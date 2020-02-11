Ожидаемая трагедия: почему национальная политика в Казахстане потерпела крах? - САМ

10:22 22.02.2020 Случившееся в Кордайском районе - далеко не первый и, возможно, не последний межэтнический конфликт в Казахстане. Как бы страшно ни звучали выводы экспертов, но, по сути, мы живем на пороховой бочке, которая может взорваться в любой момент, в любой точке страны и по любому поводу. Если, конечно, государство срочно и кардинально не изменит национальную политику, а общество не поймет, что раскол по этническому признаку – это прямой путь к катастрофе. Какие меры - законодательные, организационные, идеологические или какие-то еще – нужно предпринять, чтобы избежать негативного сценария?

Елена Садовская, международный эксперт по миграции:

"После кордайских событий мы живем в уже новой реальности"

- Прежде всего, хочу выразить искренние соболезнования семьям, потерявшим своих сыновей, мужей, братьев в эти трагические дни. Глубоко сочувствую всему дунганскому народу. Считаю, что произошла такая беда, которая требует объявления 13 февраля национального траура по всей республике. Дунгане должны знать, что их боль разделяют сотни тысяч и миллионы граждан Казахстана, что руководство страны тоже с ними в это тяжелое время.

Дунгане – китайские мусульмане суннитского толка. Это удивительный народ и по-своему уникальный, как уникальны все этносы Казахстана. Они – потомки представителей народа хуэйцзу из китайской провинции Шэньси, которые 150 лет назад бежали из Китая от репрессий Цинского правительства. Шли зимой через горы, погибали тысячами, и до Чуйской долины добрались всего несколько сотен человек. Но они выжили и сейчас компактно проживают с обеих сторон приграничья Казахстана и северного Кыргызстана. В нашей стране их насчитывается свыше 70 тысяч. Подавляющее большинство живет в сельской местности Кордайского района Жамбылской области, где и произошел конфликт, а около 10 процентов - в Алматы.

Я была и в Масанчи, и в Сортобе в 2017 году. Это процветающие села, поскольку дунгане – великие труженики. Они бережливые, хранят свой язык (многие говорят на шэньсийском диалекте китайского языка) и свободно владеют русским, чтят традиции, уважают предков. Дунгане заняты в зерноводстве и овощеводстве, они не без оснований гордятся тем, что являются одними из главных поставщиков лука и других овощей в Алматы. Дунгане – прирожденные предприниматели, но миллионеров среди них не водится.

Сейчас в местах конфликта работает правительственная комиссия, туда прибыла гуманитарная помощь, оказывается поддержка материального и финансового характера, чтобы восстановить дома и разрушенный бизнес. В районе находится полицейский спецназ для обеспечения безопасности. Сняты со своих постов аким Кордайского района, заместитель акима области по социальным вопросам, руководители департамента полиции. От должности акима Жамбылской области освобожден Аскар Мырзахметов, на его место назначен Бердибек Сапарбаев – бывший заместитель премьер-министра РК. Президент Касым-Жомарт Токаев поддерживает постоянную и открытую связь с комиссией, уже обсудил ситуацию с президентом Кыргызской Республики, которая приняла беженцев из дунганских сел. Словом, делается все для урегулирования конфликта и ликвидации его последствий.

В то же время, по сообщениям СМИ, на сельских сходах вновь заговорили о "серьезных упущениях в нравственно-воспитательной работе с молодежью, которые привели к тому, что бытовой конфликт вылился в известные всем события". Создан совместный Совет аксакалов, старейшины будут решать бытовые проблемы в этих аулах. Они "взяли обязательства проводить воспитательную работу с молодежью и организовывать совместные культурно-спортивные и развлекательные мероприятия для укрепления духа единства между всеми национальностями".

Воспитательная работа – конечно, хорошо, но в данный момент, на мой взгляд, это отнюдь не главное направление работы. После случившегося (уже очередного межэтнического конфликта, вызванного насилием и вызвавшего, в свою очередь, поток беженцев за пределы страны) мы живем в новой реальности. И надо перестать лгать себе, другим, называя имеющиеся в Казахстане социальные, этнические разломы и напряжения "бытовыми" ссорами, "драками" и "разногласиями". Необходимо признать существование этнокультурных дистанций, социальных напряжений, этнических столкновений и конфликтов, и начать их изучение без идеологических шор. Настал тот поворотный, критический момент, когда требуются новое осмысление и поиск новых подходов к предупреждению подобных конфликтов.

Эта работу надо начать с неангажированных исследований и анализа положения каждой из этнических групп с точки зрения их социального и экономического статуса, соблюдения их прав как национальных меньшинств. Назрела необходимость реформирования национальной политики и законодательства; учреждения Министерства по делам национальностей и миграции, а также соответствующих комитетов и комиссий в парламенте; развития институциональной базы для решения проблем в социальной и национальной сфере. (Подробнее о том, в чем эксперт видит причины конфликта и какие реформы предлагает, мы поговорим в следующем интервью).

