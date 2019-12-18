Арсений Етобаев - бурятский стрелок, сбивший из винтовки два немецких самолета

00:28 22.02.2020

Етобаев Арсений Михайлович родился 15 сентября 1903 года в улусе Моголют Иркутский области. Помимо него в семье было еще 13 детей. В 1913 году поступил в начальную приходскую школу, которую окончил в 1917 году. Учился в Томском автодорожном училище. Участник Гражданской войны в 1919-1920 гг. Был задействован в боях против Колчака и Капелевцев в Иркутской области, трижды ранен.



В 1929 году участвовал в сражениях на Китайско-Восточной железной дороге. В 1930-м при инспектировании Бурятского кавалерийского дивизиона нарком обороны, маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов отметил А.М. Етобаева за отличную службу и хорошую стрелковую подготовку.



С 27 июля 1941 года в рядах Красной Армии. В сентябре 1941 года оказался на Волховском фронте, где сражался в составе 1238-го стрелкового полка.



Был назначен командиром взвода снабжения 3-го стрелкового батальона. Одновременно с исполнением своих прямых обязанностей, выходил на "снайперскую охоту", уничтожая врагов.



Несмотря на боевой опыт и снайперские данные, А.М. Етобаева продолжали держать во взводе снабжения. Неизвестно, сколько бы это еще продолжалось, не повстречай сибиряк чисто случайно самого К.Е. Ворошилова.



А.М. Етобаев возвращался в полк, как вдруг увидел группу военных. Решил обойти, но его заметили, приказали подойти. Тут А.М. Етобаев и узнал К.Е. Ворошилова. Пока солдат докладывал по форме, маршал пристально его разглядывал. И вдруг спросил: "Кто вы по национальности, товарищ Етобаев?" - "Бурят". - "А в Буркавдивизионе под Читой вы не служили в 1930 году?" - "Так точно, служил!"



К.Е. Ворошилов удовлетворенно кивнул: "Не подводит меня память. Этот забайкалец тогда здорово из нагана отстрелялся".



Узнав, что стрелок командует взводом снабжения и что все просьбы перевести его в снайперы игнорируются, маршал что-то шепнул на ухо командующему Волховским фронтом генералу армии К.А. Мерецкову, и тот кивнул головой.



В это время в небе появился легкий самолет противника - по всей видимости, разведчик. Ворошилов взял у стоявшего рядом бойца винтовку и разрядил всю обойму в самолет. Было видно, что пули попали в фюзеляж: самолет сразу развернулся и скрылся из виду.



"Как думаете, товарищ Етобаев, можно ли сбить низко летящий самолет из винтовки?" - спросил К.Е. Ворошилов. "Можно!" - уверенно ответил снайпер. "Вот и докажите своим примером, что это можно сделать. Докажете?" "Докажу, товарищ маршал Советского Союза!" - заверил А.М. Етобаев.



И ведь доказал же.



14 июня 1942 года лейтенант А.М. Етобаев выполнил наказа Ворошилова, сбил немецкий самолет "Хейнкель-111", а через 4 дня - одномоторный пикирующий бомбардировщик "Юнкерс-87".



Тогда же в типографии газеты "Ленинский путь" была выпущена открытка: на лицевой стороне портрет Арсения Етобаева, а с обратной большими буквами надпись: "Смерть фашистским оккупантам!" И подпись: "Лейтенант А.М. Етобаев. Знатный снайпер систематически занимается подготовкой снайперов, сам уничтожил 148 гитлеровцев".



В августе 1942 года старшина А.М. Етобаев представлен командованием части к награде - ордену Красного Знамени.



С 1942 по 1943 гг. воевал на передовой и за это время уничтожил 356 фашистов (включая 4 снайперов), сбил 2 самолета противника. Кроме того, обучил 46 снайперов, которые уничтожили около 2500 солдат противника.



При прорыве блокады Ленинграда 4 раза участвовал в рукопашных боях. За овладение Рабочим поселком № 8 награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В конце январе 1943 года получил тяжелое ранение во время снайперской охоты, после чего был отправлен в тыл. Дважды представлялся командованием к званию Героя Советского Союза, но так и не получил его.



После восстановления, в конце 1944 года вернулся на фронт, но воевать на передовой ему запретили из-за инвалидности, которую он получил в результате ранения.



В 1945 году, после окончания войны, был уволен в запас. С 1946 года работал участковым инспектором в Хоринском районе. Умер в 1987 году и похоронен в Тульской области, где он жил с семьей последние годы своей жизни.



Звезда бессмертия. Арсений Етобаев

Источник: Етобаев Арсений Михайлович // Советские снайперы; Копейка , № 5 от 11 февраля 2015 года

18 декабря 2019