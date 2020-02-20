 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Побег византийской жены хана Узбека (история)
18:04 21.02.2020

Побег византийской жены хана Узбека

В совершенно любой биографии найдутся занятные детали, а уж если мы возьмем жизнеописания хана Узбека (1283 - 1341), правителя Золотой Орды на пике ее могущества, таких моментов будет множество. Совсем недавно меня "житейски" зацепило событие из личной жизни хана. Читая записи берберского купца и путешественника Ибн-Баттуты (1304 - 1377) о всем, чем обычно писали путешественники Средневековья, особо привлекло внимание его неожиданное посещение Константинополя в компании жены султана Золотой Орды.

Весной 1334 года Ибн-Баттута на шикарном празднике (не то Ураза-байрам, не то середина года по лунному календарю) был с почетом представлен хану Узбеку в передвижном городе расположившимся, предположительно, в районе современного Пятигорска:

Султан сидит на троне. Четыре жены его находятся по правую руку, а другие по левую, сидя также на тронах. [...] Перед вечернею молитвою, главная жена Султана выходит первая, за нею другие, сопровождаемые прекрасными рабынями, садятся в колесницы, и удаляются, сопровождаемые всадниками и красивыми мамелюками. В один из таких дней представили меня Султану. [...] Жены Султана живут в великом уважении. У каждой свое особое жилище, свои прислужники и рабыни. Когда Султан хочет посетить которую либо из них, то посылает известить ее, и для приема его делают большие приготовления. Одна из Султанш дочь Такфура, Императора Константинопольского. Я посетил всех Султанш, и тогда только был принят Султаном. Таков здесь обычай, и нарушение его почитается величайшею неучтивостью.

Присутствие среди прочих жен дочери константинопольского императора, тридцативосьмилетнего, на тот момент, Андроника III Палеолога (1296 - 1341), меня немало удивило. Да, Византия доживала свои последние годы, но вот так - дочь степному хану - прямо скажем, неожиданно. Каких-то десять лет назад, в 1324 году, войска хана Узбека даже воевали против Византии на стороне болгар - любимых врагов византийцев, правда в 1330 году хан послал три тысячи всадников уже в помощь ромеям и болгарам, подружившихся против сербов.

Так или иначе, от Ибн-Баттуты мы узнаем, что молодая султанша Баялун на тот момент была в положении и отпрашивалась у хана из Хаджи-Тархана (сейчас - Астрахань) в Константинополь, чтобы навестить семью и родить там ребенка. Не совсем понятно, что у них были за отношения, но Ибн-Баттута просто пишет, что султан на эту просьбу согласился, а сам путешественник получил шанс посетить великий христианский город в свите дочери императора, а не просто как турист. Здесь его повествование приобретает для меня наибольший интерес:

10-го шаваля отправился я в путь с султанскою супругою, по имени Байлун, дочерью Императора Константинопольского. Султан провожал ее до первой станции, и воротился оттуда домой. Пять тысяч, сопровождали Султаншу, в том числе было пятьсот всадников, не считая рабынь и прислужников. [...] В одном дне пути отсюда находятся Русские Горы, где живут Русские, христиане, народ с рыжими волосами и голубыми глазами, весьма хитрый и коварный. [...] Представился я Султанше, желая засвидетельствовать ей мое почтение. Она ласково приняла и одарила меня. Мне дали пятнадцать лошадей. Потом приехали мы в Матули, первое место, принадлежащее Руму. Здесь встретили нас женщины, прислужницы, и войско, посланные от отца Султанши, когда он услышал о приезде дочери. [...] С Султаншею отправилась отсюда только ее свита, а эмир супруга ее, с войском, остался в Матули, и я оставил тут моих провожатых и повозку. У Султанши была дорожная мечеть, которую ставили на каждой станции, и она в ней молилась, но в Матули мечеть была брошена, умолкли голоса моэззинов, и на обеде Султанши появилось вино; мне сказывали, будто она ела даже свинину; по крайней мере, на молитву она и свита ее не являлись более, и только турецкие рабыни ее приходили молиться с нами, с тех пор, как мы вступили в землю неверных. Мне, впрочем, приказано было воздавать всякое уважение.

Стоило Баялун добраться до первого византийского города, как дорожная мечеть "была брошена", за столом появилось вино и даже так поразившая берберского путешественника свинина. Зато султанша была с ним мила, как мы видим в этом отрывке. По прибытию в Константинополь, Ибн-Баттута пользуется почтением и в течение месяца совершает по нему экскурсии с личным гидом (или надсмотрщиком) предоставленным императором, оставляет нам небольшое описание великого города и покидает его, не дождавшись Баялун:

Когда Турки, сопровождавшие нашу Султаншу, увидели, что она явно исповедует Веру отцов своих, и желает остаться с родителем надолго, то просила позволения ехать восвояси, что им и было позволено. Султанша всех одарила и снабдила стражею для проезда.

Роды и период после них в средневековье были делом явно не скорым, но, судя по всему, Баялун не дождался и Узбек, поскольку ее след в источниках теряется после приезда в столицу Византии. Но хану с таким количеством жен вряд ли приходилось сильно скучать. К тому же, в его жизни появляется Тайдула, одна из ярчайших женщин в истории Золотой Орды, о которой тоже хочется когда-нибудь рассказать.

Ну, а Баялун, судя по всему, была незаконнорожденной дочерью Андронника III, поскольку в генеалогических таблицах она не фигурирует и мы можем только догадываться о ее дальнейшей судьбе. Надеюсь, она была счастлива. Отныне, отпуская жену к родителям, помните о великом хане Узбеке и Баялун.

Источники и литература:
1. Ибн-Баттута - Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий.
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Battuta/text5.phtml?id=10767
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Battuta/text4.phtml?id=6756
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Battuta/text6.phtml?id=10768

Источник - Федор Янин
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