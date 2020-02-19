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Казахстан: между казахской нацией и казахской этнократией, - Петр Своик
12:38 21.02.2020

Государственность Казахстана и межнациональное спокойствие на фоне Кордая Продолжение материала Петра СВОИКА о государственности Казахстана и межнациональном спокойствии в стране Итак, мы остановились на описании, можно сказать, идеальной системы многовекторной внешней эксплуатации нашей страны. Отсюда вопрос – какие же антинациональные силы не дают нам из эксплуатации выбраться.

Отвечу: прежде всего, мы сами. Совершенно очевидно, что действительно новый, пусть хотя бы экономический курс, требует выхода из замкнутого самого на себя странового суверенитета и перехода в более высокий интеграционный формат. На который и можно было бы делегировать решение вопросов, не решаемых на национальном уровне. Сюда можно отнести и совместное инвестирование, устраняющее разрывы в промышленном и социальном развитии, и продвижение общих производств на внешних рынках, и подключение к наилучшим современным и перспективным научно-техническим разработкам. Один только спокойный разговор с иностранными собственниками казахстанских месторождений на предмет осовременивания заключенных в кризисные годы конфиденциальных соглашений о разделе продукции, например, осуществим только в таком формате.

Но как раз твердо отстаиваемый принцип национальной независимости и гарантирует Казахстану независимость от принятия решений на всех тех внешних рынках, от которых зависит казахская экономики и сама казахская государственность. Не нация, а этнократия Почему именно такую независимость Казахстана отстаивает госсекретарь США – понятно, а вот руководству Казахстана стоило бы объясниться с нацией насчет их собственных причин. Заметим, что руководство – сплошь казахское, все без исключения направления внутренней и внешней государственной политики, законотворческой, исполнительной и правоохранительной деятельности, экономики, образования, науки и культуры, информации, ЖКХ, "социалки" и всего, всего - закреплены за казахами.

Но не за казахской нацией, потому что как раз казахи, и особенно сельские, исконные носители языка, в наибольшей степени отдалены от благ такой национальной государственности. Что же касается граждан не казахов, то гарантии равенства их прав определяют чиновники-казахи, а казахи-эксперты объясняют "русскоязычным", насколько эти правила хороши и полностью их удовлетворяют. Теперь насчет казахской нации – да, в конституционном законодательстве это понятие юридически разведено с гражданами всех национальностей и с собственно народом Казахстана. Единство же народа и нации, - и это краеугольный камень законодательного и идеологического обеспечения нынешнего государственного строительства – государственность казахского языка. При этом записанные в Конституции нормы об использовании казахского и русского языков органами государственной власти на равных, и об обязанностях государственных органов обеспечить свободное и бесплатное обучение государственному языку, в законе "О языках" элегантно заменены на приоритетность казахского языка и на долг самих граждан овладевать им. В реальности же так: власть в государстве Казахстан осуществляет не казахская нация, а казахская этнократия. И то – лишь вне сферы интересов иностранных собственников и инвесторов. Фактическим же государственным языком такой казахской государственности является русский. На равных, с которым казахские власти пытаются применять казахский язык, в основном в ритуальной форме. Казахи же, - особенно в урбанизированной части, русскоязычны либо двуязычны. И к тому же в городах масса смешанных браков уже в-третьих-пятых поколениях. Причем намешано в этих браках, кроме казахского и славянского, столько корейского, татарского, узбекского, уйгурского, еврейского и другого, что и не уследить. Генетика – великолепная, с самоидентификацией в основном тоже все в порядке, а вот с идентификацией себя относительно этнократической казахской государственности … есть вопросы. СССР: уроки национального строительства Понятно, что казахские власти, хотя бы ради самосохранения и поддержания в стране спокойствия, должны найти способы приведения законодательства и практической государственной политики в соответствие с такими реалиями. Но должна ли казахская этничность так и оставаться основой государственного строительства? Ответ безусловен и безальтернативен – да! Вдумаемся, почему империя, называемая в советской историографии "тюрьмой народов", возродилась в форме СССР?

