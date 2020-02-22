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Гарантия от "гаранта". Мирзиеев призвал турецкие компании "смелее инвестировать в Узбекистан"
10:33 22.02.2020

ГАРАНТИЯ ОТ "ГАРАНТА". МИРЗИЕЕВ ПРИЗВАЛ ТУРЕЦКИЕ КОМПАНИИ "СМЕЛЕЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В УЗБЕКИСТАН"

Суббота, 22 Февраля 2020

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 20 февраля, в ходе своего официального визита в Турцию, провел в Анкаре встречу с главами ведущих турецких компаний и банков. В мероприятии приняли участие руководители Ассоциации торговых палат и бирж Турции, Турецкого агентства сотрудничества и координации (ТИКА), промышленной зоны "гебзе", банка "Зираат", компаний "Зорлу холдинг", "Жошкуноз холдинг", "Экзачибаши", "Байкар", "Дунягоз", "Канимед саглик", "Бау глобал" и "Хавелсан", сообщается на официальном сайте главы государства.

Наряду с обсуждением темы дальнейшего укрепления связей между министерствами и компаниями двух стран, рассмотрением конкретных проектов по расширению поставок продукции и оказания услуг, а также организации клиник и высших учебных заведений, он особо остановился на вопросе привлечения в страну турецких бизнес-инвестиций.

Глава Узбекистана отдельно подчеркнул, что на прошедших с президентом Турции Реджепом Эрдоганом переговорах они договорились всесторонне поддерживать бизнес-контакты между двумя странами.

"Представители деловых кругов Турции отметили, что посетили Узбекистан в прошлом году и стали свидетелями преобразований во всех отраслях экономики, "реформистского мышления" у людей. Выразили стремление войти на рынок Узбекистана и реализовать совместные перспективные проекты", - оптимистично заявляет пресс-служба Мирзиеева.

"Узбекистан не такой, как прежде. Сегодня компания, войдя в нашу страну, обязательно получит выгоду. Я гарантирую это. Для этого будут созданы необходимые правовые и институциональные условия, - приводит сайт уверенное заявление узбекского гаранта Конституции на встрече. - Деловая среда в современном Узбекистане совсем другая. Мы открыли двери для инвесторов. Я гарантирую, что инвесторам в Узбекистане будут предоставлены все необходимые условия, как и в Турции".

Мирзиеев заверил, что реализация намеченных проектов будет осуществляться без бюрократических преград: "У нас не было законов об инвестициях раньше. Мы приняли инвестиционный закон в прошлом году. Этот закон защищает права всех инвесторов в Узбекистане".

Согласно информации пресс-службы, в последние годы объем взаимной торговли вырос более чем в 2 раза. Число совместных предприятий увеличилось почти на тысячу. Возросли объемы грузоперевозок.

Сегодня турецкие компании функционируют в Узбекистане в строительстве, энергетике, текстиле, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, туризме и сервисе.

С 1993 года в республике действует представительство Турецкого агентства сотрудничества и координации (ТИКА), принявшее участие в осуществлении ряда проектов в медицинских и образовательных сферах, сельском хозяйстве, малого и среднего бизнеса.

А главное - стало традицией проведение лично президентом встреч с деловыми людьми в ходе зарубежных визитов (в годы правления покойного Ислама Каримова о таком и помышлять, мол, было невозможно - ред.). "Аналогичная встреча состоялась и в рамках государственного визита в Турцию в 2017 году. А в 2018 году Президенты Узбекистана и Турции приняли участие в совместном бизнес-форуме в Ташкенте. В результате этих мероприятий возросло доверие между деловыми кругами, активизировалось торгово-экономическое и инвестиционное партнерство", - говорится в тексте с патетическим духом информслужбы.

Шавкат Мирзиеев уговаривает турецких бизнесменов идти в Узбекистан

Однако, напомним, имеется и другая сторона этой медали. К примеру, более двух с половиной лет назад, будучи в октябре 2017 года (впервые за 20 лет!) с визитом в Стамбуле, Шавкат Мирзиеев поинтересовался мнением руководителей турецких компаний об условиях ведения бизнеса в Узбекистане. На что те ответили в восторженных тонах: экономические реформы, осуществляемые под руководством нового главы государства (либерализация валютной системы, упрощение порядка получения визы и пр.) создали благоприятные возможности для бизнеса и взаимовыгодного сотрудничества.

При этом остается за кадром, о чем на самом деле думали тогда турецкие бизнесмены, памятующие о шумной антитурецкой пропагандистской кампании времен каримовского правления десятилетней давности.

