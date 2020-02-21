Трамп твитом назначил главой Нацразведки США посла Гренелла

08:51 23.02.2020

Президент США Дональд Трамп назначил нового врио американской Нацразведки экс-посла в Германии Ричарда Гренелла.



Как пишет RT, Трамп заявил о новом назначении в Твиттере.

Он написал, что с радостью объявляет уважаемого экс-посла в ФРГ новым начальником Национальной разведки.

Трамп также поблагодарил за службу бывшего начальника ведомства Джозефа Магуайра, который работал там с конца лета прошлого года.