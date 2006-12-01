Бестолкового экс-министра Дархана Калетаева трудоутроили послом Казахстана в Украину

08:55 23.02.2020

Дархан Калетаев получил новую должность

Токаев назначил нового посла Казахстана в Украине.



Калетаев Дархан Аманович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Одновременно Самат Ордабаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству.

Также чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.



Калетаев Дархан родился 14 октября 1972 года в Восточно-Казахстанской области в Тарбагатайском районе в поселке Приозерное.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Восточно-Казахстанский государственный университет (1994)

Историк

· Национальная Высшая школа государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1996-1997)

Научные звания, степени, деятельность:

· Доктор политических наук, тема диссертации: "Социально-политическая консолидация казахстанского народа: особенности и проблемы", 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии, в диссертационном совете Д 14.21.03 при Казахском национальном педагогическом университете им. Абая (г. Алматы, пр. Достык, 13). Опп. Г.Ж. Ибраева, М.Б. Мухаммедов, Г.Н. Иренов. Ведущая организация - Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2008)

Трудовой стаж:

· Специалист 1-ой категории, ведущий специалист Комитета по языкам при Кабинете Министров Республики Казахстан (1995);

· Ведущий, главный специалист Государственного комитета Республики Казахстан по национальной политике (1995-1996);

· Заместитель начальника управления Департамента координации языковой политики Министерства образования и культуры Республики Казахстан, г. Алматы (05.1997-11.1997);

· Начальник отдела молодежной политики Департамента внутренней политики Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (11.1997-2001);

· Заместитель директора Департамента внутренней политики Министерство культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (2001-02.2002);

· Директор Департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (02.2002-11.2002);

· Заведующий сектором, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (11.2002-2004);

· Заведующий социально-политическим отделом Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (2004-2005);

· Заведующий Социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (2005-2006);

· Заведующий Отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (2006-12.01.2007);

· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (12.01.2007-13.10.2008);

· Управляющий директор "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (11.2009-10.2016);

· Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (04.04.2018-29.06.2018);

· Министр общественного развития Республики Казахстан (03.07.2018-25.02.2019);

· Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (25.02.2019-25.03.2019);

· Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (25.03.2019-18.12.2019)

Прочие должности:

· Секретарь Национального совета при Президенте РК, секретарь Общественного совета по Средствам массовой информации (информационной политике) при Президенте РК (2004-2005);

· Президент Казахстанской федерации велосипедного спорта (01.2015-10.2019);

· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (17.04.2017)