без поддержки, в частности ваше направление, не оставит. Это позиция и Минсельхоза, и правительства. Я хочу вам ответственно об этом заявить", - заверил Роман Скляр.