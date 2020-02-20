Верните Бишкеку планетарий! Кто украл его современное оборудование?

18:16 21.02.2020

Айжан Мамбеталиева



Два года назад у группы активных бишкекчан, или, как они себя сами называют, шаарманов, зародилась идея реабилитировать заброшенное пространство в самом центре города, которое когда–то было фрунзенским планетарием. Располагается оно по улице Тоголока Молдо, 7, на пересечении с проспектом Чуй.



Главная цель группы - обратить внимание общества на состояние заброшенного планетария. Ведь в Бишкеке так мало мест, куда можно сходить отдохнуть и с пользой провести время, узнать что–то новое и интересное. А те, кто рос в середине 70–х и в 80–х, помнят, как школьниками их приводили в этот планетарий на лекции, экскурсии и как увлекательно было познавать звездное небо.



Про планетарий на страницах нашей газеты писали не раз. Помню, два года назад в редакции раздался звонок, женщина на том конце провода с отчаянием говорила о том, что в самом центре города, в некогда прекрасном планетарии, куда она часто ходила с детьми, сейчас обитают бомжи. Устраивают там драки, мусорят, никому до этого нет дела. "Ну разве так можно?" - возмущалась бишкекчанка. Долгое время там обитали бездомные, которые облюбовали заброшенное местечко. Таскали туда старое тряпье, матрацы, оставляли пустые бутылки и полиэтиленовые пакеты, выбрасывали остатки еды. Когда корреспонденты однажды заглянули внутрь, то ужаснулись. Планетарий превратился в свалку в центре города. Потом, правда, непрошенных гостей выселили, мусор вывезли, а здание надежно закрыли.



В справке из Бишкекского госрегистра значится, что в 1995 году на нежилое помещение, находящееся по адресу: улица Тоголока Молдо, 7, было зарегистрировано право собственности на фирму "Полярная звезда". С тех пор у этого земельного участка сменилось несколько хозяев. После закрытия планетария в здании сначала был видеозал, а потом ночной клуб "Москва". Позже и он прекратил свое существование, и здание опустело с тех пор.



Почему был закрыт планетарий и куда делось уникальное, по тем временам современнейшее оборудование, привезенное из Германской Демократической Республики, компании "Карл Цейс Йена", узнать сейчас будет трудновато.



В конце минувшей недели около здания бывшего планетария прошла необычная выставка–акция "Воспоминания о планетарии". Организаторам удалось найти в госархиве редкие фотографии фрунзенского планетария. На мероприятии можно было услышать историю планетария и задать все интересующие вопросы. Помимо исторических фотографий, выставлены еще и современные снимки. А на память можно было приобрести открытки с изображением того, каким было это место раньше, окунуться в прошлое, вспомнить детство.



- Идея воссоздать планетарий появилась в 2018 году. Мы с друзьями, бывая в разных странах, посещали там планетарии и подумали, почему бы в Бишкеке бывший фрунзенский планетарий не привести в порядок. В столице ведь очень мало культурно–образовательных центров, мало мест, куда можно было бы повести ребенка или сходить самому. Начали узнавать, интересует ли это горожан, хотели бы они тоже, чтобы в город вернули планетарий. Подняли документы, он действительно был приватизирован в 1995 году ОсОО "Полярная звезда", после этого было несколько перепродаж. Сейчас он в частной собственности и много лет стоит закрытый. Мы совместно с общественным фондом "Наше право" подали в суд. Но не против нынешних владельцев здания, а против незаконной приватизации Фондом госимущества. В 1995 году процедура приватизации была незаконной, потому что социальные объекты и научно–просветительские под нее не попадали. Хочется добиться справедливости и возвратить планетарий на баланс государства, - говорит один из организаторов акции Атай Самыйбек.



Активисты написали обращение президенту, премьер–министру, торага Жогорку Кенеша, председателю Верховного суда и мэру столицы не только с просьбой, но и настоятельным требованием обратить внимание на состояние этого объекта культурного, научного и архитектурного наследия страны. "Мы считаем, что здание планетария имеет право на существование и восстановление, потому что наше общество остро нуждается в доступных научно–образовательных центрах, планетарий сможет стать таким местом", - говорится в письме.



P.S. "Вечерка" будет и дальше отслеживать нынешнюю судьбу разграбленного при бывшем.президенте Акаеве планетария.



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