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|Трамп твитом назначил главой Нацразведки США посла Гренелла
08:51 23.02.2020
Президент США Дональд Трамп назначил нового врио американской Нацразведки экс-посла в Германии Ричарда Гренелла.
Как пишет RT, Трамп заявил о новом назначении в Твиттере.
Он написал, что с радостью объявляет уважаемого экс-посла в ФРГ новым начальником Национальной разведки.
Трамп также поблагодарил за службу бывшего начальника ведомства Джозефа Магуайра, который работал там с конца лета прошлого года.