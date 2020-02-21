КазАктивист Мамай арестован за призыв к несанкционированному митингу в Алматы

10:16 22.02.2020

Жанболат Мамай арестован за призыв к несанкционированному митингу



Сергей Никитин

В соцсетях обсуждали проведение пикета в Алматы.



Жанболат Мамай и Жанбол Рахматулла задержаны сотрудниками УП Карасайского района Алматинской области за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 488 ч. 3 КоАП РК, передает пресс-служба МВД РК.



"Основанием к задержанию явились призывы граждан к участию в несанционированном митинге, о котором ранее они говорили в соцсетях", - рассказали в МВД.

Постановлением суда Карасайского района Мамаю назначен арест на трое суток. Рахматулла арестован на 15 суток.