Жалоба Кыргызстана на Казахстан: что было на заседании ВТО

17:54 21.02.2020

11 февраля в Женеве прошло совещание комитета по упрощению торговых процедур Всемирной торговой организации. Кыргызстан пожаловался на действия Казахстана, но соседи тоже предъявили претензии.



БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. Заместитель министра экономики КР Эльдар Алишеров рассказал, что было на заседании комитета ВТО.



Кыргызстан пожаловался, что Казахстан ввел ограничения на пропуск транзитных товаров. Казахская сторона в свою очередь заявила, что Кыргызстан недостаточно занимается таможенным управлением, что наносит ущерб Казахстану и странам - членам ЕАЭС.



По словам Эльдара Алишерова, органы ВТО по этому вопросу не могут вынести четкого решения. Они лишь занимаются консультациями. Решение может принять ЕАЭС.



"Казахские таможенники проверяют каждую фуру из Кыргызстана в усиленном порядке, заставляют выгружать товары, даже распаковывать их. Во всем мире такой контроль осуществляется только по отношению к "особым" грузам, наподобие, например, оружия. И совершенно непонятно, почему такой режим применяется к простым товарам. Соседи в таком случае нарушают статьи 3, 5, 10 Генерального соглашения по тарифам и торговле, а также статьи 7 и 11 Соглашения об упрощении торговых процедур. Мы подписали эти соглашения и ратифицировали их", - говорит Алишеров.



Он сказал, что, когда на совещании в ВТО кыргызская сторона подняла этот вопрос, казахстанские чиновники уверяли, что все их действия осуществляются в рамках ЕАЭС.



"Вопросы, касающиеся ЕАЭС, не должны были рассматриваться на площадке Всемирной торговой организации. Мы отдельно внесли этот вопрос в повестку дня заседания союза, которое пройдет 21 февраля", - сказал заместитель министра.



Чиновник добавил, что вопрос о действиях Казахстана по отношению к Кыргызстану обсуждался на заседаниях ЕАЭС и ЕЭК прошлым летом. С его слов, все стороны признали, что Казахстан нарушает требования ЕАЭС. В итоге Евразийская экономическая комиссия вынесла решение, что действия Казахстана не отвечают требованиям союза.



По мнению Алишерова, шаги казахстанских властей создают условия для криминальных действий.



"Из-за ситуации на пропускных пунктах получает выгоду криминал. По словам бизнесменов, он становится "мостом" между грузоперевозчиками и казахстанскими контролирующими органами, получая за пропуск одной машины около 3 тысяч долларов. Например, если в день проезжает 100 машин, то 300 тысяч долларов попадает в чьи-то карманы", - утверждает Алишеров.



При этом он отметил, что министерство учитывает дружественные отношения двух стран и родственность народов. С его слов, кыргызстанская сторона всегда готова к обсуждению и принятию взаимовыгодного решения. Замминистра верит, что в ближайшее время стороны придут к консенсусу.