Ни слова, Боже: во Франции намерены противостоять ползучему исламизму

18:01 21.02.2020

В страну перестанут пускать имамов из-за рубежа и запретят внешнее финансирование религиозных объектов



Ксения Логинова



Франция с 2024 года перестанет принимать у себя "командированных" имамов из-за рубежа. Такие кадры обычно поставляют арабские страны и Турция. Помимо этого, в Париже решили не допускать иностранного финансирования исламских религиозных объектов. Президент Макрон накануне муниципальных выборов решил таким образом "противостоять исламистскому сепаратизму" внутри французского общества. К чему это может привести, разбирались "Известия".



Будем готовить своих имамов



Некрестовый поход

Почему ислам все успешнее завоевывает Европу



"Нельзя допустить, чтобы законы религии стояли выше законов Республики или чтобы дети не ходили учиться из-за веры. Исламистский сепаратизм несовместим с неделимостью Республики", - резко начал свое выступление перед лидерами общественных организаций в эльзасском городке Мюлузе президент Эммануэль Макрон.



Французский лидер решил представить на суд общественности план действий для "возвращения Республики". Место, которое он выбрал для своей речи, неслучайно - в Мюлузе проживает большое количество арабов и турок. "Есть школьники, которые отказываются пожать руку своим товарищам, и семьи, которые покупают [левые] медицинские справки, чтобы их дети не ходили в бассейн. (…) Наш враг - сепаратизм, бич, подталкивающий некоторых французов к тому, чтобы начать отгораживаться стенами от остального населения", - очерчивал проблему Макрон.



Президент предложил готовое решение - покончить с системой "приглашенных имамов". Подробности рассказал французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер. С 2024 года страна перестанет принимать "командированных имамов". Вводить эту систему решили постепенно, поскольку иностранцы, служащие во Франции или же получившие разрешение на въезд, имеют вид на жительство сроком на три года. Зарубежные представители исламского духовенства, уже находящиеся во Франции, будут вынуждены уехать, отметил президент.



Ежегодно в страну из-за рубежа приезжают 300 имамов, при этом зачастую они знают только родной язык. В основном речь идет о проповедниках из Турции, Алжира, Туниса и Марокко.



"Французские власти не знали, о чем они говорят в своих проповедях. Судя по числу радикально настроенных исламистов, которые появляются во Франции, которые уехали воевать в Сирию, их немало. С учетом терактов, которые были в стране, такие вопросы волнуют страну", - рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.



Теперь Франция будет готовить своих имамов, которые говорят по-французски и смогут прививать ценности, которые исповедует Республика.



С сентября 2020 года Макрон планирует прекратить обучение иностранному языку и культуре, которое ведется преподавателями из-за рубежа. С конца 1970-х годов Франция подписала двусторонние соглашения с Турцией, Алжиром, Тунисом, Марокко, Хорватией, Сербией, Португалией, Испанией и Италией. Стороны договорились, что ученики французских школ и профессиональных училищ могут учить язык своей страны по системе Elco. Раньше во Францию направляли учителей, которые говорили по-французски, но в последнее время вести занятия приезжают педагоги, знающие только родной язык (в большей степени это касается Турции), поэтому министерство образования не может контролировать, о чем педагоги говорят на этих уроках. Президент призвал заменить такую систему.



В результате с сентября 2020 года место Elco должна занять международная система обучения иностранных языков EIL. Преподаватели будут говорить по-французски. Эту реформу поддержали все страны, с которыми Франция заключила соответствующие двусторонние соглашения, кроме Турции.



Макрон также заявил, что необходимо лучше контролировать, откуда поступают деньги на строительство и работу религиозных объектов. По своим дипломатическим каналам Франция в последние годы неоднократно просила арабские страны перестать финансировать строительство мечетей или же делать это более прозрачными путями. Это решение вызвало недовольство многих мусульман. Они уверены, что в таком случае их объединения попросту останутся без средств.