Арман Кудабай, журналист, преподаватель:

"Никто из провокаторов даже не пытается извлечь уроки"

– "Конфликтами на бытовой почве" могут называться стычки подвыпивших бузотеров в барах-ресторанах, потасовки школяров на переменах или же "кастрюльные разборки" взбесившихся тетушек на коммунальных кухнях, но отнюдь не поджог почти полусотни домов, разграбление десятка магазинов, уничтожение автомобилей и бегство через границу 4-х тысяч человек. Извините, но это уже совсем другие масштабы. В научной, социологической и исторической терминологии этому существует вполне однозначное название - погромы.

Многие годы нас убеждали в том, что национализм отечественной выделки – "разумный", что он не имеет ничего общего с тем, что происходит за кордоном, и что нам непременно необходима официальная националистическая партия… И мы действительно наивно полагали, что нам удастся избежать болезней, которыми до нас уже заразилось множество других наций. Теперь же, столкнувшись лоб в лоб с крайне жестокими формами этнической нетерпимости, мы видим, как отдельные персоны от власти и оппозиции чуть ли не в унисон пытаются снова спихнуть все произошедшее на пресловутые "экономические причины" и тем самым загнать болезнь вглубь. Не в этом ли причина наших бед, что мы так и не научились называть вещи своими именами?

Я отдаю себе отчет в том, что данное утверждение способно вызвать бурю негодования у читателей. Но нельзя же продолжать делать вид, будто межэтнической подоплеки в произошедшем вовсе не было - это сродни лицемерию. Не удивлюсь, если многих участников конфликта завтра будут судить по более привычным для нашего уха статьям "грабежи", "мародерство", "хулиганские побуждения". Но кого мы тем самым обманываем?!

Считаю, что главная сейчас задача - мирно вернуть всех бежавших жителей в их родные села и дома. Оказать им соответствующую моральную и материальную поддержку. Иначе нам придется убеждать весь мир не только в том, что произошедшее не было "этническими погромами", но и в том, что это не было "этнической чисткой".

То, что случилось в Кордае, так или иначе было ожидаемым. Это результат не только заигрывания властей и оппозиции с националистическими настроениями, но и желания многих оседлать хайповую волну. При этом никто из провокаторов даже не пытается извлечь из случившегося уроки и уж тем более "оргвыводы", чего, впрочем, не было ни после "Абу-Даби Плаза" в Астане, ни после "Древнего Рима" в Караганде, ни после стычек китайских и казахстанских рабочих... А все потому, что власти (преднамеренно или по обыкновенной своей глупости) предпочитали встать на какую-то одну сторону. Экстрадировали безусловно виновных индийцев и китайцев, пожурили старейшин местных диаспор, а принцип равнозначной виновности каждой из сторон в любом конфликте незаметно задвинули в дальний ящичек. По сути, все мы вольно или невольно выразили свое негласное одобрение любых, способных произойти в перспективе, националистических выпадов и столкновений…

Хотелось бы верить, что для многих из нас события в Кордае станут ушатом холодной воды. И что прежде чем мы вновь начнем сочинять оды "мононациональности" государства и "особости" одного этноса, мы хоть на миг вспомним об этой трагедии и позоре, задумаемся над тем, чем чреваты подобные игры.

Я не сторонник конспирологических теорий и не собираюсь искать организаторов либо таинственных выгодополучателей вовне. Скорее, с каждым разом все больше и больше убеждаюсь в глупости, беспечности, наивной самонадеянности как "власть предержащих", так и "лидеров общественного мнения". В истории было много таких, кто мечтал въехать на олимп, спекулируя на инстинктах толпы, но в итоге лишь поднимался на гильотину…

При любом удобном случае критикуя "ненавистное" советское прошлое, мы не замечаем, что стали сами как-то не прочь примерить одежды Старшего брата. Не замечаете, как охотно присоединяясь к праведному осуждению любых форм этнической дискриминации в других странах (будь то мусульман-рахинджа в Мьянме или уйгур в Китае), мы нередко даже не вспоминаем о правах своих национальных меньшинств в нашей республике?

Ядикар Ганиев, гражданский активист:

"Власть должна договориться со своим народом"

- Давайте начнем с Ассамблеи народа Казахстана. Что реально мы видим в ее деятельности? По большей части, проведение в нужное время и по указанию сверху показательных культурно-развлекательных мероприятий. Не помню ни одного сколько-нибудь серьезного ее решения в области государственной политики и межнациональных отношений. Похоже, смысла в такой структуре нет. Нужно ли создавать что-то другое? Наверное, нет. У нас и без того хватает всевозможных общественных советов, которые ничего не решают и ни на что не влияют.

