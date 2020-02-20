В Узбекистане создана Ассоциация Венчурного Инвестирования. С целью "развития венчурной экосистемы"...

18:38 21.02.2020

В Узбекистане создана Ассоциация Венчурного Инвестирования. Что это такое?



В Узбекистане в январе текущего года была создана Ассоциация Венчурного Инвестирования (АВИУз) в виде негосударственного некоммерческого объединения, целью которого, как сообщается на сайте ассоциации, является поддержка и развитие венчурной экосистемы РУз.

Также целями являются продвижение и привлечение венчурного капитала в отечественные стартап-проекты, обучение специалистов в данном направлении, проведение исследований рынка.



Особенностью венчурного (англ. venture - рискованное предприятие) направления является, готовность к высоким рискам, работа со стартапами, возможность принятия рискованных направлений в развитии и возможность получения большой прибыли.

Учредителями выступили частные инвестиционные компании ООО "Orient capital management" и ООО "Innovation invest".

Членами совета Ассоциации стали зарубежные фонды Sturgeon Capital (Великобритания), Astron (Узбекистан), RB Asia (Узбекистан), Yellow Rocket VC (Россия), Altergate (Сингапур) и другие.

Председателем назначен Дилшод Зуфаров, до этого работавший директором по инвестициям в IT Park.

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