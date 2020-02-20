 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ганимый фарс. "Совет кандидатов в президенты Афганистана" призвал аннулировать результаты выборов
11:54 21.02.2020

Совет кандидатов в президенты во время пресс-конференции в четверг призвал к бойкоту окончательных результатов президентских выборов, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ)..
Ряд кандидатов в президенты, являющихся членами совета, обвиняют избирательную комиссию в пренебрежении ее обязанностями, что, по их мнению, привело страну к кризису.

"Насколько велико предательство комиссии ... как вы видели вчера, они (НИК) передали верительные грамоты (Гани)", - сказал Ахмад Вали Масуд, кандидат в президенты.
"Посмотрите на уровень легитимности! [Президентская команда] ждет приветствий и звонков с поздравлениями и смотрит на низкий уровень легитимности: никто не осмеливается поздравлять [президента] ", - сказал Мохаммад Шахаб Хакими, другой кандидат.
Члены совета говорят, что президентские выборы были сфальсифицированы, и после аннулирования результатов выборов должно быть создано правительство национального партнерства, сообщает TOLOnews.
"Мы подождем некоторое время, чтобы увидеть, сойдут ли они (президент Гани и премьер Абдулла) от своего невежества; в противном случае мы объявим наше собственное правительство ", - сказал Хаким Торсан, другой кандидат.

Окончательные результаты президентских выборов были объявлены во вторник Независимой избирательной комиссией, и Ашраф Гани был избран президентом во второй раз.
Однако ряд кандидатов в президенты, в том числе Абдулла Абдулла, Рахматулла Набиль и Гулбуддин Хекматияр, отклонили результат.
Абдулла, между тем, объявил, что он победитель, и сказал, что сформирует другое правительство.
Однако, с другой стороны, ряд сторонников команды Ашрафа Гани на сегодняшнем собрании в Кабуле настаивали на том, что ни одной избирательной группе не будет позволено создавать хаос в стране:
Окончательные результаты президентских выборов были объявлены во вторник, примерно через пять месяцев после выборов, состоявшихся 28 сентября 2019 года.
Как сообщал ранее АфТАГ, уже предварительные результаты вызвали бурю негодования – по опросам населения Гани перед выборами немного проигрывал своему главному сопернику ( 33 и 34% соответственно) и по мнению экспертов никак не мог набрать более половины голосов, требуемых для победы в первом туре.
Судьбу голосования, как и опасались конкуренты, решили 300 тысяч явно сфальсифицированных голосов (18% от общего числа) – поданных до или после времени голосования, или непрошедших биометрическую регистрацию. Все кандидаты призвали признать их недействительными. Но Избирком, назначенный Гани, принял их в учет.
Очевидно, что такое явно несправедливое решение снова может привести страну к расколу по этническому принципу и глубокому политическому кризису.
Тем более, что премьер Абдулла, у которого уже трижды украли победу на президентских выборах, заранее предупредил, что на сей раз он не пойдет на компромисс, как это было в 2014 году. Тогда он согласился уступить пост президента Гани, а сам стал премьер-министром.
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Источник - aftag.info
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