Насчет ужесточения законодательства – тоже сомневаюсь. Оно у нас не работает даже в случаях, связанных с нарушением прав человека, – что уж говорить о межнациональных конфликтах? Это всегда сопряжено с очень субъективным расследованием, а соответственно и решением.

Да, я согласен с тем, что государственная политика в сфере межнациональных отношений оказалась провальной, и это стало понятно уже давно. Руководители диаспор (как правило, ставленники Акорды) всегда пели дифирамбы существующей власти и вторили ее заявлениям о межнациональном согласии и толерантности. Хотя достаточно было просто пробежаться по страницам "Фейсбука", чтобы увидеть: ни согласия, ни толерантности в стране нет.

Вы спрашиваете: что делать? Признаюсь, я не специалист в межнациональных отношениях, но все же попробую отстраниться от проблемы и посмотреть на ситуацию как сторонний наблюдатель. Чисто интуитивно ощущаю, что пока власть не договорится со своим народом (имеется в виду с казахским большинством) о статусе государства, ясности в межнациональных отношениях не наступит. Видимо, для этого необходимо будет провести референдум.

Каковы возможные варианты? Их два: Казахстан – это либо многонациональное государство, либо мононациональное. И под первый, и под второй необходимо подвести законодательную базу. Если многонациональное, то будьте добры в равной степени уважать права и свободы любого гражданина независимо от этнической принадлежности, ни в чем его не ущемляя. Если же мононациональное, то нужно отдельно прописать права и обязанности национальных меньшинств. В любом случае следует прекратить обманывать себя и дать представителям всех этносов ясное понимание перспектив их проживания в Казахстане.

При этом нужно иметь в виду, что ущемление прав национальных меньшинств уже негативно сказывается на международной репутации страны. Кроме того, следует учитывать, что русские, украинцы, корейцы, турки, немцы, узбеки, составляющие меньшинство в Казахстане, представляют нации, которые образуют государства гораздо более многочисленнее, чем наше. И здесь возможны далеко идущие последствия. Правительству в этом вопросе не усидеть на двух стульях. Пора определяться.

После кордайских событий, думаю, всем стало понятно, насколько важно жестко отслеживать соблюдение законов во всех сферах нашей жизни. Каждому и везде! Прежде всего, это касается представителей всех уровней власти. Поверьте, их пример будет заразительным для всех казахстанцев - в хорошем смысле слова. Именно тогда может начаться оздоровление и межнациональных отношений, и общества в целом.

Серик Бейсембаев, социолог:

"Конфликт зрел в этой местности годами"

- Трагедия в Кордайском районе – это явный признак кризиса госуправления в стране. Похожие этнически мотивированные конфликты были и ранее. С погромами, поджогами и человеческими жертвами. Но в этот раз трагедия по своим масштабам превзошла все предыдущие.

Прежде всего, очевидно, что полностью провалили работу местные органы власти. Конфликт в этой местности зрел годами. Тревожные сигналы стали поступать несколько лет назад, когда произошли волнения из-за новости об "изнасиловании ребенка". Тогда удалось предотвратить столкновения на этнической почве, но, как видим, напряжение по линии "казахи-дунгане" никуда не делось, а ждало следующего повода, чтобы вырваться наружу.

Неработающей оказалась система изучения межэтнической ситуации и предупреждения подобных конфликтов. После событий в Сарыагашском и Сайрамском районах в 2015 году было создано госпредприятие "Қоғамдық келісім". Его филиалы открыли почти в каждом районе в южном регионе (бывшая ЮКО), обеспечили ресурсами, чтобы они занимались мониторингом. Но реальной пользы от них, как выяснилось, тоже нет.

Мне кажется, нужно начать с признания того, что проблемы в сфере межнациональных отношений действительно существуют. Что подходы, основанные на фетишизации межэтнического согласия и дружбы народов, уже не работают. Что в казахстанском обществе присутствуют ксенофобия, дискриминация и нетерпимость по этническому признаку. Что эти вещи так или иначе формируют почву для совершения насилия в интересах "своих" и против "чужих".

Следующим важным шагом, на мой взгляд, должна стать честная правовая и нравственная оценка случившегося. Со стороны руководства страны должен быть подан ясный сигнал, что в стране недопустимо ущемление по этническому признаку, что у всех граждан равные права без деления на "титульных" и "нетитульных".

И, наконец, нужно тщательно разобраться в произошедшем конфликте с предоставлением всем сторонам возможности высказаться. Прошло уже больше 3-х дней, но полной картины до сих пор нет. Только благодаря работе отдельных энтузиастов и изданий удается получить информацию с "поля". Любое искажение, однобокая интерпретация в этой ситуации приведет к росту напряжения, озлоблению сторон и создаст новые поводы для насилия.

Автор: Сауле Исабаева

11/02/2020 Источник - camonitor.kz

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