"Зачем Казахстану нужна Золотая Орда. Это - бренд...", - Р.Темиргалиев

15:16 22.02.2020

"Зачем Казахстану нужна Золотая Орда" - эксперт ИМЭП



По словам эксперта Института мировой экономики и политики Радика Темиргалиева, "Золотая Орда" – это звучное название, знакомое всему миру. Это бренд, который не нужно создавать и продвигать.



Инициированная в 2019 году Касым-Жомартом Токаевым идея празднования 750-летия Золотой Орды стала логическим продолжением идеи Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Эта юбилейная дата наступает в текущем, 2020 году.



Стоит отметить, что вокруг этой темы высказывались не только первые лица государства. Свое мнение продолжают активно выражать и авторитетные представители экспертного сообщества.



Эксперт ИМЭП (Институт мировой экономики и политики) при Фонде Первого Президента РК Радик Темиргалиев поделился с медиа-порталом Caravan.kz своей трактовкой того, чем обусловлена важность осознания и понимания золотоордынского периода в истории Казахстана для современного общества нашего государства.



"Для ученых-историков нет никаких сомнений в том, что история Золотой Орды (Улус Джучи) является одним из узловых периодов истории казахского народа. Именно на территории Казахстана первоначально сложился Улус Джучи. В Жетысу находилась ставка Джучи-хана, а похоронен он, по тюркским преданиям, был в Улытау, где до сегодняшнего дня сохранился мавзолей, связываемый с его именем", - отметил наш эксперт.



Как напомнил Темиргалиев, позже, после западных завоеваний сына Джучи-хана Бату и переноса политического центра в Поволжье, держава была разделена на две части. Новые покоренные земли вошли в состав "Правого крыла", а территория Казахстана была отнесена к "Левому крылу" Золотой Орды. Это была традиционная форма деления степных государств. Формально "Левое крыло" считалось выше по статусу, хотя, конечно, фактически главенствовало "Правое крыло".



"Когда во второй половине XIV века в "Правом крыле" Золотой Орды началась эпоха смут и раздоров, "Левое крыло", где к власти пришел потомок Джучи-хана Урус-хан, обособилось и превратилось в самостоятельное государство. Сам лидер, конечно же, этого не планировал. Его помыслы были посвящены спасению и возрождению всей державы. Но люди предполагают, а История располагает", - продолжил историк.



В свою очередь, отмечает эксперт ИМЭП, на базе "Левого крыла", как говорят историки, сложилось Казахское ханство. Собственно говоря, степные правители и их подданные момента трансформации одного государства в другое даже никак не осознали, поскольку абсолютно ничего не изменилось и жизнь текла своим чередом.



Историк уточнил, что в конце XV века представители враждебной династии Шибанидов стали настойчиво называть "казаками" потомков Урус-хана и под этим прозвищем запечатлели их в своих хрониках. Имеющее много разных смыслов (независимый, свободный, вольный) слово "казак" здесь употреблялось в негативном значении "беглец". Таким образом, подразумевалось, что потомки Урус-хана не обладают законными правами на власть. При этом, конечно, никаких реальных оснований для таких утверждений не было.



"Постепенно имя "казак" распространилось на все население, признающее правителей из династии Урус-хана, став самоназванием народа", - подметил господин Темиргалиев.



Также наш собеседник добавил, что несколько веков спустя история с возникновением этнонима "казак" стала удобной возможностью для советских историков "оторвать" историю образования братской "казахской социалистической нации" от "паразитической" Золотой Орды, "угнетавшей" практически все народы СССР. Так казахи вошли в число жертв "монголо-татарского ига", получивших возможность сбросить ярмо чужеземного господства лишь благодаря Куликовской битве. Сейчас эта концепция кажется довольно нелепой и даже забавной, но так действительно утверждалось и в солидных научных трудах, и в учебниках по истории.



"Все, кто осмеливался озвучивать иное мнение, были безжалостно репрессированы, их голос был подавлен. В результате во второй половине XX века казахстанские историки, наученные горькими примерами, практически перестали заниматься исследованиями данной эпохи. Не было издано ни одной специальной монографии, в обобщающих трудах тема рассматривалась вскользь", - продолжил Радик Темиргалиев.



Как подчеркнул историк, почти полностью отсутствовала Золотая Орда и в культуре. По сути, два с половиной века собственной истории оставалось вне поля исторического сознания нации. Только писатель Ильяс Есенберлин, перманентно обвиняемый коллегами по цеху в национализме, осмелился своим романом "Золотая Орда" (разумеется, "идеологически выдержанным") хоть как-то напомнить обществу об этом историческом периоде.



