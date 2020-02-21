 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 23.02.2020
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09:09  В Курдайской резне виновато плохое образование и низкий уровень культ-массовой работы, - аким-трайбалист Сапарбаев
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08:51  Трамп твитом назначил главой Нацразведки США посла Гренелла
08:48  В доме эксМИД Украины Кожара "застрелился" бизнесмен Старицкий. Из пистолета министра
00:55  Что дали русские независимому Казахстану? - М.Магулов
Суббота, 22.02.2020
22:59  Фанфары "повторного брака" в Сирии, - С.Кожемякин

15:36  "Казахстану хотят устроить революцию...", - Б.Султанов
15:34  Солдаты в стиле ню: КазАрмию могут оставить без штанов, - А.Величко
15:30  Наука о войне. Природа, цели и многогранность вооруженных конфликтов будущего, - С.Чварков
15:29  Воздушно-стратегическая деменция дяди Сэма, - К.Душенов
15:18  Гордость КазСпорта фигуристка Элизабет Турсынбаева еще и певица! (видео)
15:16  "Зачем Казахстану нужна Золотая Орда. Это - бренд...", - Р.Темиргалиев
12:25  Водил меня Серега, на выставку... Саида Мирзиеева посетила музей Аль Шиндага в Дубае
10:33  Гарантия от "гаранта". Мирзиеев призвал турецкие компании "смелее инвестировать в Узбекистан"
10:25  "Черносотенство" по-казахски: от раздражения до ненависти, - Мади Алимов
10:22  Ожидаемая трагедия: почему национальная политика в Казахстане потерпела крах? - САМ
10:16  КазАктивист Мамай арестован за призыв к несанкционированному митингу в Алматы
09:10  Китай объявил коронавирусу народную войну, - С. и Ф.Цыплаковы
09:09  Саудовская Аравия может разорвать соглашение по нефтедобыче ОПЕК+
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04:19  Скончался первый заразившийся коронавирусом в Италии
00:56  Найдут ли в Персидском заливе персидский канал, - "Къ"
00:30  КазПисатель Бухарбай написал книгу "President". О природе КазВласти
00:28  Арсений Етобаев - бурятский стрелок, сбивший из винтовки два немецких самолета
00:11  Заявление Эрдогана: кому нужна война? - Д.Аватков
Пятница, 21.02.2020
23:24  Акимом пост-погромного Курдайского района послали Рустема Даулета
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18:32  ЗамМинздрава России Краевого лишают докторской степени из-за плагиата
18:22  "Каждый казах для меня – единственный!". Этно-солидарность, и как ее понимают криминальные элементы и нацинтеллигенция, - Н.Нуртазина
18:17  Тюркские Газневиды и их Забытая империя (история)
18:16  Верните Бишкеку планетарий! Кто украл его современное оборудование?
18:13  Синяя Орда: куда делось государство Чингизидов
18:09  Борьба жузов и растущая радикальная исламизация страны. Тайная война в степях и городах Казахстана, - В.Мальцев
18:04  Побег византийской жены хана Узбека (история)
18:01  Ни слова, Боже: во Франции намерены противостоять ползучему исламизму
17:57  Киев отважно "кидает" китайских инвесторов "Мотор Сич", ради американских. Улетели сладкие галушки...
17:56  Россия как держава статус-кво. Защита институционального наследия в эпоху транзита, - И.Истомин
17:54  Жалоба Кыргызстана на Казахстан: что было на заседании ВТО
17:51  Сергей Лукьяненко: "Сталин - это.. адреналин"
16:22  РосДума готова одобрить закон о радикальном упрощении получения гражданства экс-казахстанцам
12:38  Казахстан: между казахской нацией и казахской этнократией, - Петр Своик
12:35  От "прожектов" к административной реформе в Кыргызстане? - С.Масаулов
12:24  В Курдских горах найден цельный скелет неандертальца с сохранившейся ДНК! Чей предок?
11:54  Ганимый фарс. "Совет кандидатов в президенты Афганистана" призвал аннулировать результаты выборов
11:48  В городе Ош по трем адресам прописаны 700, 900 и 1000 человек... Мало-тихо размножаемся
11:27  Яйце-кладущие. Сынуля экс-главы КазМЧС Божко ссорится с КазМинсельхозом, отстаивая свой бизнес
11:19  В Баткене начались кыргызско-таджикские переговоры по границе на уровне вице-премьеров
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В доме эксМИД Украины Кожара "застрелился" бизнесмен Старицкий. Из пистолета министра
08:48 23.02.2020

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства Главная / Украина 22 февраля 2020, 10:26 1134 В доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары нашли труп. Оказалось, что это друг бывшего члена Кабмина застрелился из его пистолета.

К ночи 21 февраля село Чайки недалеко от Киева заполнилось полицией: правоохранителям около 22:00 сообщили, что в доме экс-министра иностранных дел Украины (с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года) Леонида Кожары произошло самоубийство. На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет). Как сообщает украинское издание "Информатор", Старицкий застрелился, причем из пистолета Jericho, принадлежавшего бывшему министру.СМИ не сообщают, что послужило причиной такого поступка Старицкого, но утверждают, что он был пьян.В Facebook было опубликовано видео, на котором журналистка украинского издания показала место происшествия, заметив, что Леонид Кожара появляется в эфирах телеканалов "112.Украина", "НАШ", NewsOne.

читайте подробнее на сайте "Российский Диалог": https://www.rusdialog.ru/ukraine/195242_1582356071?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Источник - rusdialog.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582436880
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