Заявление Эрдогана: кому нужна война? - Д.Аватков

00:11 22.02.2020

Заявление Эрдогана: кому нужна война?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 19 февраля перед членами правящей Партии справедливости и развития, заявил, что страна готова начать боевые действия в сирийской провинции Идлиб в любой момент. Аватков: Турция пытается влиять на регионы, входившие в состав Османской империи"Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе, что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял.



Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция", – заверил присутствующих Эрдоган. О сложившейся в регионе ситуации, а также возможном ее влиянии на Центральную Азию рассказал ИАЦ МГУ старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической Академии МИД России Владимир АВАТКОВ. Причины конфликта Заявление Эрдогана в достаточной мере вписывается в логику турецкого неоосманизма, связанного с продвижением собственного влияния в регионе бывшей Османской Империи. Кроме того, действия Турции в данном направлении являются издержками стремления многих стран мира к полицентричному состоянию.



Одним из негативных аспектов полицентризма можно назвать более частое столкновение региональных и глобальных акторов, усиление хаоса при снижении порядка. Кроме того, Турецкая Республика обладает достаточно большими амбициями, и одной из основных проблем является недостаток ответственности при решении многих региональных вызовов, которой должен обладать и региональный и, тем более, глобальный игрок. Основная задача для урегулирования В связи с этим, одной из ключевых задач на сегодняшний день является принуждение Турции к ответственности. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, российская сторона на встрече с турецкой делегацией в Москве (17-18 февраля - ред.) не выдвигала Анкаре никаких дополнительных требований по Идлибу.



Следовательно, основные требования и вопросы были с турецкой стороны. Это при том, что она не выполняет взятые на себя обязанности по зоне деэскалации в Идлибе, в частности, не решает вопрос с последним большим анклавом террористической активности в регионе, действующим против законного режима Башара Асада и российских объектов. Новый проект пантюркизма: провал или модернизация? Роль США Сценарий начала конфронтации между Турцией и сирийскими властями был бы самым негативным, как уже отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но этот сценарий был бы чрезвычайно выгоден США, которые давно пытаются вбить клин между Россией, Турцией и Ираном. Именно в этом контексте стоит рассматривать снятие санкций с турецких министров и политиков, которое произошло в рамках усиления этого кризиса, а также иные реверансы в сторону Анкары.



Предполагаемые последствия Возможные последствия деятельности Турции сугубо негативные, потому что столкновение между Турцией и сирийской армией или, не дай Бог, Турции и России увеличат хаос в регионе и будут способствовать продолжению американской идеологии по распространению зоны хаоса на страны Центральной Азии, Кавказ. Подобное в конечном итоге нанесет существенный ущерб как России, так и странам ближневосточного и центральноазиатского регионов, не заинтересованных в распространении нестабильности. До этого делалось все возможное для учета интересов друг друга и формирования инклюзивной системы безопасности в регионе. На данном этапе необходимо возвращение к процессу созидания мира и стабильности в регионе.



19.02.2020 Автор: Дмитрий Чулков