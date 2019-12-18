 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.02.2020
00:56  Найдут ли в Персидском заливе персидский канал, - "Къ"
00:30  КазПисатель Бухарбай написал книгу "President". О природе КазВласти
00:28  Арсений Етобаев - бурятский стрелок, сбивший из винтовки два немецких самолета
Пятница, 21.02.2020
23:24  Акимом пост-погромного Курдайского района послали Рустема Даулета
18:38  В Узбекистане создана Ассоциация Венчурного Инвестирования. С целью "развития венчурной экосистемы"...
18:32  ЗамМинздрава России Краевого лишают докторской степени из-за плагиата
18:22  "Каждый казах для меня – единственный!". Этно-солидарность, и как ее понимают криминальные элементы и нацинтеллигенция, - Н.Нуртазина

18:17  Тюркские Газневиды и их Забытая империя (история)
18:16  Верните Бишкеку планетарий! Кто украл его современное оборудование?
18:13  Синяя Орда: куда делось государство Чингизидов
18:09  Борьба жузов и растущая радикальная исламизация страны. Тайная война в степях и городах Казахстана, - В.Мальцев
18:04  Побег византийской жены хана Узбека (история)
18:01  Ни слова, Боже: во Франции намерены противостоять ползучему исламизму
17:57  Киев отважно "кидает" китайских инвесторов "Мотор Сич", ради американских. Улетели сладкие галушки...
17:56  Россия как держава статус-кво. Защита институционального наследия в эпоху транзита, - И.Истомин
17:54  Жалоба Кыргызстана на Казахстан: что было на заседании ВТО
17:51  Сергей Лукьяненко: "Сталин - это.. адреналин"
16:22  РосДума готова одобрить закон о радикальном упрощении получения гражданства экс-казахстанцам
12:38  Казахстан: между казахской нацией и казахской этнократией, - Петр Своик
12:35  От "прожектов" к административной реформе в Кыргызстане? - С.Масаулов
12:24  В Курдских горах найден цельный скелет неандертальца с сохранившейся ДНК! Чей предок?
11:54  Ганимый фарс. "Совет кандидатов в президенты Афганистана" призвал аннулировать результаты выборов
11:48  В городе Ош по трем адресам прописаны 700, 900 и 1000 человек... Мало-тихо размножаемся
11:27  Яйце-кладущие. Сынуля экс-главы КазМЧС Божко ссорится с КазМинсельхозом, отстаивая свой бизнес
11:19  В Баткене начались кыргызско-таджикские переговоры по границе на уровне вице-премьеров
11:10  Председатель суда таджикского Истаравшана Содикжон Ваххобзода погиб в автокатастрофе
10:54  Путин все долдонит об общности России и Украины. Съездил бы в Луганск..
10:48  Сколько стоит мир в Афганистане, - В.Щербаков
10:44  Анкара закроет Босфор для "Сирийского экспресса" ВМФ России, - Вл.Мухин
10:31  В Казвласти сегодня нет сильных экспертов.., - Д.Ашимбаев
08:48  Убийц егеря Нургалиева приговорили к пожизненному заключению в Караганде
08:40  Таможни Евразии присмотрят друг за другом, - Т.Едовина
08:37  Из зарплат туркмен принудительно отчисляют деньги на озеленение барханов
08:20  КазГоршокКадры-2. 34-леток Кайрат Рахимов назначен вице-министром энергетики Казахстана
08:10  В иранские выборы вмешалась Америка, - С.Строкань
08:02  В Турции вновь арестован как "госзаговорщик" олигарх-филантроп Кавала
07:42  Идлиб готовят к операции. Эрдоган сам анонсировал новое турк-наступление в Сирии, - "Къ"
07:01  Лидер афганских узбеков и действующий 1-й вице-президент Дустум отказался признать победу на выборах пуштун-президента Гани
00:56  Запад опять обиделся на Путина. За что, - А.Халдей
00:54  Иранская рулетка: приведет ли победа оппозиции к краху ядерной сделки
00:47  Выборы, выборы, депутаты -... Рос-алко-исполнить Шнур подался в политику
00:46  В круге третьем: Москва готова договариваться с Анкарой о судьбе Идлиба
00:21  Китай начинает информационную контратаку на США, - В.Скосырев
Четверг, 20.02.2020
22:58  АмерСпорт в ауте: трансгендеры выигрывают все соревнования в женских видах
22:56  Эрдоган вильнул в сторону Запада, - А.Асалыоглу
22:02  Шесть кыргызстанцев арестованы в Москве за создание экстремистской организации
21:34  КазГоршокКадры. Менее 3 лет проболтавшийся на госслужбе 30-леток Шаяхметов стал замакима Павлодарской области
21:20  Дикая дичь. Украинцы не хотят принимать прилетевших из Китая сограждан
20:03  РосАвиация утюжит турецкую артиллерию под Идлибом
19:36  Подельник сидящего дома Павлодарского акима Кабикенов переполз на службу в канцелярию Казпремьера
17:41  Мораль и реализм внешней политики. Россия в эпоху международной анархии, - Т.Бордачев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Арсений Етобаев - бурятский стрелок, сбивший из винтовки два немецких самолета
00:28 22.02.2020

Етобаев Арсений Михайлович родился 15 сентября 1903 года в улусе Моголют Иркутский области. Помимо него в семье было еще 13 детей. В 1913 году поступил в начальную приходскую школу, которую окончил в 1917 году. Учился в Томском автодорожном училище. Участник Гражданской войны в 1919-1920 гг. Был задействован в боях против Колчака и Капелевцев в Иркутской области, трижды ранен.

