Способен ли Макрон стать новым де Голлем, - Д.Родионов

06:13 22.02.2020

Франция в военном плане становится центром Европы



Об авторе: Дмитрий Николаевич Родионов – директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития.



Президент Франции Эмманюэль Макрон произнес традиционную речь в Военной школе Парижа, в которой он вновь обозначил претензии своей страны на лидерство в Европе. В частности, он выступил за более скоординированную оборонную стратегию ЕС, в которой Франция и ее ядерный арсенал будут играть центральную роль.



В целом его слова ложились в общую канву разговоров о необходимости большей независимости Европы от США в военном плане, которые Макрон активно продвигает. Напомню, что ранее он заявлял о "смерти мозга НАТО" и выступал за развитие идеи создания европейской армии. Однако кое-что изменилось в последние недели, а именно – Великобритания вышла из ЕС. Евросоюз недосчитался не только одной из самых своих мощных экономик, причем экономик-доноров, но и одной из двух европейских ядерных держав.



Конечно, есть еще американское оружие в Европе – в Германии. Но собственно к Европе оно никакого отношения не имеет – известно, что немецкие военные лишены доступа к самолетам с ядерными бомбами на немецких аэродромах, они там находятся за специальной чертой, пересекать которую могут только американцы.

В условиях, когда в странах ЕС все четче осознают, что с крахом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) они снова являются мишенью, и говорят о необходимости избавления от американского "ядерного зонтика", который скорей притягивает ракеты потенциального противника, чем отталкивает их, актуальным становится вопрос об обзаведении собственным оружием. Им, с одной стороны, европейцы могли бы сами распоряжаться, с другой – не делало бы их целями для врагов США.

И вот ядерная держава с собственным оружием в Европе теперь только одна. Причем французы свой ядерный арсенал с нуля создавали сами, что делает его еще весомей. Логично, что Франция в военном плане становится центром Европы.



В своей речи Макрон высказал мнение, что до 2021 года может начаться военное соперничество, аналогичное тому, которое было в 60-х годах прошлого века, и ЕС не может остаться в стороне. Он не должен "ограничиться ролью зрителей" перед лицом гонки ядерных вооружений, в которой Старый Свет снова рискует стать "театром боевых действий". Макрон также призвал других европейских лидеров участвовать в "ядерном сдерживании".

Интересно, что в Германии некоторые поняли Макрона слишком буквально. Депутат Бундестага от правящей партии Йохан Вадефул заявил о целесообразности создания общеевропейского ядерного арсенала, для чего Париж должен поделиться ядерным оружием с остальными. В Париже на это, разумеется, ответили отказом (а если бы и захотели, договор о нераспрострнении никто не отменял), пояснив, что Макрон имел в виду углубление общей стратегической культуры в Европе, а вовсе не предоставление другим странам доступа к своему арсеналу.

Реакция немцев в принципе объяснима. Германия теряет роль лидера ЕС, ее политическое будущее становится более чем туманным. И это шанс для Макрона, который к этому давно идет. Опять же вспомним его инициативы по поводу армии ЕС, выпады против НАТО и т.д. – французский лидер чрезмерно амбициозен и порой бежит впереди паровоза.



И тут возникает вопрос. Если Франция становится лидером ЕС (военным уже точно становится), насколько она будет независимой от США и насколько России будет выгодно взаимодействовать с такой новой Европой?

Макрон, кстати, на словах проявляет все больше интереса к этому сотрудничеству. Это он в прошлом году вновь актуализировал тему "единого пространства от Лиссабона до Владивостока", запрятанную европейцами в долгий ящик в 2014-м. Вспомним его интервью Economist, где он описывает пути развития России. В нем Макрон, конечно, больше предостерегает Москву от союза с Пекином (понятно, это старая "страшилка" Запада), но и указывает, что самый перспективный путь – это "сбалансированное сотрудничество" с Европой.

Нравится нам это или нет, но скоро от имени Европы с нами говорить будет именно президент Франции, так что к его словам стоит как минимум прислушаться.

В речи в Военной школе Макрон отметил, что мир сталкивается с "глобальной конкуренцией между США и Китаем", "ускоренной дезинтеграцией международного правопорядка" и "дезинтеграцией архитектуры контроля над вооружениями в Европе, и все это вызывает многочисленные проблемы".



Так ведь и мы об этом все время говорим. По словам Макрона, ни один проект обеспечения безопасности Европы невозможен без восстановления доверия в отношениях с Россией, поэтому он рассчитывает на конструктивную роль Москвы в этом вопросе.

Что ж, это прекрасно. Мы – только "за". Но вопрос о том, насколько французский лидер готов перейти от слов к делу и насколько он будет независим от Вашингтона, остается открытым. В своей речи Макрон также заявил, что Франция убеждена, что долгосрочная безопасность Европы требует прочного альянса с США.



Вот тут и загвоздка. Как сочетается с этим "смерть мозга НАТО"? Как прочный альянс с Америкой, которая при нынешнем президенте один за другим рвет договоры о разоружении, сочетается с призывом Макрона сохранять существующую архитектуру безопасности, а также заключать новые соглашения? Но ведь Трамп однозначно дал понять, что он своего курса менять не собирается, и почти все европейские лидеры уже выражали свое беспокойство этим. Макрон настолько наивен, что все еще верит, что с США можно договориться? Или же понимает, что фактор американского политического и военного присутствия в Европе – это данность еще на многие десятилетия, с которой ничего не поделаешь? Насколько самостоятельным и способным не только говорить, но и делать, стоит его воспринимать в таком случае? Вернее, сам-то Макрон и впрямь может верить в то, что способен стать новым де Голлем…



Кстати, де Голль закончил печально – вынужден был уйти под давлением улицы. У Макрона сейчас тоже очень серьезные проблемы с экономикой и "желтыми жилетами", совладать с которыми он не может уже больше года. Отчасти этим и вызвана его бурная внешнеполитическая деятельность.

История уже показывала, что, если лидер не может ответить на глобальные вызовы сверху, на них в конце концов ответят снизу. Так что не будем торопиться с выводами.



17.02.2020