Вопрос иностранного финансирования исламских проектов особенно остро стоит в Мюлузе, где находятся огромная мечеть Ан-Нур и прилегающий к ней комплекс с магазинами, школами и бассейном. Деньги поступают в основном из катарской организации Qatar Charity.



Предвидя нападки в свой адрес, Макрон пояснил, что его план "направлен не против ислама", его "противник - политический ислам". "В этой борьбе я ничем не поступлюсь", - пообещал французский лидер.



"Либерализация ислама" по-французски



На территории Европы Франция одной из первых предпринимала попытку "либерализации ислама". Занимавший при президенте Франсуа Олланде пост главы французского МВД Бернар Казнев уже разрабатывал специальный план. Он заключался в том, чтобы открыть на территории страны школы подготовки европейских имамов, у которых бы не было связей с Саудовской Аравией. Таким образом, они бы не получали денег от ближневосточных монархий и могли бы воспитывать верующих в направлении, необходимом для светского государства. Деньги тогда собирал Фонд поддержки ислама во Франции. Однако в целом считается, что проект был не очень успешным.



В 2017 году при президенте Олланде французские власти также признались в провале программы дерадикализации французской молодежи. Ее запустили в мае 2016-го. Автором программы, на которую выделили десятки миллионов евро, стал занимавший тогда пост премьер-министра Мануэль Вальс.



Было решено создать в различных регионах страны 13 центров перевоспитания потенциальных джихадистов в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих французский паспорт. В течение 10 лет им предстояло посещать уроки патриотизма, самоанализа, профориентации, трудового воспитания и обществоведения. Воспитанникам предписывалось утреннее построение и подъем французского флага.



Инициатива властей сразу же вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Многие посчитали, что они могут превратиться в "джихадистские академии", в которых будут распространяться исламистские идеи. На деле оказалось, что центры стояли практически пустыми - молодые люди не стали туда ходить.



Накануне выборов



Придя к власти, Макрон практически сразу предложил создать нечто вроде профессиональной гильдии имамов, которая могла бы вмешиваться и запрещать проповеди, несовместимые с ценностями Французской Республики.



В конце октября прошлого года президент принимал у себя в Елисейском дворце представителей Французского совета мусульман. Он предупредил их, что собирается "защитить светский характер страны", а для этого ему необходимо ужесточить закон 1905 года об отделении церкви от государства.



Глава государства уверен, что радикальный ислам угрожает стабильности Франции. Образовываются коммуны, и целые городские районы пытаются превратить в зоны, живущие по законам шариата. Туда начинают стягиваться радикалы, меняя в целом всю структуру населения. Некоторые французские кварталы превратились в гетто со своими законами, и даже полицейские боятся совать туда нос. Французские мусульмане - приверженцы традиционного ислама - в целом поддерживают инициативы главы государства.



В марте в стране пройдут муниципальные выборы. Со стороны французов есть запрос на борьбу с экстремизмом. Предшественники нынешнего президента свыше 15 лет безуспешно пытались побороть исламизм. Макрон пытается играть на настроениях граждан страны, действуя как настоящий популист.



Как показывают опросы общественного мнения, 37% французов уверены, что противостоять религиозному экстремизму может только правая партия "Национальный фронт". Правящую партию Макрона "Вперед, Республика" поддерживают лишь 20% граждан.



Устойчивость власти Макрона будет зависеть от результатов голосования. "Макрон - такой неоцентрист. Он с этим пришел к власти, потеснив к обочине традиционные партии: и социалистов, и правоцентристов в лице республиканцев, которые были опорами современной политической опоры Франции долгие десятилетия. Сейчас эти опоры полуразрушены, муниципальные выборы покажут, смогут ли они обрести второе дыхание или опять погрузятся в кризис. Для президента заигрывание с правым электоратом крайне важно, поскольку без него он не сможет набрать необходимые голоса не только на предстоящих выборах, но и на президентских выборах в 2022 году. Очень сложная задача - реформировать французское общество. Ислам стал второй религией во Франции. Макрон, как и любой французский руководитель, будет искать точки взаимопонимания с мусульманским сообществом - одним из самых крупных в Европе", - рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.