Скончался первый заразившийся коронавирусом в Италии

04:19 22.02.2020

Сергей Никитин

Болезнь подхватила пожилая пара.



В области Венето скончался 78-летний мужчина, заразившийся коронавирусом. В госпиталь также была доставлена его 67-летняя супруга. По неизвестной причине, итальянские врачи долго не могли подтвердить смертельное заболевание, сообщает РИА Новости.



С начала эпидемии это второй летальный случай в Европе. Ранее о смерти пациента сообщила Франция, там скончался 80-летний китайский турист (прибыл из провинции Хубэй).

Всего в Италии зарегистрированы 15 случаев заражения.

Ранее была опубликована ежедневная сводка по коронавирусу.