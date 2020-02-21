 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воздушно-стратегическая деменция дяди Сэма, - К.Душенов
15:29 22.02.2020

Воздушно-стратегическая деменция дяди Сэма
ядерная триада Вашингтона грозит превратиться в хромоножку

Константин Душенов

Стратегическая авиация США неумолимо деградирует. Медленно, но верно. Пока Воздушно-космические силы России готовятся принять к 2027 году 10 новых дальних ракетоносцев Ту-160М2, первый из которых уже вовсю проходит испытания перед постановкой в строй, Пентагон списывает одну часть своих стратегических бомбардировщиков на металлолом и затягивает на долгие годы модернизацию их другой части. О новых же поступлениях воздушно-стратегическим асам США пока даже мечтать не стоит. Впрочем, несмотря на это, военно-политическая элита Америки продолжает петь старую песню о растущем могуществе своих Военно-воздушных сил. Реальность же говорит об обратном.

Судите сами. Недавно командование ВВС США опубликовало официальное заявление, в котором говорится о планах списать аж целых 17 (!) стратегических бомбардировщиков Б-1Б "Лансер". Об этом 10 февраля сообщил военный новостной ресурс Defense-aerospace.

В руководстве ВВС США считают, что непрерывные операции по применению данных бомбардировщиков в течение последних 20 лет нанесли критический ущерб конструкции планера из-за чрезмерного использования, не соответствующего его ресурсу. Поэтому принято решение сосредоточить расходы, выделенные на техническое обслуживание и технический персонал на более-менее боеспособных самолетах в парке Б-1Б "Лансер", которых теперь у США останется лишь 44 ед., средний возраст которых приближается к 35 годам.

Кроме того, американские ВВС ввели целый ряд ограничений на тактику боевого применения оставшихся Б-1Б, направленных на то, чтобы увеличить срок эксплуатации оставшихся самолетов. Эти изменения позволят продлить срок службы уцелевших бомбардировщиков, но неизбежно снизят их боевую эффективность. И все это ради того, чтобы снизить затраты, связанные с переходом на новый бомбардировщик Б-21 "Райдер", который, впрочем, еще неизвестно когда появится. Во всяком случае, пока никаких конкретных сроков его создания никто назвать не может, да и достаточного количества денег на его разработку и производство у Пентагона, похоже, нет.

"Лансеры" уже не раз становились причиной больших скандалов в США. Например, в июне прошлого года газета Air Force Times, ссылаясь на данные комитета палаты представителей по вооруженным силам, обвинила руководство ВВС США в доведении ситуации со стратегическими бомбардировщиками B-1B до глубокого кризиса. Дело в том, что количество боеготовых "Лансеров" снизилось до 15% от списочного состава, а это всего 9 самолетов из 61. Газета констатировала, что из-за этого возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией оказались под угрозой.

Причиной такой катастрофической ситуации является возраст самолетов, последний из которых был произведен 31 год назад, а также отсутствие необходимых для обслуживания ресурсов. А в марте 2019 года ВВС США внезапно остановили эксплуатацию B-1B из-за технических проблем в системе катапультирования пилотов.

Командование ВВС, кстати, уже не раз заявляло о намерении вообще снять Б-1Б "Лансер" с вооружения. Помимо технических дефектов, главным основанием для такого решения и главным недостатком этого ракетоносца является его уязвимость для современных российских систем ПВО, преодолевать которые он совершенно не способен...

***

Еще одним примером постепенной деградации американской стратегической авиации является решение руководства ВВС об отказе от комплексной программы по модернизации 20 стратегических стелс-бомбардировщиков Б-2 "Спирит".

По сообщению журнала Defense News, реализация программы по модернизации Б-2 отложена как минимум на пять лет. Кроме того, вместо полноценной модернизации, предусматривавшей замену авионики, электронных бортовых систем и внедрения других технологических новинок, которые должны были позволить этому самолету эффективно противостоять российским зенитным комплексам, теперь на Б-2 будут проведены лишь легкие косметические изменения кабины пилотов: там установят новые, более удобные графические процессоры и дисплеи.

Впрочем, какие бы манипуляции с модернизацией своего бомбардировщика-"невидимки" американцы ни проводили, русские радары как видели "Спирит", так и продолжат его видеть. Что говорить о современных русских ЗРК, если даже радары советских истребителей Миг-29 видят B-2. Это стало известно из скандальных откровений летчика-испытателя Ларри Нильсена, участвовавшего в программе испытаний самолетов МиГ-29, доставшихся объединенной Германии по наследству от ГДР. Нильсен как-то проговорился в беседе с Робертом Дорром (сотрудником World Air Power Journal), что радар Н-019, установленный на МиГ-29, видит В-2 даже на фоне земли.

Так что, все эти дорогостоящие американские "стелс"-бомбардировщики совершенно непригодны для масштабной войны с технологически равным противником, таким как Россия. А метания Пентагона с ремонтом, списанием и модернизацией своих воздушных стратегов в очередной раз подтверждают тот факт, что ядерная триада США, одним из трех элементов которой является стратегическая авиация, находится далеко не в лучшем состоянии.

Стратегический баланс сил между США и Россией неумолимо смещается в нашу сторону. Пока Москва развивает свои успехи в области военного гиперзвука и ударными темпами создает новые виды стратегического оружия, Вашингтон рискует растерять даже те возможности, которые достались ему в наследство от холодной войны.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Источник - Завтра
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