Киев отважно "кидает" китайских инвесторов "Мотор Сич", ради американских. Улетели сладкие галушки...

17:57 21.02.2020 Продажа "Мотор Сич": Украина пытается хитрить и с Китаем, и с Америкой

Под давлением Вашингтона Киев меняет правила игры, но надеется, что в КНР его "правильно поймут"



Светлана Гомзикова

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Алексей Анпилогов



Многомесячное противостояние Пекина и Вашингтона вокруг украинского стратегического предприятия "Мотор Сич" может закончиться в пользу США. О том, что Киев, скорее всего, расторгнет сделку с Китаем, сообщило на днях американское интернет-издание BuzzFeed.



На самом деле, окончательное решение о судьбе украинского промышленного актива в конце марта должен принять Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Но, как сообщил BuzzFeed на условиях анонимности некий украинский чиновник, оно будет именно таким - продажу "Мотор Сич" китайцам Киев аннулирует.



Между тем, Forbes, свою очередь, напоминает, что в декабре 2019 года президент ОАО "Мотор-Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил факт продажи предприятия китайским компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Group. На условиях, что помимо приобретения акций завода, они инвестируют в него в течение двух лет 250 млн. долларов.



Собственно, КНР еще в 2017 году выразила желание приобрести "Мотор Сич" - единственное на Украине предприятие по производству авиационных двигателей. На данный момент на руках у потенциальных китайских покупателей более 50% акций завода. Но сделку еще должен согласовать Антимонопольный комитет Украины, куда Skyrizon Aircraft и Xinwei Group еще в августе минувшего года подали соответствующие заявки.



Штаты же делают все, чтобы Пекин не получил доступ к уникальным оборонным технологиям, доставшимся Украине по наследству от Советского Союза. Причем, кампания на срыв украино-китайской сделки развернулась на самом высоком уровне.



Тот же Forbes пишет, как в августе (незадолго до своей отставки) в Киев приезжал советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который лично обсуждал этот вопрос с президентом Зеленским, настаивая на том, чтобы столь важный завод не отдавали под контроль Пекина.



И, как отмечает уже BuzzFeed, администрация Трампа, похоже, смогла добиться того, чтобы сделка с КНР сорвалась, а контрольный пакет акций аэрокосмической фирмы достоялся американским компаниям. К тому же, в Вашингтоне рассчитывают на покладистость Зеленского, который будет стремиться восстановить отношения с президентом США после истории с Украингейтом и импичментом.



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила главу Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексея Анпилогова:



- Давайте сначала рассмотрим эту проблему с точки зрения украинского законодательства. Фактически в вопросе монополизации или демонополизации рынка эта сделка для "Мотор Сич" ничего не меняет - будут ли покупателями выступать китайцы или американцы.



"Мотор Сич" - один из "монстров" советского ВПК, который достался Украине. На сегодня это единственный на Украине крупный производитель турбореактивных двигателей для самолетов, двигателей для крылатых ракет, вертолетных двигателей. Там есть как военная, так и гражданская номенклатура.



Понятное дело, что обращение в антимонопольное ведомство было чисто формальным - таково требование украинского законодательства. Но, как я сказал, продавать Китаю или США - вообще никакой разницы. С точки зрения монополии на рынке это ничего не меняло.



Как известно, в 2015 году Порошенко принял закон, по которому все украинские предприятий должны были приостановить сотрудничество с РФ. Поскольку продукция "Мотор Сич" либо военного, либо двойного назначения, завод тогда потерял большую часть бизнеса в России, а с ним и 70% ежегодной прибыли.



Остались, условно говоря, кастрюли и сковородки. У нас тоже в советское время все военные заводы что-нибудь для народного потребления выпускали - кто трактора, кто кастрюли, кто скороварки… У "Мотор Сич" остался небольшой бизнес с Россией "по части скороварок", а все остальное было потеряно.



"СП": - Откуда тогда такой интерес к предприятию у китайцев? Что им нужно?



- Китайцам, конечно, не нужны бетонные корпуса, портальные краны, даже какие-то станки. Это все у них есть.



Им нужны технологии. Чертежи, технологические карты - все то, что называется ноу-хау. И им нужны специалисты, которые могут в этом ноу-хау разбираться, советовать, что-то поправлять. То есть, создать то же самое производство авиационных двигателей, двигателей для крылатых ракет уже на территории Китая.



И они к этому достаточно успешно двигались. Выкупали на "сером" рынке, а то и на "черном" акции "Мотор Сич", покупали документацию, переманивали к себе специалистов ключевых - на разовые контракты, на постоянное проживание и работу. Процесс этот шел.



Допустим, советскую крылатую ракету Х-55 китайцы и так уже успешно производят. И никто Китаю слова поперек не может сказать по поводу того, что в "Мотор Сич" им продали всю документацию. Но в военном деле свои законы, как говорится.



Китайцев также интересует и гражданская линейка - двигатели для вертолетов, для самолетов им желательно копировать не цельнотянутым образом. Документация есть, и они хотели бы ее легализовать.



Этому и была посвящена эта сделка. Если бы они приобрели официально "Мотор Сич", то получили бы возможность производить у себя на китайском заводе официально уже всю номенклатуру изделий украинского предприятия.



Теперь, если сделка сорвется, это будет сделать сложнее. Но можно. Тем более, сейчас у них есть уже свой первый пассажирский самолет, который они делают серийно - C919. И как-то так совпало - американцы как раз закрыли для китайцев доступ к авионике и к двигателям именно по той номенклатуре, которую они собирались использовать в C919.



