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|КазАктивист Мамай арестован за призыв к несанкционированному митингу в Алматы
10:16 22.02.2020
Жанболат Мамай арестован за призыв к несанкционированному митингу
Сергей Никитин
В соцсетях обсуждали проведение пикета в Алматы.
Жанболат Мамай и Жанбол Рахматулла задержаны сотрудниками УП Карасайского района Алматинской области за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 488 ч. 3 КоАП РК, передает пресс-служба МВД РК.
"Основанием к задержанию явились призывы граждан к участию в несанционированном митинге, о котором ранее они говорили в соцсетях", - рассказали в МВД.
Постановлением суда Карасайского района Мамаю назначен арест на трое суток. Рахматулла арестован на 15 суток.