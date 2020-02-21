"Казахстану хотят устроить революцию...", - Б.Султанов

15:36 22.02.2020

Нам хотят устроить революцию, но это никому не нужно - Султанов



Поэтому идти нужно не на улицы, а в парламент.

Булат Султанов



Любые так называемые "акции гражданского неповиновения" не только деструктивны по своей сути, но и малоэффективны, считает политолог и историк Булат Султанов. Зато они могут парализовать жизнь района, а то и города. Решать накопившиеся вопросы нужно цивилизованным путем. Но для этого и власть тоже должна сделать ряд определенных шагов.



К митингующим могут быстро присоединиться хулиганы



- Булат Клычбаевич, как вы относитесь к анонсированным оппозицией новым митингам? Кстати, один из организаторов даже намекнул на другие "акции гражданского неповиновения".



- Вопросов у общества накопилось много, но решать их нужно не на улицах. Это "гражданское неповиновение" фактически приводит к дестабилизации обстановки во всей стране. Сами организаторы могут этого даже и не хотеть, но



если выпустят джинна из бутылки, остановить потом его не сумеют



Поэтому любой, кто призывает к протестным акциям, должен понимать несколько вещей.



Во-первых, он нарушает законодательство Казахстана, равно как и участники акции. А значит, понесут наказание.



Во-вторых, такие акции не дают эффекта, только парализуют городскую жизнь.



В третьих, в любом обществе кто-то "за", а кто-то "против". И если какая-то часть не согласна с чем-либо, это не значит, что все общество тоже этим недовольно. Или что другие граждане желают участвовать в таких акциях, которые всегда оказываются деструктивными.



А их организаторы не учитывают общественное мнение целиком, только свое собственное



Мы уже неоднократно наблюдали, что любая незаконная протестная акция даже в "цивилизованных" странах приводит к тому, что к протестующим быстро примыкает хулиганствующий элемент. А потом начинаются погромы. Думаю, что подавляющее большинство населения Казахстана не хочет дестабилизации.



- Но запретами тоже многого не добиться.



- Конечно, возможность сказать о своем недовольстве у граждан должна быть. Как говорил Вольтер: "Я категорически не согласен с вашей точкой зрения, но готов отдать жизнь, чтобы вы эту точку зрения могли высказать". Однако ради этого на такие шаги идти нельзя.



Что делать оппозиции?



- Нам не нужна революция, поэтому пусть выбирают конституционные формы. Тем более сейчас президент Токаев принимает меры к либерализации в том числе и возможностей проведения митингов.



В статье 32 Конституции написано: "Граждане РК вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования".



Но там же указано: "Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц".



Призыв к митингам - не очень адекватный ход, есть альтернатива - Шибутов



- Тогда получается некий замкнутый круг. Что же делать тем, кто все-таки хочет высказаться?



- Полагаю, что нашей оппозиции нужно воспользоваться статьей 33 Конституции. Там написано: "Граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления".



Поэтому пусть избираются в районные и городские маслихаты. Там добиваются права на проведение республиканского референдума. Эта форма участия будет приветствоваться всем населением.



Комиссии не нужны, нужен здравый смысл



- С другой стороны, и власть тоже должна предпринять определенные дополнительные шаги. Когда у нас возникает какой-либо кризис, почему-то обязательно создают какие-то комиссии. Но ведь уже есть избранные органы власти - маслихаты и мажилис. Проблема в том, что сейчас вместо трибуны для обсуждения злободневных вопросов наш парламент превратился в машину для голосования. Ни мажилис, ни маслихаты не имеют авторитета у населения и не могут выполнять ту функцию, для которой созданы изначально.



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Если я сейчас спрошу у людей, кто ваш депутат в мажилисе или маслихате - мало кто ответит. И я тоже не знаю. Потому что выборы проходят по партийной системе.



Думаю, что уже пора переходить на смешанную систему



Вот тогда недовольные могут свои претензии адресовать непосредственно тем депутатам, которых выбирали персонально. А те в свою очередь будут говорить на эту тему с парламентской трибуны. Иначе это уже не парламентская система, а карикатура.



Роман Иванов