В 1929 году участвовал в сражениях на Китайско-Восточной железной дороге. В 1930-м при инспектировании Бурятского кавалерийского дивизиона нарком обороны, маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов отметил А.М. Етобаева за отличную службу и хорошую стрелковую подготовку.

С 27 июля 1941 года в рядах Красной Армии. В сентябре 1941 года оказался на Волховском фронте, где сражался в составе 1238-го стрелкового полка.

Был назначен командиром взвода снабжения 3-го стрелкового батальона. Одновременно с исполнением своих прямых обязанностей, выходил на "снайперскую охоту", уничтожая врагов.

Несмотря на боевой опыт и снайперские данные, А.М. Етобаева продолжали держать во взводе снабжения. Неизвестно, сколько бы это еще продолжалось, не повстречай сибиряк чисто случайно самого К.Е. Ворошилова.

А.М. Етобаев возвращался в полк, как вдруг увидел группу военных. Решил обойти, но его заметили, приказали подойти. Тут А.М. Етобаев и узнал К.Е. Ворошилова. Пока солдат докладывал по форме, маршал пристально его разглядывал. И вдруг спросил: "Кто вы по национальности, товарищ Етобаев?" - "Бурят". - "А в Буркавдивизионе под Читой вы не служили в 1930 году?" - "Так точно, служил!"

К.Е. Ворошилов удовлетворенно кивнул: "Не подводит меня память. Этот забайкалец тогда здорово из нагана отстрелялся".

Узнав, что стрелок командует взводом снабжения и что все просьбы перевести его в снайперы игнорируются, маршал что-то шепнул на ухо командующему Волховским фронтом генералу армии К.А. Мерецкову, и тот кивнул головой.

В это время в небе появился легкий самолет противника - по всей видимости, разведчик. Ворошилов взял у стоявшего рядом бойца винтовку и разрядил всю обойму в самолет. Было видно, что пули попали в фюзеляж: самолет сразу развернулся и скрылся из виду.

"Как думаете, товарищ Етобаев, можно ли сбить низко летящий самолет из винтовки?" - спросил К.Е. Ворошилов. "Можно!" - уверенно ответил снайпер. "Вот и докажите своим примером, что это можно сделать. Докажете?" "Докажу, товарищ маршал Советского Союза!" - заверил А.М. Етобаев.

И ведь доказал же.

14 июня 1942 года лейтенант А.М. Етобаев выполнил наказа Ворошилова, сбил немецкий самолет "Хейнкель-111", а через 4 дня - одномоторный пикирующий бомбардировщик "Юнкерс-87".

Тогда же в типографии газеты "Ленинский путь" была выпущена открытка: на лицевой стороне портрет Арсения Етобаева, а с обратной большими буквами надпись: "Смерть фашистским оккупантам!" И подпись: "Лейтенант А.М. Етобаев. Знатный снайпер систематически занимается подготовкой снайперов, сам уничтожил 148 гитлеровцев".

В августе 1942 года старшина А.М. Етобаев представлен командованием части к награде - ордену Красного Знамени.

С 1942 по 1943 гг. воевал на передовой и за это время уничтожил 356 фашистов (включая 4 снайперов), сбил 2 самолета противника. Кроме того, обучил 46 снайперов, которые уничтожили около 2500 солдат противника.

При прорыве блокады Ленинграда 4 раза участвовал в рукопашных боях. За овладение Рабочим поселком № 8 награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В конце январе 1943 года получил тяжелое ранение во время снайперской охоты, после чего был отправлен в тыл. Дважды представлялся командованием к званию Героя Советского Союза, но так и не получил его.

После восстановления, в конце 1944 года вернулся на фронт, но воевать на передовой ему запретили из-за инвалидности, которую он получил в результате ранения.

В 1945 году, после окончания войны, был уволен в запас. С 1946 года работал участковым инспектором в Хоринском районе. Умер в 1987 году и похоронен в Тульской области, где он жил с семьей последние годы своей жизни.

Звезда бессмертия. Арсений Етобаев
Источник: Етобаев Арсений Михайлович // Советские снайперы; Копейка , № 5 от 11 февраля 2015 года
18 декабря 2019

Источник - rubaltic.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582320480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Д. Назарбаева встретилась с представителями системы профессионально-технического образования специалистов для АПК
- Нурлан Нигматулин: Мажилис учитывает весь спектр мнений по законопроекту о туризме
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства спортивной и культурной инфраструктуры столицы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2020 года №64
- Кадровые перестановки
- После вмешательства "Ак жола" за ненадлежащее оказание услуг предпринимателю к дисциплинарной ответственности привлечены 5 сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан"
- В Минфине РК обсудили предложения бизнеса по совершенствованию законодательства госзакупок
- МСХ РК: сообщения о резком скачке цен на мясо некорректны
- Зайсанские села взбудоражены слухами о коронавирусе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  