Найдут ли в Персидском заливе персидский канал, - "Къ"

00:56 22.02.2020

Как госсекретарь США Майк Помпео обсуждал в Саудовской Аравии и Омане отношения с Ираном



Вашингтон продолжит кампанию давления на Тегеран, чтобы изменить "поведение иранского режима", заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в страны Персидского залива - Саудовскую Аравию и Оман. При этом он был вынужден признать, что США и их союзникам еще предстоит сделать очень много для достижения этой цели. В Эр-Рияде воинственную риторику Вашингтона разделяют, а вот в Маскате предпочли бы увидеть диалог между США и Ираном.



От короля к султану



Иранская угроза стала основной темой переговоров Майка Помпео в ходе трехдневного визита в Эр-Рияд и небольшой остановки в Маскате перед возвращением в США после недельного зарубежного турне. Госсекретарь успел поучаствовать в Мюнхенской конференции по безопасности, где 14–16 февраля также активно обсуждалась иранская проблематика, а после посетил Сенегал, Анголу и Эфиопию.



Союзники США оказали госсекретарю королевский прием. В четверг в Эр-Рияде его принял король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, а в пятницу в Маскате - новый султан Хайсам бен Тарек Аль Саид, принесший присягу 11 января после смерти Кабуса бен Саида Аль Саида, который на протяжении 50 лет был одним из самых взвешенных лидеров на Ближнем Востоке. В Оман Майк Помпео прибыл фактически сразу после завершения сорокадневного траура в связи с кончиной султана Кабуса.



Эр-Рияд и Маскат во многом поддерживают ближневосточные проекты США, хотя и расходятся в деталях. Так, Оман не скрывает контактов с Израилем: Маскат открыто посещали премьер-министр и глава МИДа Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац, а оманский посол присутствовал на презентации американского плана ближневосточного урегулирования (так называемой сделки века) в Белом доме в конце января. Тогда же в израильской прессе появились публикации, что еще в 2013 году Оман предлагал Израилю помощь в налаживании неофициального канала связи с Ираном, однако Биньямин Нетаньяху эту идею отверг.

Эр-Рияд в открытых контактах с израильтянами не признается, как и в поддержке "сделки века", но при этом "приветствует усилия США" добиться мира на Ближнем Востоке.



Иная ситуация с "иранским досье". Саудовская Аравия - главный союзник США среди арабских стран в том, что касается противостояния "угрозе со стороны Тегерана". "Наше сообщение Ирану всегда было таким: как только он будет готов признать, что его поведение является основным источником нестабильности в регионе, мы сможем обсудить потенциальные переговоры",- сказал глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе Мюнхенской конференции. Так он прокомментировал слова своего иранского коллеги Мохаммада Джавада Зарифа о том, что после убийства американцами командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани Тегеран получил от Эр-Рияда послание о намерении возобновить диалог. "В тот же день мы сказали "да", но ответа с их стороны не было",- рассказал господин Зариф. Однако саудовский министр утверждает, что никаких посланий в Тегеран не направлялось.



Впрочем, это не мешает СМИ региона активно обсуждать возможность диалога не только между Эр-Риядом и Тегераном, но и между Тегераном и Вашингтоном. Одним из каналов связи называют Оман. Официально Маскат эти слухи ни разу не подтверждал, хотя из оманской столицы неоднократно звучали слова о необходимости дипломатических контактов. "Мы поддерживаем контакты и с США, и с Ираном. Мы считаем, что существует возможность построения диалога между этими странами",- заявил в Мюнхене глава МИД Омана Юсеф бен Алауи бен Абдалла, но при этом добавил: сейчас в Маскате не видят предпосылок для "создания моста" между США и Ираном.

"Спрос на сдерживание Ирана сохраняется"

Будучи в Саудовской Аравии, госсекретарь США посетил авиабазу ВВС королевства, где осенью были размещены около 3 тыс. американских военнослужащих, а также две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot и система противоракетной обороны THAAD. Решение об усилении военной поддержки Эр-Рияду было принято после сентябрьской атаки беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяло на себя действующее в Йемене хуситское движение "Ансар Аллах", однако Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в случившемся Тегеран. "Ни один разумный человек не сомневается в том, откуда взялись эти ракеты",- вновь подчеркнул Майк Помпео в ходе визита в Саудовскую Аравию. По информации агентства Reuters, в засекреченном докладе независимых экспертов ООН, которые проводили расследование, также выражается сомнение в том, что у хуситов могли быть беспилотники, чья дальность позволила бы долететь из Йемена до места, где были совершены атаки.



Однако официально Тегерану ничего не предъявили. США продолжают искать доказательства иранской вины, а также в целом "агрессивной политики" Тегерана на Ближнем Востоке. "Спрос на сдерживание сохраняется. Надо просто взглянуть на Twitter аятоллы (Али Хаменеи.- "Ъ"), чтобы понять, что эти люди испытывают глубокое презрение к самим фундаментальным идеям, имеющим столь большую ценность для Соединенных Штатов, что их желание стереть с лица земли Израиль и нанести урон США сохраняется",- заявил Майк Помпео в ходе посещения саудовской военной базы. Он подчеркнул, что цель США - изменить поведение иранского режима. И признал, что на пути к этой конечной цели еще предстоит проделать много работы.

Майк Помпео пообещал продолжить оказывать давление на Тегеран как дипломатическими, так и экономическими методами. Слова не разошлись с делами.



Практически одновременно с заявлениями госсекретаря Минфин США объявил о новых санкциях против Ирана: в черные списки были внесены пять из двенадцати членов Совета стражей конституции.



Хотя иранский вопрос был в приоритете, американские журналисты не дали Майку Помпео возможности обойти стороной другую тему - прав человека. Напомним, что убийство в 2018 году в генконсульстве королевства в Стамбуле колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи поставило под удар тесные контакты администрации президента США Дональда Трампа с Эр-Риядом. Подозрения в организации убийства пали на наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана. Западная пресса, до этого восхищавшаяся реформами, которые наследник проводит в королевстве, подняла на первые страницы тему нарушения прав человека в Саудовской Аравии. Конгресс США выступил за замораживание сотрудничества между Эр-Риядом и Вашингтоном, но президент Трамп заявил, что это опасно для американской экономики, так как королевство может активизировать военное сотрудничество с Россией и Китаем. В декабре саудовские власти приговорили к смертной казни пять человек по "делу Хашокджи", однако и ООН, и западные правозащитники сомневаются в объективности расследования Эр-Рияда.



Еще до вылета в Саудовскую Аравию госсекретарь пообещал поднять тему прав человека, а также обсудить "консульские вопросы", связанные с задержанием в королевстве лиц с американо-саудовским гражданством. Однако когда журналисты спросили Майка Помпео о рычагах давления на саудовские власти в этих вопросах, дипломат свел все к традиционной риторике о том, что Эр-Рияд разделяет стратегические цели Вашингтона и "является важным союзником и партнером". При этом господин Помпео все же добавил, что США доносят до саудовцев свою точку зрения на проблему соблюдения прав человека. А присутствовавший на брифинге посол США в Саудовской Аравии Джон Абизейд резюмировал: "Они (саудовские власти.- "Ъ") должны выбирать нас в качестве партнеров, чтобы их модель реформ была американской, а не китайской или российской".



Марианна Беленькая

21.02.2020