Эти репрессии под надуманными предлогами проводились с целью отъема успешного бизнеса турецких предпринимателей. И полное отсутствие в стране защиты права чужой собственности полностью развязало госрэкетирам руки.

Бизнесмены из Турции прекрасно помнят несколько волн их целенаправленного "раскулачивания", то есть наглого ограбления. Например, в 2010 году, когда в Ташкенте был закрыт процветавший в то время супермаркет "Демир", а в 2011-м - крупнейший торговый центр столицы "Туркуаз" (бывший ГУМ). Тогда по меньшей мере восемь из владеющих им турецких предпринимателей были арестованы и обвинены в уклонении от уплаты налогов и "содействии развитию теневой экономики". Позже их выдворили из Узбекистана, а их имущество конфисковали. Другие были обвинены в поддержке исламистского подполья, после чего узбекские власти развернули шумную антитурецкую пропагандистскую кампанию и закрыли десятки СП. Причем, тот человек, по указанию которого все это делалось - бывший шеф СНБ Рустам Иноятов - ныне занимает должность госсоветника президента.

После того, как Мирзиеев стал новоизбранным главой государства, он обещал бизнес-сообществу, в том числе и турецкому, много и щедро - защищать и поддерживать законный статус права частной собственности. Под собственное вмешательство и личные гарантии.

Однако сильно пострадавший от узбекских реалий турецкий бизнесмен Вахид Гюнеш (бывший глава торгового центра Turkuaz в Ташкенте) не верит клятвенным заверениям узбекского президента и другим не советует. По его мнению, высказанному в интервью СМИ, "не стоит безоглядно верить обещаниям нового руководства Узбекистана и спешить вкладывать в эту страну свои средства".

Он заметил, что, несмотря на гарантии защиты иностранных инвестиций, обещанных президентом Шавкатом Мирзиеевым, мало кто из трезвомыслящих людей инвестирует в Узбекистан.

"Есть такое известное выражение в Узбекистане: "Все будет хорошо". Мы тоже думаем, что будет хорошо, потому что сменилось руководство [Узбекистана]. (…) Но одно дело говорить, другое - как все обстоит на практике. Много хорошего говорится, но на практике многое осталось прежним", - заявлял прессе Вахид Гюнеш в конце 2017 года.

Он уверен, что "внутри этой системы есть люди и ведомства, которые препятствуют реформам и преобразованиям". И он не поверит в серьезные изменения в Узбекистане, "пока не будут устранены эти препятствия, не будет полного перехода к рыночной экономике".

А немногим ранее, в ноябре 2017-го, на узбекско-корейском бизнес-форуме в Сеуле, президент Мирзиеев порадовал бизнес-среду, заявив, что "лично гарантирует надежную защиту инвестиций южнокорейских инвесторов в Узбекистане". "Я гарантирую надежную защиту ваших инвестиций, неприкосновенность собственности и свободный перевод прибыли", - с оптимизмом и верой в свои силы заверил он тогда.

И что же? Нашлись те, кто поверили и вложили свои средства. Преумножив, таким образом, число историй с плачевным финалом. Одна из них произошла год назад. В интервью СМИ заместитель директора узбекско-корейского совместного предприятия "Уз-Донг Янг Ко" Ох Дженг Мин рассказал. что, несмотря на истечение срока договора аренды технологической оснастки между СП и местной компанией-поставщиком, последняя попросту нагло отказалась возвращать оборудование. Прекрасно понимая, что это причинит непоправимый ущерб узбекско-корейскому предприятию. "Уз-Метертек Ко" и по сей день продолжает его незаконно использовать, изготавливая детали и поставляя их по монопольно завышенной цене.

Ни отчаянные обращения к властям, ни обращения в судебные и прочие инстанции, ни "личные" гарантии главы государства не помогли бизнесменам из Южной Кореи добиться справедливости. Они бы рады покинуть страну, где законы служат лишь для отъема недвижимости, но не могут - с этим бизнесом на карту поставлено слишком многое. Как верно отмечают в соцсетях, инвесторам важна не личная гарантия президента или иного должностного лица, а долгосрочные гарантии на законодательном уровне. А их-то и нет.

И вот сейчас "гарантийные обещания" - слово в слово! - вновь повторились, уже в адрес представителей турецкого делового сообщества…

На днях СМИ сообщили, что международный суд обязал узбекские власти заплатить 40 миллионов долларов за имущество, конфискованное десять лет назад на основании сфабрикованных дел. Они тут же ответили кассационной жалобой, пытаясь отменить международного арбитража "по делу Turkuaz". Отдавать, стало быть, накладнее, чем отбирать.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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