Соответственно, Китаю сейчас в любом случае придется выкручиваться из этого сложного положения, в которое американцы пытаются их загнать. И они это будут делать. С боем. С затратами. С потерями по времени, но будут.



У КНР есть своя программа авиастроения - гражданского и военного. И они будут ее реализовывать - с "Мотор Сич" или без "Мотор Сич", с черной документацией, с серой, белой… Абсолютно без разницы.



Китайцы много раз уже показывали, что они всегда хотят договориться по-хорошему. Но если по-плохому - значит, по-плохому.



Так произошло с их программой строительства авианосцев. Они просто пошли своим путем, когда им перестали передавать документацию, и сейчас уже собираются строить свой атомный авианосец. Что Советский Союз не успел сделать.



"СП": - А чем объясняется такое - почти маниакальное - поведение американцев? Почему они столько энергии тратят на то, чтобы эта сделка не состоялась?



- Говорят, что потенциальными покупателями будут американцы. Но частная компания, которую в связи с этим упоминают, явно не стратегический партнер. Она совершенно никому не известна. Поэтому ожидать, что она обеспечит какой-то прорыв "Мотор Сич", это просто наивно. Ничего подобного не будет.



Американцам просто важно не допустить китайцев (в той мере, в какой они сейчас могут влиять на процесс) к ноу-хау "Мотор Сич".



"СП": - Но, получается, что американцы уже опоздали?



- Да, опоздали. Но создать какие-то сложности могут…



Знаете, как бывает. Начали что-то производить по документации, а на десятой странице столкнулись с непонятной формулой, непонятным сплавом… Когда у тебя есть завод, есть целый технический отдел, инженерный центр, который у тебя на зарплате, это одно. А когда ты вынужден по чужой документации производить, это другое.



Что касается интересов политического класса Украины то, разумеется, им хочется помириться с Трампом. Поскольку все так рьяно "топили за демократов", что замазались буквально поголовно. И с президентом США у них нет сейчас взаимопонимания.



Украина стала токсичным активом. И я не верю в какую-то встречу Зеленского с Трампом. Трампу это совершенно не надо, ему бы сейчас переизбраться и потом уже спокойно решать проблемы. А Украина - это просто некий инструмент, который, в представлении американцев, может воздействовать на Россию и делать ее более сговорчивой, и более уступчивой в других вопросах.



Для американцев это предприятие не является таким уж привлекательным активом - у них свое передовое двигателестроение. Технологии "Мотор Сич" интересны китайцам, но не американцам.



"СП": - И как, по-вашему, Китай отреагирует, если Киев все переиграет?



- Китайцы уже давно поняли, что Киев абсолютно несамостоятелен и пытается играть на два фронта. У них достаточно большой опыт в этом смысле.



Еще при Януковиче были разворованы деньги на строительство китайского глубоководного порта в Черном море. Когда представители Пекина поинтересовались судьбой проекта и куда пошли деньги, новые власти им сказали, что то было преступное правительство, у них эти деньги и ищите. Хотя бюджет, понятное дело, просто разворовали. Поэтому китайцы теперь очень настороженно относятся к Украине.



История с "Мотор Сич", как минимум, два десятилетия продолжалась. И сделка помогла бы легализовать весь тот объем документов, который и так уже попал в распоряжение китайских инженеров и конструкторов. Ну, не получилось… Ничего страшного. Свой C919 все равно достроят.



"СП": - А что в итоге само предприятие ждет и людей, которые там еще работают?



- Людей жалко. Это все же не какой-то свечной заводик. Я раньше в Запорожье часто бывал, там целый район построили - Шевченковский, где живут работники "Мотор Сич".



И завод фактически его содержал. Он его обеспечивал работой, деньгами, детскими садиками, школами - всем. Но уже сейчас Шевченковский район один из самых депрессивных в Запорожье. Можно сказать, постепенно превращается в район-призрак. Квартиры там очень сильно упали в цене, хотя дома там сравнительно новые - 70?80 гг. постройки.



Люди будут уезжать в Китай, в Россию. Россия с удовольствием принимает специалистов с "Мотор Сич".



Ведь это был серьезный завод, который участвовал в длинных совместных производственных цепочках по самолетостроению, вертолетостроению, "военке". Соответственно, все эти цепочки сейчас нужно перетягивать в РФ. В этом заинтересованы различные наши ведомства - Минобороны, Минэкономразвития. И они это делают: людей приглашают, дают вид на жительство в упрощенной форме, обеспечивают жильем.



А само предприятие, конечно, постепенно деградирует. Но это не первое предприятие, и не последнее, которое постигнет такая участь.



Сильную промышленность сейчас может иметь сильная страна. Украина из этого списка выпала еще при Кучме, когда его заставили под угрозой известного "кассетного скандала" выдать все секреты радиоэлектронной промышленности. Правда, сейчас они там говорят, что это не американцы "слили" пленки Мельниченко, а то была "рука Кремля".



В том же Запорожье завод "Радиоприбор" занимался средствами радиоэлектронной борьбы. Но он точно так же загнулся, потому что все заказчики были в России. Сейчас предприятие фактически на грани банкротства. Как и "Турбоатом" в Харькове, "Зарямашпроект" в Николаеве и днепропетровский ракетный гигант "Южмаш". Источник - СвободнаяПресса

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