КазПисатель Бухарбай написал книгу "President". О природе КазВласти

00:30 22.02.2020

Бахытжан Бухарбай презентовал книгу "Prezident" и рассказал, почему вышел из НСОД



В четверг, 20 февраля, в Алматы состоялась презентация новой книги писателя, главного редактора Forbes Kazakhstan на казахском языке Бахытжана Бухарбая. Это уже седьмой печатный труд, опубликованный им за последние 10 лет



- Эта книга адресована президенту Касым-Жомарту Токаеву и содержит мои размышления касательно того, как я вижу суть политических реформ, что должно быть в их основе и к чему приведет имитация политических реформ. Опубликованная работа – это мои рассуждения по поводу того, каким должно быть наше общество. Это не истина в последней инстанции, а значит, у читателей могут возникнуть свои мысли и доводы по поднятым вопросам. Возможно, возникнет дискуссия. Я как раз этого и хочу – пробудить наше общество к политической активности. Мы должны становиться в этом плане более зрелыми, - рассказал Бахытжан Бухарбай.



Конечно же, в глаза бросается обложка издания. Название написано на латыни (а не просто латинским шрифтом). Именно поэтому - "Prezident", а не "President". А римские цифры ММХХ означают год издания книги – 2020. На уточняющий вопрос Forbes.kz, не является ли эта книга некой аналогией "Государя" Никколо Макиавелли, как оберткой, так и в некоторой степени содержанием, Бухарбай ответил:



- Мы действительно пытались провести определенные параллели со средневековыми авторами. Перебрали большое количество обложек, где была использована литография. Не скажу, что мы печатали нашу обложку литографией, но попытались сделать что-то приближенное. Что касается Макиавелли, то его размышления на тему управления государством мне как раз противоестественны. Они слишком циничны.



Макиавелли свои размышления преподнес в дар Лоренцо Медичи, а Бухарбай в этом случае обращается к обществу.



- Но главное, что мы хотели показать на обложке – это портретные образы пяти девочек, пяти сестер, которые трагически погибли год назад во время пожара в столице. Весь год я прожил с памятью о них. Будет кощунством, если мы забудем об их гибели. Мне кажется, что эта трагедия должна стать для нашей страны поворотным пунктом в принятии реформ, в изменении нашего общества. Иногда думаешь, что мы уже достигли дна, а потом что-то происходит и оказывается, что нет – падать можно еще ниже. И та трагедия была одним из таких кошмарных примеров, - добавил Бахытжан Бухарбай.



Автор также рассказал, что Касым-Жомарт Токаев, возможно, уже ознакомился с его трудом. По просьбе помощника президента Бухарбай уже передал в канцелярию главы государства несколько экземпляров книги.



Общественный деятель объяснил и причину решения о выходе из Национального совета общественного доверия. Это произошло в четверг, 20 февраля, в Алматы во время общественного обсуждения опубликованного законопроекта о мирных собраниях и митингах.



- Власти создали законопроект, с которым я в корне не согласен. Он не отвечает интересам страны, он максимально препятствует тому, чтобы граждане могли реализовывать свои права на мирные собрания. А самое главное – этот законопроект не отвечает поручению президента Токаева. Президент не говорил, что мы должны переходить на смешанную систему организации митинга, он говорил об уведомительной системе. А в законопроекте говорится о смешанной системе: остается разрешительная часть, когда надо подавать запросы властям, и уведомительная – если собирается меньше 250 участников. А как это будет происходить на практике? Как баранов людей будут пересчитывать? Это же абсурд! В этом законе много чего принято такого, что вызывает только горькую усмешку. Например, там написано, что пострадавшие журналисты во время митинга имеют право на получение медицинской помощи. А что, раньше они не имели на это права? Вот такими забалтываниями, подобными пунктами хотят превратить этот закон в пустышку. Я хочу быть честным перед народом. В составе Национального совета я делал все возможное ради положительных изменений для общества, но вижу, что власть не прислушивается к нам. Я не хочу участвовать в легитимизации действий и стремлений, которые идут вразрез интересам народа, и поэтому заявил о своем выходе из Национального совета общественного доверия, - подытожил Бухарбай.



О решении создать Национальный совет общественного доверия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил летом, во время церемонии инаугурации.



Напомним, 17 февраля стало известно, что Бахытжан Бухарбай возглавит редакцию Forbes Kazakhstan на казахском языке. Первый номер журнала выйдет в мае.