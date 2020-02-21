 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался первый заразившийся коронавирусом в Италии
04:19 22.02.2020

Сергей Никитин
Болезнь подхватила пожилая пара.

В области Венето скончался 78-летний мужчина, заразившийся коронавирусом. В госпиталь также была доставлена его 67-летняя супруга. По неизвестной причине, итальянские врачи долго не могли подтвердить смертельное заболевание, сообщает РИА Новости.

С начала эпидемии это второй летальный случай в Европе. Ранее о смерти пациента сообщила Франция, там скончался 80-летний китайский турист (прибыл из провинции Хубэй).
Всего в Италии зарегистрированы 15 случаев заражения.
Ранее была опубликована ежедневная сводка по коронавирусу.

Источник - РИА Новости
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