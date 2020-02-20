ЗамМинздрава России Краевого лишают докторской степени из-за плагиата

18:32 21.02.2020

Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ принял решение лишить докторской степени заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого, заявила председатель диссовета Ирина Сон.

Она добавила, что данное решение должен подтвердить президиум ВАК. Сон подчеркнула, что основанием для лишения Краевого степени доктора медицинских наук является большое количество заимствований из других работ.

Краевой занимает пост замминистра с 2013 года.