Почему народы, когда в феврале 1917 года их общая тюрьма рухнула, не разбежались на волю? Тем более что большевики, собирающее советские социалистические республики после истребительной гражданской войны и полной разрухи, никак не могли силой навязывать волю Москвы. Ответ: насколько республики были советскими и социалистическими, вопрос спорный, но бесспорным было одно – это были именно национальные республики. С соответствующими титульными нациями и с графой "национальность" в советских паспортах единого образца. То есть, гражданство СССР обязательно раскладывалось еще и по национальным полочкам, титульным и нетитульным. Получается, что создание решающих масштабные задачи государственностей на основе объединения больших и малых евразийских народов – это тот домотканый материал, в который исконно облачалась Евразия.

Да, далеко не всегда добровольно и бескровно, но всегда – совместно. Сейчас задним числом модно критиковать устройство СССР из национальных республик, дескать, надо было администрировать государственность по территориям, а не по нациям. Однако именно национальное устройство оказалось невероятно прочным, - выдержало тяжелейшие испытания. Развалился же не сам СССР, а КПСС - усилиями партийного руководства, и именно по швам национальных ЦК все и разошлось. Что тоже доказывает прочность национального кроя: лопнуло не где-нибудь посередине общей ткани, разошлись только швы. А, значит, претензии не к материалу, а к портному, ниткам и качеству стежков. Материал же, из которого исконно шился защищающий от внутренних и внешних невзгод евразийский наряд – он от долгой носки становится только крепче. Так, многое из того, что досталось бывшим союзным республикам при распаде, и что они сейчас считают исконно своим, включая собственно формирование нации, развитие языка, литературы и искусства, есть прямое следствие именно советского периода. Откажись сейчас Казахстан от тех приобретений – что останется? Поэтому изображать собственное прошлое, как только негатив – все равно, что отказываться от семьи и родителей, в результате – от себя. Тому не нужно искать черта, у кого он за плечами Запорожец Пацюк сказал кузнецу Вакуле: "Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами". Так и опасающимся возврата российского колониализма стоит указать: как на самом деле реализуются российские интересы. Сегодня Россия имеет крупно профицитные торговые балансы со всеми без исключения бывшими союзными республиками, притягивает к себе товары, людей и деньги. И не надо думать, что в Москве все уж так "за" интеграцию. Ельциновская идеология до сих пор живет в некоторых представителях власти.

Да, сторонникам интеграции хотелось бы верить, что в будущем российская политика приведет к появлению в самой России такого национального инвестиционного развития, к которому в очередь за углублением сотрудничества выстроятся не только ближние, но и дальние соседи. Пока же текущие процессы можно назвать борьбой ориентированных на внешний рынок государственных и частных российских компаний, и банков за место на этом рынке. Здесь тоже полная сцепка, в которой переплетены ориентированный на транснациональный капитал олигархат, этнократии некоторых бывших союзных республик, замкнутые на себя идеологии национал-суверенитетов и все под общим покровительством США. Но товарищ Трамп, между прочим, после переизбрания уже в конце этого года, приступит к завершению того, что президент Назарбаев еще в начале посткризисного 2009 года назвал "дефекталом" и предрек неизбежный конец. И кто не успеет подготовиться к реально необходимому Евразии новому, да и объективно наступающему на нее интеграционному формату, тот может сильно опоздать. Итак, коль скоро полностью казахская власть уже состоялась, а вот казахская нация, в этническом ли, в гражданском ли смыслах, далеко еще нет, все издержки и проблемы нынешнего положения, как и все риски и вызовы на будущее, ложатся на находящихся при власти казахов. Не слишком хорошо для всех, что только на них, но объективно: если не сами казахи, прежде всего, будут отвечать за страну и нацию, то кто? А вот какие шаги правящая казахская этнократия могла бы начать делать, при общенациональной поддержке, в сторону строительства современной национальной государственности – вопрос наш общий.

19.02.2020 Автор: Петр Своик

Источник: https://ia-centr.ru/experts/petr-svoik/kazakhstan-mezhdu-kazakhskoy-natsiey-i-kazakhskoy-etnokratiey/
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Источник - ИАЦ МГУ
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