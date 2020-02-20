Синяя Орда: куда делось государство Чингизидов

18:13 21.02.2020

Синяя Орда - Кок Орда



Была Золотая Орда. Была Белая Орда. Была еще и Синяя? Многие люди услышав о существовании такого государства не поверят, что оно было. Ибо по школе помнят лишь Золоту Орду. И еще город Сарай. Белую во всяком случае вспомнят. А о Синей они даже и не слыхали.



Была еще и Серая Орда.



Сегодня речь пойдет о Синей Орде - о государстве, которое создали потомки знаменитого Чингисхана.



Данное государство образовалась после распада могущественной империи Чингисхана. Огромная территория была поделена между сыновьями знаменитого хана. Территория от Восточной Европы до Японских островов.



Чингисхан при жизни был любвеобилен. Вследствие повышенных чувств к женскому полу осталось огромное количество детей. На наследство могли претендовать лишь 4 его сына: Джучи,Чагатай, Угэдэй и Толуй. Все они были сыновьями его первой жены Бортэ - влиятельной и властной женщины.



Джучи был старшим сыном Чингисхана. Он владел Западными территориями своего отца. Оседлые племена исправно платили ему дань. Было еще куда расширяться территориально. Однако коррективы в захватнические планы в 1227 году ввела смерть. Джучи погиб при невыясненных загадочных обстоятельствах. Археологические работы, проводившиеся в прошлом столетии, разгадали тайну смерти Джучи. Он был убит. Археологи нашли его останки с проломленным черепом.



Золотая Орда - улус Джучи перешел к его детям.



Восточная часть улуса - земли простиравшиеся по верховьям Иртыша (совр. Южная Сибирь и Казахстан) достались в наследство старшему сыну Джучи Орде-Ичену, который и стал первым правителем Синей Орды или Кок-Орды.



В историю этот человек вошел в амплуа талантливого государственного деятеля и храброго военачальника.



Вторым сыном Джучи был Бату. В истории он больше известен под именем Батый. Ему достались западные земли отцовского улуса - территория Урала и Нижнего Поволжья. Свое отцовское наследство Батый расширил до берегов Дуная. Его территория также носила название Золотой Орды.



Откуда же взялись разноцветные Орды?



На этот счет существует легенда. После смерти Джучи Чингисхан призвал к себе своих внуков. Для них было установлено 3 палатки. Белая с золотой рамой досталась Бату. Синяя с серебряной рамой - Орде-Ичену. Серая - со стальным входом для третьего сына Джучи - Шибана. Отсюда и название Орд. Но это всего лишь легенда.



В отличие от владений Бату Синяя Орда не могла похвастаться ни политическим влиянием, ни мощной военной силой. По сути это была глухомань, которую заселяли тюркоязычные племена, да монголы, поддержавшие в свое время Орде-Ичена. Основным занятием жителей Синей Орды было животноводство. Жители южных окраин занимались сельским хозяйством.



Столицей Синей Орды был город Орда-Базар. На территории государства чеканились серебряные и медные монеты



Вплоть до середины XIV века Синяя Орда находилась под протекторатом Золотой Орды. К тому времени Золотая Орда погрязла в междоусобных войнах. Власть над Синей заметно ослабла. А спустя время последняя приобрела свою независимость.



Первым ханом независимой Синей Орды стал Мубарек-Хаджа (1345-1352 гг). Следующим правителем стал его брат Чамтай, правивший до 1372 года.



Слияние Синей Орды с Золотой пришлось в период правления хана Тохтамыша (1380-1395 гг). Он был потомком Чингисхана. Поддержка Дмитрия Донского и разгром хана Мамая помогли Тохтамышу стать правителем сначала Золотой Орды. А потом он присоединил к своей территории и Синюю.



Может быть Синяя Орда начала дальше процветать. Да только этого не произошло. Тохтамыш покусился на владения великого завоевателя восточных земель - Тамерлана.



В 1380-х годах Тамерлан начал военную кампанию на Южном Кавказе. Он желал присоединить новые земли к своим владениям. В 1385 году Тохтамыш напал на Тебриз, разграбил город и вернулся с награбленным добром в Сарай.



До этого Тохтамыш уже успел испортить отношения с Тамерланом, захватив в 1383 году Хорезм.



В 1387 году Тохтамыш совершил грабительский набег на Бухару - важнейший центр ремесла и торговли, входящий во владения Тамерлана. Этого поступка последний стерпеть не смог.



В 1395 году на реке Терек состоялось сражение, в котором Тамерлан разбил войско Тохтамыша.



Синяя Орда оказалась раздробленной на улусы и перестала существовать, как единое государство.