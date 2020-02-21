Что дали русские независимому Казахстану? - М.Магулов

00:55 23.02.2020 Точка зрения: что дали русские независимому Казахстану?



Их все чаще называют "ватниками" и "латентными сепаратистами". Их подозревают в нездоровой любви к главе соседнего государства и желании служить ему верой и правдой вопреки национальным интересам нашей страны. Их обвиняют в шовинизме, неуважении к титульному этносу и многих других "прегрешениях". На некоторую часть нашего общества они стали действовать как пресловутая красная тряпка на быка, поскольку не вписываются в прокрустово ложе пригрезившегося им мононационального будущего. Они – русские. И о них мы сегодня говорим с Манасом Магуловым, полковником запаса, выпускником московской Военно-политической академии, который по долгу службы побывал во многих "горячих точках", где когда-то бушевали межнациональные конфликты, – в Азербайджане, Армении, Узбекистане, Кыргызстане.



Историческая память и мифы о мононациональности

-Манас Бадыханович, сегодня, когда понятия интернационализма и дружбы народов девальвировались, нередко можно услышать, что русские на казахской земле как были, так и остаются "чуждыми элементами"…

- История человечества знает множество примеров массового переселения племен и народов. В его основе обычно лежат две причины – либо глобальная катастрофа, либо общественно-политические коллизии. И то, и другое в древности происходило в Великой Степи, в том числе и на территории современного Казахстана. Полагать сегодня, что такая обширная территория все время принадлежала только одному этносу, было бы, по меньшей мере, несерьезно.



Образовавшись как ханство и создав свою государственность, казахский этнос стал искать пути взаимодействия со своими ближайшими соседями. Документально подтверждено, что первые русские военные поселения и крепости на территории западного, северного и восточного Казахстана появились в 16-м веке. Они были основаны Русским царством (в последующем Российской империей). Старейшее из них – Яицкий городок, образованный в 1520-м: в нынешнем году ему исполняется 500 лет. Позже, в 1645-м, был основан Гурьев. В начале 18-го века военные поселения появились на востоке Казахстана: Семипалатинск – в 1718-м, Павлодар и Усть-Каменогорск – в 1720-х, Акмолинск – в 1824-м. Во второй половине 19-го века русские начали осваивать наши южные районы – Ак-мечеть, Туркестан и Шымкент.



Согласно результатам переписи, проведенной в 1897-м Российской империей, в Казахском крае проживали 4,3 миллиона человек. Из них 80 процентов составляло коренное население, 12 процентов – русские и украинцы, оставшиеся 8 процентов – другие народности. Примерно тогда же начался скачкообразный рост численности русского и украинского переселенческого населения – как крестьянского, так и городского. К 1917 году его доля достигла уже 30-40 процентов. Переселенцы предпочитали селиться преимущественно в северном Казахстане и в Семиречье, реже на юге и западе.



После этого население Казахстана увеличивалось дважды: сначала перед войной и в годы войны за счет депортированных и эвакуированных, а потом в период освоения целины и космоса, развития горнодобывающей промышленности. В настоящее время русских в Казахстане насчитывается более 3,5 миллиона человек (19,3 процента населения страны), они являются второй по численности национальной группой. Для сравнения: примерно таково же общее количество граждан таких суверенных государств, как Грузия, Молдова, Уругвай, Монголия.

Как нет в природе стопроцентного золота, так и в цивилизованном мире нет стопроцентно моноэтнических государств. Поэтому казахстанское общество строилось и будет строиться на основе многонациональности. В законе РК "О государственной независимости", принятом еще в 1991 году, говорится, что "граждане республики всех национальностей, объединенные общей исторической судьбой с казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ Казахстана". В этом не только юридическая, но и идеологическая основа нынешней государственной политики.



- Но, как мы видим, далеко не все так считают…



- Сегодня в рамках программы духовного возрождения восстанавливаются многие исторические события. Но в печати и на телевидении наблюдается явный перекос в сторону титульной нации. А это не совсем правильно. Все нации и народности, большие и малые, вносят свой посильный вклад в развитие суверенного Казахстана.

Герои былых времен.



- Какой же вклад в фундамент независимости внесли этнические русские?



- Поскольку история, как известно, пишется персоналиями, остановлюсь на некоторых личностях, внесших значительный вклад в становление и развитие Казахстана. С этими выдающимися людьми я лично не знаком, никогда по службе с ними не пересекался и заранее прошу у них извинения за то, что вторгаюсь в их личное пространство. Но без конкретики тут не обойтись - история без героев превращается в пустой звук.



Например, Сергей Александрович Терещенко. Он – многократно "первый", поскольку все, что делалось им или под его руководством, было в Казахстане впервые. Он стал первым и единственным вице-президентом Казахской ССР (избран после принятия Декларации о государственном суверенитете 25 октября 1990 года), первым премьер-министром Республики Казахстан после провозглашения суверенитета.



