 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.02.2020
23:24  Акимом пост-погромного Курдайского района послали Рустема Даулета
18:38  В Узбекистане создана Ассоциация Венчурного Инвестирования. С целью "развития венчурной экосистемы"...
18:32  ЗамМинздрава России Краевого лишают докторской степени из-за плагиата
18:22  "Каждый казах для меня – единственный!". Этно-солидарность, и как ее понимают криминальные элементы и нацинтеллигенция, - Н.Нуртазина
18:17  Тюркские Газневиды и их Забытая империя (история)
18:16  Верните Бишкеку планетарий! Кто украл его современное оборудование?
18:13  Синяя Орда: куда делось государство Чингизидов

18:09  Борьба жузов и растущая радикальная исламизация страны. Тайная война в степях и городах Казахстана, - В.Мальцев
18:04  Побег византийской жены хана Узбека (история)
18:01  Ни слова, Боже: во Франции намерены противостоять ползучему исламизму
17:57  Киев отважно "кидает" китайских инвесторов "Мотор Сич", ради американских. Улетели сладкие галушки...
17:56  Россия как держава статус-кво. Защита институционального наследия в эпоху транзита, - И.Истомин
17:54  Жалоба Кыргызстана на Казахстан: что было на заседании ВТО
17:51  Сергей Лукьяненко: "Сталин - это.. адреналин"
16:22  РосДума готова одобрить закон о радикальном упрощении получения гражданства экс-казахстанцам
12:38  Казахстан: между казахской нацией и казахской этнократией, - Петр Своик
12:35  От "прожектов" к административной реформе в Кыргызстане? - С.Масаулов
12:24  В Курдских горах найден цельный скелет неандертальца с сохранившейся ДНК! Чей предок?
11:54  Ганимый фарс. "Совет кандидатов в президенты Афганистана" призвал аннулировать результаты выборов
11:48  В городе Ош по трем адресам прописаны 700, 900 и 1000 человек... Мало-тихо размножаемся
11:27  Яйце-кладущие. Сынуля экс-главы КазМЧС Божко ссорится с КазМинсельхозом, отстаивая свой бизнес
11:19  В Баткене начались кыргызско-таджикские переговоры по границе на уровне вице-премьеров
11:10  Председатель суда таджикского Истаравшана Содикжон Ваххобзода погиб в автокатастрофе
10:54  Путин все долдонит об общности России и Украины. Съездил бы в Луганск..
10:48  Сколько стоит мир в Афганистане, - В.Щербаков
10:44  Анкара закроет Босфор для "Сирийского экспресса" ВМФ России, - Вл.Мухин
10:31  В Казвласти сегодня нет сильных экспертов.., - Д.Ашимбаев
08:48  Убийц егеря Нургалиева приговорили к пожизненному заключению в Караганде
08:40  Таможни Евразии присмотрят друг за другом, - Т.Едовина
08:37  Из зарплат туркмен принудительно отчисляют деньги на озеленение барханов
08:20  КазГоршокКадры-2. 34-леток Кайрат Рахимов назначен вице-министром энергетики Казахстана
08:10  В иранские выборы вмешалась Америка, - С.Строкань
08:02  В Турции вновь арестован как "госзаговорщик" олигарх-филантроп Кавала
07:42  Идлиб готовят к операции. Эрдоган сам анонсировал новое турк-наступление в Сирии, - "Къ"
07:01  Лидер афганских узбеков и действующий 1-й вице-президент Дустум отказался признать победу на выборах пуштун-президента Гани
00:56  Запад опять обиделся на Путина. За что, - А.Халдей
00:54  Иранская рулетка: приведет ли победа оппозиции к краху ядерной сделки
00:47  Выборы, выборы, депутаты -... Рос-алко-исполнить Шнур подался в политику
00:46  В круге третьем: Москва готова договариваться с Анкарой о судьбе Идлиба
00:21  Китай начинает информационную контратаку на США, - В.Скосырев
Четверг, 20.02.2020
22:58  АмерСпорт в ауте: трансгендеры выигрывают все соревнования в женских видах
22:56  Эрдоган вильнул в сторону Запада, - А.Асалыоглу
22:02  Шесть кыргызстанцев арестованы в Москве за создание экстремистской организации
21:34  КазГоршокКадры. Менее 3 лет проболтавшийся на госслужбе 30-леток Шаяхметов стал замакима Павлодарской области
21:20  Дикая дичь. Украинцы не хотят принимать прилетевших из Китая сограждан
20:03  РосАвиация утюжит турецкую артиллерию под Идлибом
19:36  Подельник сидящего дома Павлодарского акима Кабикенов переполз на службу в канцелярию Казпремьера
17:41  Мораль и реализм внешней политики. Россия в эпоху международной анархии, - Т.Бордачев
17:31  Почему таджикские домохозяйки стали больше заражаться ВИЧ, - Тахмина Хайдарова
17:29  Брат Назарбаева выступил сватом у дочери депутата Бишкек-кенеша Эргешова
17:28  Доминик Ливен: Империя (и имперскость) – часть российской истории и идентичности
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Верните Бишкеку планетарий! Кто украл его современное оборудование?
18:16 21.02.2020

Айжан Мамбеталиева

Два года назад у группы активных бишкекчан, или, как они себя сами называют, шаарманов, зародилась идея реабилитировать заброшенное пространство в самом центре города, которое когда–то было фрунзенским планетарием. Располагается оно по улице Тоголока Молдо, 7, на пересечении с проспектом Чуй.

