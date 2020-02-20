Тюркские Газневиды и их Забытая империя (история)

18:17 21.02.2020

Первое государство тюрок на землях мусульман. Что афганская держава Газневидов принесла исламскому миру?



В 10-12-х веках в афганском городе Газни возникла династия, которая вскоре объединила под своей властью весь восток исламского мира: сам Афганистан и огромные части Пакистана, Ирана и Средней Азии. Новой империей правили тюрки, которые находились под влиянием персидской культуры.



Чем же они были знамениты?



Династия Газневидов стала первой в мировой истории, кто принял титул султанов, т.е. светских правителей, независимых от Арабского халифата с центром в Багдаде. Само слово "султан" означает "власть" и упоминается еще в Коране в качестве одного из почетных эпитетов предводителя всех мусульман. Правда, и сам Махмуд Газневи, и его потомки, отдавали дань уважения Аббасидам и на их верховный авторитет и религиозное лидерство не претендовали.



В годы величия этой империи персидский язык и культура процветали во всем регионе, несмотря на то, что в армии общались, в основном, на тюркском наречии. Город Газни стал важным образовательным центром всего мира, туда стекались поэты, историки ученые, вроде знаменитого Фирдоуси.



Газневиды, возможно, являлись бeзжaлocтными завоевателями и очень суровыми правителями. Но никто не может отрицать их вклад науку и искусства. Лучше всего это видно на примере самого Махмуда Газни. Он был самым жecтoким и самым успешным из своей династии в плане расширения границ.



Тем не менее, он был очень предан делу прогресса. Его столица на время стала городом, уступавшим в области культуры только Багдаду. Махмуд приглашал поэтов, интеллектуалов, ученых и историков со всего мира в свой город Газни. У него была мечта сделать Газни интеллектуальной столицей мусульманского мира, и он сделал все, что в его силах, чтобы добиться этого.



Такие люди, как Фирдоуси и Аль-Бируни, стали частью его двора. Он отчаянно пытался убедить Авиценну перебраться в Афганистан, но тот ему отказал. После завоевания Рея (город рядом с современным Тегераном) и Исфахана все книги из них были переданы Газни. Там были созданы учебные заведения для изучения поэзии, математики, религии и медицины.



Вообще, Газневиды станут основателями новой эпохи в истории Азии – времени правления тюркских династий, которое продолжалось до 18-19-о века. Войны Махмуда Газни откроют исламу путь в Индию и в далекой перспективе станут основой для появления современного Пакистана – государства индусов-мусульман. Пусть они и не продержатся на Индостане долго, им на смену придут Гуриды, делийские мамлюки, а после – тимуриды.



Несмотря на то, что центр империи Газневидов находился в современном Афганистане, по факту, к этой стране они имеют очень слабое отношение. Они были тюрками и в бой водили тюрок, но писали стихи на персидском языке, а к богу обращались по-арабски.



Государство, основанное бывшими кочевниками, быстро пришло к славе, имело оглушительный успех, но развалилось крайне быстро, т.к. не имело надежной национальной и идеологической основы.



После Газневидов Афганистан принадлежал многим другим князьям и царям иной нации и языка, но нечто относительно стабильное возникло лишь в 18-м веке, после основания Дурранийской империи, во главе которой стоял афганец-пуштун.