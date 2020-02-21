В доме эксМИД Украины Кожара "застрелился" бизнесмен Старицкий. Из пистолета министра

08:48 23.02.2020

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства Главная / Украина 22 февраля 2020, 10:26 1134 В доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары нашли труп. Оказалось, что это друг бывшего члена Кабмина застрелился из его пистолета.



К ночи 21 февраля село Чайки недалеко от Киева заполнилось полицией: правоохранителям около 22:00 сообщили, что в доме экс-министра иностранных дел Украины (с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года) Леонида Кожары произошло самоубийство. На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет). Как сообщает украинское издание "Информатор", Старицкий застрелился, причем из пистолета Jericho, принадлежавшего бывшему министру.СМИ не сообщают, что послужило причиной такого поступка Старицкого, но утверждают, что он был пьян.В Facebook было опубликовано видео, на котором журналистка украинского издания показала место происшествия, заметив, что Леонид Кожара появляется в эфирах телеканалов "112.Украина", "НАШ", NewsOne.



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