Главная цель группы - обратить внимание общества на состояние заброшенного планетария. Ведь в Бишкеке так мало мест, куда можно сходить отдохнуть и с пользой провести время, узнать что–то новое и интересное. А те, кто рос в середине 70–х и в 80–х, помнят, как школьниками их приводили в этот планетарий на лекции, экскурсии и как увлекательно было познавать звездное небо.

Про планетарий на страницах нашей газеты писали не раз. Помню, два года назад в редакции раздался звонок, женщина на том конце провода с отчаянием говорила о том, что в самом центре города, в некогда прекрасном планетарии, куда она часто ходила с детьми, сейчас обитают бомжи. Устраивают там драки, мусорят, никому до этого нет дела. "Ну разве так можно?" - возмущалась бишкекчанка. Долгое время там обитали бездомные, которые облюбовали заброшенное местечко. Таскали туда старое тряпье, матрацы, оставляли пустые бутылки и полиэтиленовые пакеты, выбрасывали остатки еды. Когда корреспонденты однажды заглянули внутрь, то ужаснулись. Планетарий превратился в свалку в центре города. Потом, правда, непрошенных гостей выселили, мусор вывезли, а здание надежно закрыли.

В справке из Бишкекского госрегистра значится, что в 1995 году на нежилое помещение, находящееся по адресу: улица Тоголока Молдо, 7, было зарегистрировано право собственности на фирму "Полярная звезда". С тех пор у этого земельного участка сменилось несколько хозяев. После закрытия планетария в здании сначала был видеозал, а потом ночной клуб "Москва". Позже и он прекратил свое существование, и здание опустело с тех пор.

Почему был закрыт планетарий и куда делось уникальное, по тем временам современнейшее оборудование, привезенное из Германской Демократической Республики, компании "Карл Цейс Йена", узнать сейчас будет трудновато.

В конце минувшей недели около здания бывшего планетария прошла необычная выставка–акция "Воспоминания о планетарии". Организаторам удалось найти в госархиве редкие фотографии фрунзенского планетария. На мероприятии можно было услышать историю планетария и задать все интересующие вопросы. Помимо исторических фотографий, выставлены еще и современные снимки. А на память можно было приобрести открытки с изображением того, каким было это место раньше, окунуться в прошлое, вспомнить детство.

- Идея воссоздать планетарий появилась в 2018 году. Мы с друзьями, бывая в разных странах, посещали там планетарии и подумали, почему бы в Бишкеке бывший фрунзенский планетарий не привести в порядок. В столице ведь очень мало культурно–образовательных центров, мало мест, куда можно было бы повести ребенка или сходить самому. Начали узнавать, интересует ли это горожан, хотели бы они тоже, чтобы в город вернули планетарий. Подняли документы, он действительно был приватизирован в 1995 году ОсОО "Полярная звезда", после этого было несколько перепродаж. Сейчас он в частной собственности и много лет стоит закрытый. Мы совместно с общественным фондом "Наше право" подали в суд. Но не против нынешних владельцев здания, а против незаконной приватизации Фондом госимущества. В 1995 году процедура приватизации была незаконной, потому что социальные объекты и научно–просветительские под нее не попадали. Хочется добиться справедливости и возвратить планетарий на баланс государства, - говорит один из организаторов акции Атай Самыйбек.

Активисты написали обращение президенту, премьер–министру, торага Жогорку Кенеша, председателю Верховного суда и мэру столицы не только с просьбой, но и настоятельным требованием обратить внимание на состояние этого объекта культурного, научного и архитектурного наследия страны. "Мы считаем, что здание планетария имеет право на существование и восстановление, потому что наше общество остро нуждается в доступных научно–образовательных центрах, планетарий сможет стать таким местом", - говорится в письме.

P.S. "Вечерка" будет и дальше отслеживать нынешнюю судьбу разграбленного при бывшем.президенте Акаеве планетария.

Наши журналисты примут все ваши вопросы по телефонам: 68–01–52, а также ждут писем на электронный адрес: letter-box118@mail.ru с пометкой "Почта "ВБ".

Обратиться с вопросами можно на WhatsApp по номеру 0(555) 97–36–31.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582298160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Д. Назарбаева встретилась с представителями системы профессионально-технического образования специалистов для АПК
- Нурлан Нигматулин: Мажилис учитывает весь спектр мнений по законопроекту о туризме
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства спортивной и культурной инфраструктуры столицы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2020 года №64
- Кадровые перестановки
- После вмешательства "Ак жола" за ненадлежащее оказание услуг предпринимателю к дисциплинарной ответственности привлечены 5 сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан"
- В Минфине РК обсудили предложения бизнеса по совершенствованию законодательства госзакупок
- МСХ РК: сообщения о резком скачке цен на мясо некорректны
- Зайсанские села взбудоражены слухами о коронавирусе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  