По мнению эксперта, инерция этого периода ощущается и сейчас. "Возвращение" Золотой Орды в Казахстане, к сожалению, состоялось только на вывесках рынков, торговых центров, магазинов. Научных и научно-популярных книг и статей публикуется мало, серьезного творческого осмысления этой исторической эпохи в литературе и искусстве тоже не наблюдается.



"Между тем пребывание в тени внимания столь длительного исторического отрезка лишает цельности нашу историю. Мы не можем, грубо говоря, от Караханидского каганата или кыпчакских ханств перескакивать сразу к истории Казахского ханства. Тем более что тесная интеграция разрозненных прежде тюркских племен, а соответственно и сложение казахского этноса, началась именно в эпоху Золотой Орды.



Как уже было отмечено, не исследовав и не осмыслив данную эпоху, мы даже до конца не сможем понять историю образования Казахского ханства, являвшегося одним из главных наследников великой степной державы", - считает он.



При этом, отмечает отечественный историк, ничем не могут быть оправданы и попытки "приватизировать" данную эпоху. Золотая Орда – общее наследие целого ряда тюркских и не только тюркских народов.



"Здесь важно отметить, что Золотая Орда реализовала практически немыслимую в средневековье модель сосуществования в границах единой державы самых различных конфессий и этносов. В то время когда в Европе на кострах инквизиции сжигали иноверцев и "еретиков", в Великой степи бок о бок проживали мусульмане и христиане, буддисты и иудеи. Таким образом, широкое освещение и популяризация истории Золотой Орды может служить прекрасным примером для современного общества", - добавил господин Темиргалиев.



В заключение эксперт ИМЭП заострил внимание на силе самого "бренда". Весь мир был свидетелем, как Греция довольно долгое время препятствовала попытке одной из бывших республик Югославии использовать название "Македония", пока наконец две страны не пришли к компромиссному решению. Казалось бы, вопрос не стоил выеденного яйца: как можно из-за такого пустяка портить отношения с соседями?! Однако для Греции, как страны, получающей большие доходы от туризма, вопрос принадлежности историко-культурного бренда тесно связан с весьма рациональными соображениями.



"Золотая Орда" – это звучное название, знакомое всему миру. Это бренд, который не нужно создавать и продвигать. Бренд способный стимулировать интерес как внешних, так и внутренних туристов ко многим памятникам средневековой истории Казахстана. Не использовать его - просто грех.



Казахская поговорка гласит: "Қолда барда алтынның қадірі жоқ" (Золото, находящееся в руках, не ценится). Получается каламбур: "Золотая Орда" и есть то самое "золото". Его не надо искать за тридевять земель, нужно просто оценить по достоинству то, что есть в руках, то, что осталось от предков, сотрясавших вселенную. 750-летие Золотой Орды – прекрасный повод это осознать" - резюмировал Радик Темиргалиев.



Напомним, постановлением правительства Казахстана утвержден план мероприятий по подготовке и празднованию 750-летия Золотой Орды "Ұлық Ұлыс".



Согласно документу, всего на реализацию мероприятий требуются расходы в общей сумме 3,5 миллиарда тенге. Контроль за исполнением постановления возложен на министерство культуры и спорта, которое будет отчитываться перед правительством и Администрацией Президента.



План состоит из 40 пунктов мероприятий. В их числе:



Реализация проекта "Проведение археологических работ для реконструкции цитадели золотоордынского городища Сарайшык (2020 год – 29,7 миллиона тенге, 2021 год – 21,1 миллиона тенге, 2022 год – 19,2 миллиона тенге).

Проведение в Нур-Султане итоговой международной конференции, посвященной историко-культурному наследию Золотой Орды (52 миллиона тенге).

Строительство туристского комплекса вблизи мавзолея "Жошы хан" (800 миллионов тенге).

Создание экспозиции "Зал Золотой Орды и Казахского ханства" в Национальном музее РК (175,1 миллиона тенге).

Завершение строительства визит-центра Национального историко-культурного и природного музея-заповедника "Улытау" (150 миллионов тенге).

Благоустройство территории визит-центра "Улытау" (180 миллионов тенге).

Организация республиканских и международных мероприятий, в том числе кочевой культуры "Кокмайса", музыкального фестиваля "Жезкиик-2020", "Улытау-2020" (РБ - 174 миллиона тенге, МБ - 248 миллионов тенге).

Проведение выставки "Золотая Орда: из коллекции Государственного Эрмитажа" в Национальном музее РК (170,4 миллиона тенге).

Научно-познавательный цикл документальных фильмов об истории Золотой Орды, Джучи-хана, Алаша-хана и других (132,8 миллиона тенге).

Создание этноаула для приема туристов вблизи села Улытау (350 миллионов тенге).

Включение в перечень тематических направлений государственного информационного заказа, освещение 750-летия Золотой Орды (финансирование не требуется).