Водил меня Серега, на выставку... Саида Мирзиеева посетила музей Аль Шиндага в Дубае

12:25 22.02.2020

В рамках участия в Глобальном женском форуме старшая дочь президента Саида Мирзиеева посетила музей Аль Шиндага. Об этом Саида Мирзиеева сообщила на своей странице в соцсетях.



"Этот уникальный музей под открытым небом расположен на берегу бухты Дубай-Крик, историческом районе города Дубая. Музей Аль Шиндага дает наглядное представление как развивался город в исторической перспективе, пройдя путь от пустынной местности до центра экономики, политики и инноваций. Благодаря интерактивным экспонатам, ярко раскрывается культурно-историческое наследие страны", - отметила Мирзиеева.



Аль-Шиндага - один из старейших районов города Дубай. Он расположен в северной части города Дубай, у впадения в Персидский залив старого морского рукава природного происхождения Дубай-Крик, обустроенного шейхом Рашидом ибн Саидом аль-Мактумом. Застройка здесь началась в 1830-е годы. В Шиндагхе находится старинное, ныне реставрированное здание, в котором жил скончавшийся в 1958 году эмир Саид ибн Мактум, возведенное в конце XIX столетия на стратегически важном месте города, на берегу морского рукава, что позволяло со сторожевых башен здания контролировать входившие в порт Дубая морские суда. После полной реконструкции и реставрации этот дворец эмира Саида (Дом шейха Саида (Байт аш-Шейх Саид) ныне превращен в музей.



Напомним, Всемирный женский форум стартовал в Дубае 16 февраля. В первый день двухдневного форума дочь президента Шавката Мирзиеева выступила в качестве члена Комиссии по гендерному равенству в Узбекистане.