Период его премьерства (с октября 1991-го по октябрь 1994-го) выпал на "лихие девяностые". В экономике был хаос – всеобщий дефицит, безденежье. Никакие экономические рычаги не работали не только с дальним зарубежьем, но и внутри бывшего СССР. Тем не менее… Это при нем в ноябре 1993-го была осуществлена денежная реформа с введением в оборот суверенных казахстанских денежных знаков. Это при нем строились экономические основы развития Казахстана после распада СССР. И неудивительно, что за заслуги перед республикой он в числе первых был удостоен высокого звания "Қазақстанның Еңбек Ері".

После обретения независимости Казахстану необходимо было формировать свое собственное законодательство – принимать Конституцию, подводить под новые условия всю нормативно-правовую базу. Эта задача была не менее сложной, чем поднимать практически с нуля экономику. Ее решение легло на плечи группы юристов, в числе которых был и Игорь Иванович Рогов. В 1992-м он был назначен заместителем председателя Конституционного Суда, впоследствии занимал пост министра юстиции, был председателем Конституционного Совета. Его вклад в создание государственно-правовой системы современного Казахстана трудно переоценить.



Каждое суверенное государство должно надежно защищать свою территорию. Но специфика бывших республик СССР заключалась в том, что они не имели собственных вооруженных сил. Было только союзное министерство обороны, которое и решало все эти вопросы. В Казахской ССР дислоцировался Среднеазиатский военный округ, но перед распадом Союза его расформировали. Связанные с этим проблемы в одночасье встали перед молодым государством. И самая острая из них – отсутствие профессиональных военных кадров. Одним из тех, кто принял самое активное участие в его решении, был генерал-лейтенант Федор Иванович Щербаков.



Он родился в Карагандинской области, окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.Фрунзе и Академию Генерального штаба. С точки зрения профессиональной подготовки и практического боевого опыта более высококлассных специалистов в казахстанской армии не было и нет. В 1992-м Щербаков изъявил желание продолжить службу в вооруженных силах РК и был назначен командиром 1-го армейского корпуса в Семипалатинске. А с февраля 1994-го по ноябрь 1997-го Федор Иванович командовал сухопутными войсками и одновременно был первым заместителем министра обороны. Вместе с Сагадатом Нурмагамбетовым он разработал первую военную доктрину независимого Казахстана. Общими усилиями они создавали профессиональные вооруженные силы и очень многого добились в этом направлении. Генерал-лейтенант Щербаков мог бы стать вторым министром обороны и продолжить дело своего предшественника, но в 53-летнем возрасте ушел в отставку.

Также можно назвать депутата мажилиса Владислава Борисовича Косарева, усилиями которого в 2004-м была создана Коммунистическая народная партия Казахстана. Имея большой опыт партийно-идеологической работы и немалый стаж практической работы на селе, он выдвигает конструктивные предложения, отстаивает интересы сельчан и людей труда в целом, даже понимая, что парламентское большинство может не поддержать его.



Время бить в набат



- Начатый вами список можно продолжать долго. Но есть ли в этом смысл? Сегодня немодно говорить о том, что русские, представители других этносов имеют точно такие же заслуги перед государством, как и представители титульной нации. Сегодня принято говорить другое – "Чемодан, вокзал, Россия"…



- Знаете, я сторонник дальнейшего движения Казахстана по пути многонациональности и многоконфессиональности. Мы не имеем права сбрасывать со счетов вклад, вносимый в развитие государства всеми проживающими на его территории этносами. В этом наше богатство, наш успех в будущем. И говоря о русских, об их вкладе, я ничуть не умаляю заслуг представителей других национальностей. Наоборот, сегодня, когда реализуется такая нужная для нашего общества программа "Рухани жангыру", мы должны рассказывать про украинцев, белорусов, немцев, узбеков, киргизов, татар, про другие этносы, проживающие в Казахстане. Выдающиеся люди есть в каждой нации. Только надо вспоминать о них, или, точнее сказать, не забывать.

Мне непонятно, когда отдельные государственные деятели, такие, как бывший министр общественного развития, заявляют, что "не надо испытывать трагизма в связи с отъездом представителей нетитульной нации из страны". Как раз наоборот: надо кричать во все горло, бить в колокола. Люди - наше главное богатство, и их отъезд – это обкрадывание нас. Если они уезжают, значит, на то есть причины. И для нас это должно стать сигналом к их устранению.



В нынешнем году в Казахстане будет широко отмечаться 175-летие великого Абая. Это философ и мыслитель планетарного масштаба. Пользуясь случаем, хочу напомнить о том, что писал Абай про русский народ еще в 19-м веке: "Овладение русской наукой поможет нам (т.е. казахам) перенять все лучшие качества этого народа, ибо он раньше других разгадал тайны природы, и избежать его пороков. Знать русский язык - значит открыть глаза на мир. Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда не сможет остаться в стороне. Такова природа Человека". Лучше и точнее Абая не скажешь.



Автор: Асель Омирбек Источник - camonitor.kz

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