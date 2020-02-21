Солдаты в стиле ню: КазАрмию могут оставить без штанов, - А.Величко

15:34 22.02.2020 Солдаты в стиле ню: нашу армию могут оставить без штанов



Чиновники мининдустрии и инфраструктурного развития, по-своему трактуя нормы законодательства, в этом году могут оставить казахстанскую армию без традиционных камуфляжных штанов.



А само государство чуть позже рискует стать ответчиком по многомиллиардному иску швейных компаний. Но это уже после того, как 6 тысяч человек потеряют работу.



И даже сенат его не убедил



В 2016 году консорциум текстильных предприятий "Жасампаз" и АО "Казахстан Инжиниринг" подписали долгосрочный контракт на обеспечение армии вещевой продукцией. В договоре прописано, что нацкомпания, как оператор закупа Казахстанских вооруженных сил, обязуется размещать госзаказ на производство одежды и обмундирования на фабриках, входящих в консорциум, а "Жасампаз" – этот заказ исполнять, если это возможно, из отечественного сырья и каждый год вкладывать деньги в развитие легкой промышленности.



Срок контракта истекает в декабре 2020 года, но в начале февраля члены консорциума "Жасампаз" получили от АО "Казахстан Инжиниринг" письма с уведомлением о том, что долгосрочные контракты с ними разрываются "по причине нецелесообразности".



Мол, оператором закупа гособоронзаказа стало министерство индустрии и инфраструктурного развития, а, значит, нацкомпания не уполномочена ничего закупать у консорциума.



По этому поводу консорциум даже обращался в сенат. Мы писали на прошлой неделе о том, как вице-министру индустрии и инфраструктурного развитии Талгату Жанжуменову пыталась разъяснить азы гражданского права страны спикер сената Дарига Назарбаева (ст. "Шито белыми нитками", "КАРАВАН", № 6 от 14 февраля 2020 года).



Но спустя почти неделю после того ликбеза Талгат Жанжуменов продолжает стоять на своем:



– В апреле 2019 года был разработан и подписан отраслевой Закон "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе", где четко, по полочкам расставлены действия уполномоченных организаций, органов – весь алгоритм формирования гособоронзаказа расписан. К этому закону были расписаны правила, в соответствии с которыми участие консорциумов – объединений юридических лиц в гособоронзаказе не предусматривается. То есть договор заключается с конкретными юридическими лицами, которые имеют на праве собственности производственные здания и сооружения, оборудование и соответствующие финансовые ресурсы, – заявил он нашему изданию.



Читайте законы, товарищи! Иначе рискуете попасть на деньги



Сейчас, пока судьба гособоронзаказа на этот год до конца не ясна, консорциум обратился за разъяснением к двум независимым юристам. И оба правоведа уверены, что закон полностью на стороне бизнесменов.



– Согласно Гражданскому кодексу, разорвать договор в одностороннем порядке можно исключительно через суд. То есть уже на этом этапе действие госоргана неправомерно, – говорит кандидат юридических наук Сара ИДРЫШЕВА.



И даже в том самом Законе "Об оборонном заказе", на который ссылается Талгат Жанжуменов, есть 31-я статья, согласно которой все заключенные ранее договоры считаются действительными до окончания срока действия.



– Расторгнуть долгосрочный договор в одностороннем порядке можно только из-за того, что противная сторона систематически нарушает его условия. Причем все нарушения должны быть задокументированы. Насколько мне известно, за те четыре года, что "Жасампаз" обшивает армию, уполномоченный орган ни разу не обращался в суд из-за того, что поставщик не вовремя поставил одежду для нужд военных или отшил ее некачественно, – говорит Сара Идрышева.



Ну и кроме того. В упомянутом законе действительно нет речи о консорциуме, но, как отмечает независимый юрист Ерлан ИХСАНОВ, консорциум – это точно такое же юридическое лицо, как ТОО, АО, ассоциация или иное объединение.



– В любом стандартном гражданско-правовом договоре используется единственное число. Например, договор купли-продажи. Там говорится "продавец" и "покупатель", но при этом всем очевидно, что и с той и с другой стороны могут фигурировать несколько физических или юридических лиц. Точно так же следует трактовать и норму об участии юридических лиц в закупках: это могут быть и одно юрлицо, и различные объединения, – комментирует он.



Еще один момент нового закона, точнее, правил, разработанных к нему. Комитет гособоронзаказа МИИР может сейчас формировать список товаров для этого самого оборонзаказа на 2022 год.



В правилах так и прописано: "Не позднее 1 сентября предшествующего финансового года получатели направляют уполномоченному органу технические задания на необходимую продукцию оборонного заказа на соответствующий плановый период с указанием сроков, количества (объема) и места поставки. При этом предшествующим финансовым годом является период за два года до соответствующего планового периода".



То есть решение о том, что именно "Жасампаз" будет одевать армию в 2020 году, было принято еще в 2018-м. И сейчас вместе с заключениями независимых юристов консорциум вполне может подать в суд на мининдустрии. И эта тяжба грозит вылиться госоргану в круглую сумму.



– Когда с "Жасампаз" заключался долгосрочный договор на исполнение гособоронзаказа, был подписан сопутствующий инвестиционный договор, согласно которому консорциум обязуется вложить в развитие легкой промышленности более 6 миллиардов тенге. Сейчас, по данным консорциума, они уже 5,4 миллиарда из этой суммы инвестировали в производство. И судя по тому, что государство этот факт официально ни разу не оспорило, у него претензий к исполнению этого инвестиционного договора нет, – напоминает Сара Идрышева.



И теперь у бизнесменов есть все основания потребовать компенсации не только по долгосрочному договору гособоронзаказа за 2020 год, но и по этому инвестиционному договору.



Пиджак отечественный…



Однако все это – юридические нюансы. А как же армия? Кто будет одевать военных в этом году?



В своем письме к консорциуму государство говорит о том, что дальнейшее сотрудничество нецелесообразно. Что это значит?



Наверное, казахстанской армии больше не нужны ни гимнастерки, ни камуфляжная форма?



Но нет – из солдат нудистов делать никто не собирается: на следующий день после уведомления о нецелесообразности сотрудничества с консорциумом "Жасампаз" комитет гособоронзаказа МИИР объявляет тендер на пошив той же самой продукции, которая значилась в списке долгосрочного договора на этот год.



Вот только теперь участвовать в тендере могут лишь компании, вошедшие в реестр мининдустрии. Как уверяет Талгат Жанжуменов, это более прозрачная схема, позволяющая участвовать в гособоронзаказе всем легкопромышленным предприятиям страны. Предприятий этих, кстати, более тысячи. В консорциуме "Жасампаз" – 57.



– Откуда взялась эта цифра – 1 029 компаний? Это каждый цех по пошиву штор и каждое ателье по ремонту одежды. Но при этом надо учитывать, что 225 предприятий из этой тысячи за всю свою деятельность не заплатили ни одного тенге налога. То есть это бездействующие ИП! В реальности же фабрик, способных обеспечить тот или иной заказ минобороны, в стране не более 20, – объясняет исполнительный директор консорциума "Жасампаз" Гульмира УАХИТОВА.



В консорциуме помимо швейных фабрик есть заводы по производству ткани, фурнитуры, кожи и прочего текстильного сырья. По сути, его главная цель была именно в том, чтобы при получении госзаказа конечный продукт делался из казахстанского сырья. И если еще в 2015 году, по данным "Жасампаз", для армии шили исключительно из импортных тканей, то в 2016-м была построена фабрика "Azala", выпускающая хлопчатую и смесовую ткани, еще через год – завод "Kazplast", который выпускает фурнитуру. В итоге уже в этом году, по планам консорциума, казахстанская военная форма на 95 процентов будет отечественной.



Теперь эти планы, скорее всего, не сбудутся. В реестр МИИР вошли 42 компании. Это производители готовой продукции, то есть швейные и обувные фабрики, у которых есть индустриальный сертификат, выдаваемый Национальной палатой предпринимателей, и собственные производственные помещения.



Но, как опасаются члены консорциума "Жасампаз", производители отечественного сырья останутся не у дел. Ведь швейным фабрикам дешевле закупить ткань в России, Беларуси, Узбекистане или Китае.



Талгат Жанжуменов с этой позицией не согласен:



– Однозначно, если вещь можно сшить из тех тканей, которые производятся в Казахстане, она будет шиться из отечественных тканей. Мы это прописываем в техспецификации. Например, в Казахстане производится утеплитель тинсулейт. И мы указываем, что вещь должна быть сшита из него. Никакого холлофайбера!



По словам чиновника, тендер на этот год уже прошел, причем благодаря тому, что предприятия соревновались в цене, удалось уменьшить итоговую сумму гособоронзаказа на вещевую продукцию на 15 процентов.



Интересно, не за счет ли отказа от отечественных производителей сырья достигнута эта экономия?



Если да, то уже через месяц нескольким крупным фабрикам придется закрыться. А это – тысячи людей, занятых на производстве.



При полном Параде



Между тем в этом году исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. И еще в ноябре прошлого года минобороны прислало в МИИР письмо с просьбой, во-первых, расширить перечень товаров для гособоронзаказа на 2020 год, во-вторых, запустить производство пораньше, потому что все костюмы к параду должны быть поставлены военным в апреле, а шить их, исходя из опыта прошлых лет, надо минимум два месяца.



На дворе – конец февраля, а кто стал исполнителем гособоронзаказа на этот год, до сих пор неизвестно.



Такими темпами наши военные рискуют на парад пойти, как когда-то деды в 1945-м, – в том, что осталось.



– Чтобы отшить форму, нужно сделать ткань. А на это, если соблюдать все технологии, нужно минимум 60 дней. Потом эту ткань нужно доставить до швейной фабрики. Это еще до двух недель. Пошив – в зависимости от объема, но в среднем – около месяца. Потом еще две недели – на лабораторную экспертизу и получение всех заключений. Итого: примерно 4 месяца нужно на исполнение заказа, – рассказывает о том, как создается одежда, Гульмира Уахитова.



Есть, конечно, варианты сократить этот срок: купить ткань за рубежом. И, судя по всему, так победители конкурса мининдустрии и поступят.



Алматы

Автор: Анна Величко Источник - Караван

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